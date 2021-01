Marvel Studios đang nhào nặn một con quỷ?

Mini-series “WandaVision” đang phát sóng trên Disney+ tiết lộ những manh mối về gã phản diện tiếp theo đủ sức thay thế Thanos trong vũ trụ siêu anh hùng của Marvel Studios.

Theo tạp chí The Hollywood Reporter, từ những thông tin được Kevin Feige tiết lộ về Kỷ nguyên Anh hùng IV (Phase IV) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), khán giả dần có cái nhìn rõ nét hơn về tương lai của các siêu anh hùng.

Trước mắt, khán giả sẽ gặp lại loạt nhân vật nhuốm màu sắc ma thuật trong WandaVision, Loki, Spider-Man 3 và Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Từ bốn tác phẩm này, những mảnh ghép về chân dung siêu phản diện mới đang dần lộ diện.

Nhân vật có khả năng thao túng Thanos

Từ nội dung series WandaVision đang phát sóng thứ sáu hàng tuần trên Disney+, khán giả dần tìm thấy các manh mối dẫn tới một siêu phản diện mới, nhiều tiềm năng thay thế Thanos trong MCU: Mephisto.

Tạo hình Mephisto trong truyện tranh.

Trong truyện tranh, Mephisto là sáng tạo của Stan Lee và John Buscema, xuất hiện lần đầu tiên trong The Silver Surfer #3 (1968). Tên nhân vật được đặt theo con quỷ cám dỗ Mephistopheles trong văn hóa dân gian Đức. Mephisto ban cho các siêu anh hùng thứ họ hằng khao khát, và lấy đi một thứ gì đó theo luật trao đổi ngang giá.

Mephisto là sự bổ sung hoàn hảo cho MCU hậu Thanos, bởi bản thân gã cũng có dính dáng tới Đá Vô cực. Trong The Silver Surfer Vol. 3 #45 (1991), một thực thể vũ trụ hùng mạnh đã tự sát, khai sinh đa vũ trụ Marvel, Đá Vô cực và Mephisto.

Mephisto từng hướng dẫn Thanos cách sử dụng Đá Vô cực như một phần kế hoạch chiếm đoạt bộ bảo vật vũ trụ trong mạch truyện The Infinity Gauntlet (1991). Trong Avengers Vol. 8 #38 (2020), ý tưởng về cuộc chiến tranh chống lại loài người mà gã Titan điên ấp ủ cũng là sản phẩm của Mephisto.

Khi nỗ lực chiếm Găng tay Vô cực thất bại, Mephisto bèn sử dụng Đá Thời gian, trở về quá khứ để thay đổi các sự kiện theo hướng có lợi cho bản thân. Cũng nhờ Đá Thời gian, hắn nắm trong tay sức mạnh vượt trên quy luật sinh, lão, bệnh, tử.

Manh mối về Mephisto trong MCU

Mới đây, phần mô tả tóm tắt Doctor Strange in the Multiverse of Madness của đạo diễn Sam Raimi cho thấy Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) vẫn đang trong quá trình nghiên cứu sức mạnh của viên Đá Thời gian sau Avengers: Endgame (2019).

Nếu phần hậu truyện của Doctor Strange mở ra khía cạnh ma thuật của MCU, thì WandaVision nhiều khả năng là tác phẩm đặt nền móng khởi đầu cho hành trình ấy với sự xuất hiện của Mephisto.

WandaVision ẩn chứa vô vàn ẩn ý về các nhân vật thuộc vũ trụ anh hùng Marvel.

Ở tập đầu tiên của WandaVision, khán giả đã thấy sự xuất hiện lặp đi lặp lại của một biểu tượng hình lục giác. Danh từ “hình lục giác” trong tiếng Anh - hexagon - được hình thành từ gốc từ “hex” trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là 6. Tuy nhiên, trong tiếng Đức, từ này mang nghĩa phù thủy.

Sáu cũng là số Đá Vô cực tồn tại trong MCU, là số ngày Chúa cần để tạo ra thế giới trong quan niệm tôn giáo. 666 là con số tượng trưng cho quỷ dữ, và tất nhiên là cả Mephisto. Trong WandaVision, con số 6 cứ thế lặp đi lặp lại trên mặt đồng hồ, đài thu thanh… Bộ phim cũng lấy bối cảnh trải dài qua sáu thập niên: 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 và 2000.

Kevin Feige từng tiết lộ trong WandaVision, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) sẽ chính thức trở thành Scarlet Witch. Trong truyện tranh, đột biến mang lại cho Wanda năng lực phù thủy, nhưng cô chỉ phát huy sức mạnh cực đại sau khi học phép thuật từ Agatha Harkness.

Agatha Harkness có thể gọi tắt là Agnes. Và Agnes là tên người hàng xóm tọc mạch do Kathryn Hahn thủ vai trong WandaVision. Trên phim, người phụ nữ dường như thông thái hơn nhiều so với vẻ bề ngoài và có thời lượng xuất hiện ngày một dày hơn.

Nhân vật này có một người chồng tên Ralph chưa từng xuất hiện, được mô tả là “trông điển trai hơn trong bóng tối”. Cùng lời úp mở về chuyện Raplh là “ác quỷ thuần túy”, khán giả có thể đặt cược vào giả thiết anh ta chính là Mephisto.

Vai trò của Agatha Harkness

Dù Agatha Harkness không phải phản diện, lại chưa từng kết hôn với Mephisto trong truyện tranh, nhân vật vẫn đóng vai trò không nhỏ trong hành trình của gã ác nhân. Harkness từng thao túng ký ức của Wanda khi nữ siêu anh hùng phát hiện hai đứa con sinh đôi của mình, Billy và Tommy, là những mảnh linh hồn của Mephisto trong hai chương Vision Quest và Darker than Scarlet của loạt Avengers West Coast (1989-1990).

Trong WandaVision, trang phục của Agnes luôn bao gồm một chiếc trâm cài áo, mà nếu nhìn kỹ, khán giả sẽ nhận ra đó là hình một người cầm hái. Chi tiết tiếp tục dẫn tới một giả thiết củng cố cho sự xuất hiện tất yếu của Mephisto.

Nhân vật người hàng xóm Agnes nhiều khả năng là Agatha Harkness - người hướng dẫn giúp Wanda đạt tới sức mạnh tối cao.

Kevin Feige từng nhắc đến việc trong series truyện tranh kéo dài bốn số của Bill Mantlo và Rick Leonardi, Vision and the Scarlet Witch (1982), cặp siêu anh hùng đã chuyển tới sống ở vùng ngoại ô. Đây chính là một trong những nguồn cảm hứng để WandaVision ra đời.

Trong series, Wanda đã đối đầu Samhain - một con quỷ cầm hái từng giam giữ linh hồn Agatha Harkness. Samhain cũng âm mưu lợi dụng sức mạnh của Wanda để thống trị các thế lực phép thuật trên Trái Đất.

Samhain từng là đồng minh của Salem’s Seven, một nhóm pháp sư phản diện tìm cách chiêu mộ Wanda vào hội kín của họ. Những người này đồng thời là cháu chắt của Agatha Harkness. Không thể loại trừ khả năng trong WandaVision, có thêm nhiều cư dân biết phép thuật sống tại vùng Westview phục vụ Samhain. Samhain, mặt khác, lại là đệ tử của Mephisto.

Âm mưu của Mephisto trong MCU

Việc đưa Vision (Paul Bettany) quay trở lại chắc chắn sẽ đi cùng những hậu quả, đặc biệt khi nó có thể trở thành phương tiện để Mephisto mở cánh cửa đa vũ trụ và trốn thoát từ chiều không gian này tới chiều không gian khác.

Kế hoạch vĩ đại của Mephisto trong MCU có thể là tìm kiếm con đường để khai phá các thế giới tiếp theo, hoặc tìm cách tiêu diệt hoàn toàn một trong những vũ trụ đang tồn tại. Điều này dẫn khán giả tới Loki và tổ chức có tên gọi Time Variance Authority (tạm dịch: Cơ quan Phương sai Thời gian) với nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát hoạt động của đa vũ trụ.

Doctor Strange có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu Mephisto.

Hồi tháng 10, từng có tin đồn Spider-Man 3 nhiều khả năng được xây dựng dựa trên nội dung hai tác phẩm One More Day (2007) và One Moment in Time (2010). Trong truyện, Spider-Man từ chối sự giúp đỡ của Doctor Strange và lộ nguyên hình là Mephisto cải trang.

Với Doctor Strange in the Multiverse of Madness, phần hậu truyện về nhân vật Doctor Strange sẽ có sự xuất hiện của Wanda. Bộ phim được tiết lộ sẽ có sự góp mặt của một nhân vật “trở mặt thành thù” với Strange.

Đó có thể là Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) từ phần trước, nhưng cũng hoàn toàn có thể là Scarlet Witch. Strange sẽ đóng vai trò nào đó trong việc chấm dứt cơn mộng ảo của Wanda tại Westview, khiến mối quan hệ giữa hai bên xấu đi.

Tới lúc này, khả năng Mephisto can thiệp sâu hơn vào diễn biến của MCU sau WandaVision đang tăng cao hơn bao giờ hết. Việc Wanda trở thành Scarlet Witch, cũng như tương lai của nhân vật với thân phận mới, rất có thể gắn liền với âm mưu của Mephisto trong vũ trụ siêu anh hùng trên màn ảnh rộng.