Marvel Studios đã đúng khi thay đổi nguồn gốc Namor từ Atlantis thành Talokan trong “Black Panther: Wakanda Forever”.

Talokan là quyết định chính xác của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Ảnh: Marvel Studios.

Theo CBR, thay vì là người cai trị của Atlantis, quê hương của Namor (Tenoch Huerta) trong MCU được đổi thành Talokan với nền văn minh Maya. Đây là một quyết định đúng đắn khi đưa Namor lên màn ảnh lớn cũng như phân biệt với Aquaman (Jason Momoa) từ nhà DCEU.

Nam diễn viên Tenoch Huerta chia sẻ Atlantis là một thần thoại đến từ Hy Lạp. Ý tưởng về một vương quốc dưới nước không chỉ có trong thần thoại Hy Lạp mà còn trong các nền văn minh khác. Ngoài ra, DCEU đã tiên phong khi khai thác câu chuyện về vương quốc Atlantis trong Aquaman (2018) và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Bởi vậy, Vũ trụ điện ảnh Marvel cần có một hướng đi khác khi giới thiệu nhân vật cũng có nguồn gốc từ quốc gia bí ẩn dưới lòng đại dương.

Nối tiếp thành công trong việc giới thiệu văn hóa châu Phi qua quốc gia hư cấu Wakanda. Đạo diễn Ryan Coogler làm điều tương tự khi giới thiệu Namor là đại diện của một cộng đồng khác trong văn hóa đại chúng. Vương quốc Talokan chính là sự tôn vinh văn hóa mà chỉ gã khổng lồ như Marvel Studios mới có thể xây dựng được.

Nền văn minh trung Mỹ được khai thác hiệu quả trong Vũ trụ điện ảnh Marvel. Ảnh: CBR.

Ý tưởng rằng về một quốc gia có thể thích nghi từ cuộc sống trên đất liền sang cuộc sống dưới biển là chủ đề hấp dẫn. Đây là điều kiện hoàn hảo để MCU xây dựng thành phố Talokan sở hữu nguồn Vibranium quý hiếm. Điều đó lý giải cho sức mạnh của Namor, cho thấy Wakanda và Talokan chung lý tưởng rằng họ được các vị thần chọn để trở thành những người trông coi món quà kỳ diệu này.

Talokan không chỉ đơn thuần là thay đổi về cái tên. Các cảnh quay dưới nước trong Wakanda Forever được thực hiện chỉn chu và chi tiết. Những yếu tố như cái tên K'ulk'ulkan và cách chào của người Talokan là sự phản ánh trực tiếp từ văn hóa ở thế giới thực. Là điều mà Atlantis trong nguyên tác khó có thể làm được.

Văn hóa đại chúng ngày nay tràn ngập các nhân vật và biểu tượng đến từ Vũ trụ điện ảnh Marvel. Việc tích hợp các nền văn hóa trong các tác phẩm Black Panther: Wakanda Forever, Eternals và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đã mang lại hiệu ứng tích cực. Vũ trụ điện ảnh Marvel góp công lớn trong việc tôn vinh các giá trị và di sản văn hóa của nhân loại.