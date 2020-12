Mariah Carey thu 2,6 triệu USD mỗi năm từ ca khúc Giáng sinh kinh điển

Bản nhạc Giáng sinh “All I Want for Christmas Is You” được phát rất nhiều mỗi dịp cuối năm và giúp chủ nhân thu về khoản tiền lớn.

Theo trang Unilad, ca khúc có 26 năm tuổi đời của Mariah Carey vẫn giúp diva kiếm bộn tiền. Mỗi năm, vào dịp Giáng sinh, giai điệu rộn ràng của All I Want for Christmas Is You lại vang lên khắp mọi nơi.

Chính vì thế, ca khúc kinh điển được coi là "mỏ vàng" của Mariah Carey, giúp cô kiếm được khoảng 2,6 triệu USD mỗi năm. Theo một báo cáo của The Economist vào năm 2017, ca khúc All I Want for Christmas Is You đã thu về tổng số tiền 60 triệu USD kể từ khi phát hành hồi 1994.

Ca khúc Giáng sinh của Mariah Carey giữ vững sức sống sau hơn 20 năm.

Bản thân Mariah Carey cũng không thể phủ nhận độ thành công cũng như sức sống lâu dài của tác phẩm kinh điển. Cô từng chia sẻ trên Entertainment Weekly: "Khi mới ra mắt, ca khúc cũng phổ biến, nhưng hiệu ứng không được như bây giờ. Tôi có cảm giác mọi người đã trưởng thành cùng bài hát đó. Và nhạc phẩm trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống, nhất là vào ngày lễ. Tôi thấy tự hào vì tôi rất yêu Giáng sinh".

Mới đây, All I Want for Christmas Is You của Mariah Carey còn giành vị trí số một trên bảng xếp hạng âm nhạc Anh quốc. Đây là lần đầu tiên ca khúc đạt thành tích này kể từ khi ra đời. Trước đó, tác phẩm thường trở lại bảng xếp hạng xứ sở sương mù mỗi dịp cuối năm, nhưng vị trí cao nhất chỉ là thứ hai.

Ngoài ra, những giai điệu quen thuộc khác trong ngày lễ Giáng sinh còn có Last Christmas của Wham, This Christmas của Jess Glynne, Merry Christmas, Baked Potato của Matt Lucas và All You’re Dreaming of của Liam Gallagher.