Mạnh Mỹ Kỳ thách thức khán giả

Mạnh Mỹ Kỳ tuyên bố tổ chức buổi biểu diễn trực tuyến. Tuy nhiên, cô bị công chúng chỉ trích là không biết xấu hổ, nghệ sĩ đạo đức kém.

Ngày 24/7, trang Sina đưa tin Mạnh Mỹ Kỳ chia sẻ poster quảng bá cho buổi biểu diễn trực tuyến của cô diễn ra vào 20h ngày 29/7 với lời nhắn: "Cuộc gặp gỡ mùa hè". Động thái tổ chức concert giữa lúc đang bị tẩy chay của Mạnh Mỹ Kỳ khiến nhiều người bất ngờ.

Bên cạnh những lời động viên ủng hộ của người hâm mộ, đa số khán giả cho rằng Mạnh Mỹ Kỳ là nghệ sĩ có đạo đức kém, từng vướng tin ngoại tình, nhưng lại không chịu tạm nghỉ hoạt động để hối lỗi.

Cô không chỉ đóng phim, còn ra MV và tổ chức buổi biểu diễn. Nhưng những nỗ lực hoạt động nghệ thuật của Mạnh Mỹ Kỳ chỉ nhận lại sự phản cảm của công chúng.

"Nếu không thể kiếm được tiền trong giới giải trí, cô ấy chẳng thể làm gì cả", "Đây là một cách để bòn tiền từ fan, ngoài những người hâm mộ điên cuồng, không ai ủng hộ cô ấy", "Tại sao không cấm sóng nghệ sĩ có bê bối tình ái như Mạnh Mỹ Kỳ, vì chống lưng cho cô ấy quá mạnh hay sao?", là những ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả.

Theo 163, hiện tại Mạnh Mỹ Kỳ rơi vào tình trạng bị cấm hoạt động nghệ thuật một cách lặng lẽ. Không có nhà sản xuất phim ảnh nào dám mời cô diễn, cũng không có show giải trí hay chương trình ca nhạc nào nhắc tới Mạnh Mỹ Kỳ.

Mạnh Mỹ Kỳ tự tổ chức concert sau bê bối làm "tiểu tam". Ảnh: Weibo.

Theo 163, Mạnh Mỹ Kỳ vướng tin chen chân vào chuyện tình cảm của nhà sản xuất âm nhạc Trần Lệnh Thao và bạn gái từ tháng 10/2021. Dù bị công chúng chỉ trích, Mạnh Mỹ Kỳ vẫn liên tục xuất hiện.

Cô không được mời tham gia show giải trí như trước, vì thế, nữ ca sĩ tự tung ra các video tập nhảy, phát hành MV mới mang tên Phán và tham gia hoạt động quảng bá cho phim điện ảnh. Tuy nhiên, MV của cô bị tố đạo nhái MV Look What You Made Me Do phát hành năm 2017 của Taylor Swift.

Trang 163 bình luận nữ thần tượng lo lắng nếu cô rời khỏi giới giải trí, công chúng sẽ quên mình. Do đó, dù bị tẩy chay, Mạnh Mỹ Kỳ vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật để phục vụ những người hâm mộ còn sót lại.

Ngày 6/5, Mạnh Mỹ Kỳ xuất hiện trong một đoạn video quảng cáo. Bên dưới, hàng chục nghìn bình luận chỉ trích các nhà quản lý vì để một ngôi sao vướng bê bối, vi phạm tiêu chuẩn đạo đức xuất hiện. Theo, 163 scandal đã trải qua nhiều tháng nhưng cơn giận mà công chúng dành cho Mạnh Mỹ Kỳ vẫn chưa nguôi.

Tuy nhiên, nỗ lực của Mạnh Mỹ Kỳ bị cho là thách thức dư luận. Dưới các bài quảng bá cho phim, khán giả cho rằng ngôi sao sinh năm 1998 không biết hối lỗi, vội vàng quay trở lại giới giải trí. Không những vậy cô còn bỏ tiền mua bài truyền thông tâng bốc khả năng diễn xuất cũng như vũ đạo của mình.

Mạnh Mỹ Kỳ sinh năm 1998. Cô là thành viên của nhóm nhạc Cosmic Girls và Hỏa Tiễn Thiếu Nữ. Cô từng là nữ thần tượng hot nhất, có lượng fan đông đảo nhất Trung Quốc. Ngoài ca hát, Mỹ Kỳ còn lấn sân diễn xuất với Tru tiên, Marna...