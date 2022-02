Manh mối giúp tìm ra kẻ trộm tiền của người đi chùa

Sau khi cạy cốp xe máy SH dựng trước cổng chùa, Sỹ lấy trộm 18 triệu đồng của chủ xe rồi bỏ đi. Hành vi của tên trộm bị camera an ninh ghi lại.

Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội, đang tạm giữ Dương Văn Sỹ (29 tuổi, trú huyện Thường Tín) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Dương Văn Sỹ. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 7/2, bà T.T.C. (48 tuổi, người địa phương) đến Công an xã Tam Hưng trình báo bị kẻ gian lấy cắp 18 triệu đồng để trong cốp xe máy SH khi người này đi lễ ở chùa Thái Ân, huyện Thanh Oai.

Trích xuất camera quanh hiện trường, cảnh sát phát hiện một nam giới cạy cốp xe của nạn nhân rồi lấy tiền. Sau đó, anh ta bỏ đi trên chiếc SH gắn biển số 29Y5.

Biết công an truy tìm, Dương Văn Sỹ ra trình diện và khai nhận hành vi trộm tiền của bà C. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, vụ án được chuyển cho Công an huyện Thanh Oai thụ lý.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân khi du xuân, dự lễ hội đầu năm cần nâng cao cảnh giác, không nên đeo túi xách, nhiều trang sức có giá trị cao khi ra đường; không nên để túi xách trong cốp xe, nếu đeo trang sức thì trang bị thêm áo khoác, khăn choàng để không lộ tài sản ra ngoài.

Nếu phát hiện kẻ gian gây án, người dân nên chú ý quan sát đặc điểm của nghi can, phương tiện chúng sử dụng, biển số xe và trình báo công an ngay khi có thể. Trường hợp có đông người hoặc có đủ kỹ năng, người dân có thể hô hoán để bắt giữ kẻ trộm và báo công an.