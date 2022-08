Manh mối giúp cảnh sát bắt thủ phạm đốt nhà hàng xóm

Công an phát hiện có người đàn ông đến chợ trời ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) mua bộ bình hàn gió đá mini - tang vật của vụ phóng hỏa lúc rạng sáng 10/8.

Chiều 13/8, Công an Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nông (46 tuổi, trú phường Hòa Minh, Liên Chiểu). Bước đầu, người này thừa nhận đã châm lửa đốt nhà bà Trần Thị Hòa (45 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) hôm 10/8.

Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm đục tường nhà bà Hòa.

Theo cảnh sát, sau khi sự việc xảy ra, nhiều điều tra viên đã đến hiện trường thu thập bằng chứng và lấy lời khai của gia đình nạn nhân. Điều đáng chú ý của vụ việc là vụ phóng hỏa đốt nhà này được camera ghi lại.

Tuy nhiên, do trời tối, hình ảnh bị mờ, khó nhận diện hung thủ. Ngoài ra, công an cũng thu giữ được vật chứng gồm bộ hàn gió đá mini, dây ống và can nhựa.

Ngoài ra, nữ chủ nhà cũng khai ông Nam (chồng bà Hòa) từng vay 50 triệu đồng của người hàng xóm tên Nông, nhưng chưa trả được. Người hàng xóm từng nhiều lần nhắn tin đe dọa sẽ đốt cháy nhà nếu ông Nam không trả nợ.

Khi được mời lên lấy lời khai, Nông không thừa nhận liên quan vụ hỏa hoạn. "Hình ảnh camera cũng rất mờ, không nhận diện được chính xác, nên tất cả chỉ là nghi vấn. Do đó, chúng tôi phải đi tìm những chứng cứ thuyết phục để thủ phạm cuối đầu thừa nhận hành vi", một điều tra kể.

Quá trình đấu tranh, trinh sát thu thập được thông tin vào giữa tháng 7, có người đàn ông đến khu vực chợ trời phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) mua bộ bình hàn gió đá mini. Người này còn nhiều lần đến một cơ sở trên đường Ông Ích Khiêm để nạp ga cho bình hàn gió đá.

Trích xuất dữ liệu camera khu vực hiện trường và ở khu phố, tại thời điểm xảy ra vụ án, xuất hiện hình ảnh có đặc điểm giống với trang phục và phương tiện mà Nông sử dụng hàng ngày. "Với những chứng cứ trên, đến 0h ngày 13/8, Nguyễn Văn Nông cuối đầu thừa nhận hành vi của mình", cảnh sát cho hay.

Cảnh sát lấy lời khai nghi phạm. Ảnh: Bình Nguyên.

Theo lời khai ban đầu, gia đình nghi phạm và bị hại là hàng xóm, ở sát nhà nhau. Trước đây, mối quan hệ của 2 gia đình tương đối tốt. Cuối năm 2020, ông Nam (chồng bà Hòa) mượn Nông 60 triệu đồng để làm giấy tờ đất ở TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Khi vay, ông Nam hứa sẽ trả tiền sau đó ít ngày.

Sau nhiều lần đòi, chồng bà Hòa chỉ trả được 10 triệu đồng và luôn né tránh, không chịu gặp Nông. Mỗi lần Nông qua nhà hỏi lấy tiền nợ, đều bị đuổi về nên ấm ức trong lòng và nghĩ cách đốt nhà Nam để cho cả nhà chết cháy.

Để thực hiện hành vi, nghi phạm mua của người không rõ lai lịch một bộ hàn gió đá mini, bình ga, đầu hàn và dây ống mang về cất giấu tại nhà. Nông mua khoảng 7 lít xăng đổ vào can nhựa. Chuẩn bị xong, Nông khảo sát nhà hàng xóm để thực hiện hành vi.

2h ngày 10/8, người đàn ông này mang theo bộ hàn gió đá mini, điều khiển xe máy đến sau nhà ông Nam. Tại đây, Nông dùng bộ hàn gió đục một lỗ trên cửa sắt phía sau nhà rồi đưa ống dẫn, đổ xăng vào bên trong. Sau đó, nghi phạm châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy, Nông điều khiển xe máy về nhà ngủ.