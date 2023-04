Mảnh ghép tạo nên sự chuyển mình của phía đông Hà Nội

Với hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng sự xuất hiện của những đô thị sinh thái quy mô, phía đông Hà Nội có nhiều cơ hội phát triển theo hướng hiện đại.

Bộ mặt giao thông thay đổi từng ngày

Dù nhà ở Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) và làm việc tại quận Thanh Xuân, việc đi lại hàng ngày của chị Hồng Ngát vẫn khá thuận lợi.

“Từ đầu năm nay, khi một trong những đoạn quan trọng nhất của đường Vành đai 2 trên cao chính thức thông xe, tôi mất khoảng nửa giờ để đi làm hay về nhà”, chị Hồng Ngát cho biết.

Vành đai 2 sau khi đưa vào khai thác được nhận định là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh giao thông phía đông Hà Nội. Trước đó, những công trình quy mô mang đến sự thay đổi lớn cho khu vực như cầu Đông Trù, cầu Nhật Tân, nút giao Cổ Linh, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng…

Bộ mặt phía đông được đánh giá tiếp tục cải thiện trong thời gian tới, bởi theo kế hoạch từ nay đến năm 2025, có hơn 170.000 tỷ đồng được phân bổ cho 12 công trình trọng điểm thủ đô. Phần lớn tăng khả năng kết nối phía đông Hà Nội như dự án đầu tư xây dựng đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 (dự kiến khởi công trong quý I); thông xe dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 trước 2/9; triển khai thi công đường Vành đai 3,5...

Với hạ tầng được đầu tư bài bản và đồng bộ, phía đông trở thành một trong những khu vực phát triển năng động nhất thủ đô.

Đặc biệt, công trình huyết mạch là tuyến Vành đai 4 dài 113 km, điểm đầu nằm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, điểm cuối nằm trên cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Dự án không chỉ giúp mở rộng không gian phát triển cho thủ đô, mà còn tăng kết nối liên vùng. Hiện các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện để có thể khởi công trong tháng 6, hoàn thành cơ bản trong năm 2026, đưa vào khai thác từ năm 2027.

Trong tương lai, theo quy hoạch, ngoài 8 cầu hiện có bắc qua sông, sẽ có 10 cây cầu được xây dựng như cầu Trần Hưng Đạo, Tứ Liên, Mễ Sở, Hồng Hà... Hệ thống đường trên cao, ngầm, đường sắt đô thị được đẩy nhanh tiến độ theo quy hoạch.

“Kỳ tích sông Hồng” ở phía đông Hà Nội

Cùng với sự bứt phá hạ tầng, phía đông Hà Nội đón cuộc dịch chuyển dân cư quy mô. Góp công lớn trong quá trình này là sự xuất hiện của những đại đô thị sinh thái hiện đại, nổi bật có quần thể đô thị biển 1.200 ha do Vinhomes phát triển.

Quần thể đô thị biển Vinhomes góp phần tạo nên “kỳ tích sông Hồng” phía đông Hà Nội.

Từ “viên gạch” đầu tiên là Vinhomes Ocean Park năm 2018 đến Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown ra mắt tháng 10/2022, Vinhomes tạo nên không gian sống xanh, sống khỏe cho cư dân phía đông Hà Nội.

Nơi đây có hệ sinh thái biển gồm loạt “kỳ quan” được vinh danh kỷ lục Việt Nam và thế giới như biển hồ nước mặn 6,1 ha; hồ Ngọc Trai rộng 24,5 ha (Vinhomes Ocean Park); tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park diện tích hơn 18 ha (Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire); vịnh biển bốn mùa Paradise Bay hơn 12 ha (Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown). Các không gian mặt nước rộng lớn đóng vai trò như máy lọc, cung cấp không khí trong lành, tinh khiết cho cả khu vực.

Quần thể đô thị biển 1.200 ha tạo điểm nhấn cho đô thị Hà Nội bởi bản sắc kiến trúc, hội tụ tinh hoa từ khắp năm châu. Như Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, ngoài công trình dành cho cộng đồng dân cư, các phân khu được thiết kế như “thế giới thu nhỏ”, hòa trộn phong cách Pháp trang nhã, đường nét Italy hào hoa, hơi thở phóng khoáng đậm chất Mỹ, sự giao thoa Pháp - Việt với phong cách Indochine.

8 phân khu của Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown cũng mang vẻ đẹp của các vùng đất như Hy Lạp, Hà Lan, Santorini hay phong cách đương đại.

Vịnh biển bốn mùa Paradise Bay với công viên nước mini do VinWonders thiết kế và bể bơi bốn mùa Four Seasons.

Sức hút của quần thể đô thị biển Vinhomes còn đến từ tâm điểm sôi động. Tại Vinhomes Ocean Park, điểm đến không thể bỏ qua là phố đi bộ - chợ đêm với gần 200 gian hàng hoạt động từ 16h đến 2h. Sắp tới, ở Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, chủ đầu tư ra mắt loạt phân khu được thiết kế dành cho hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, nơi đây có các chương trình văn hóa, nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, thu hút hàng nghìn người tham dự. Cùng hệ sinh thái “all in one”, cư dân tại đây được tận hưởng cuộc sống đầy đủ, hiện đại.

Sở hữu chất sống hiện đại, hình thành bởi loạt mảnh ghép đắt giá, quần thể đô thị biển 1.200 ha đang trở thành điểm hẹn an cư được người Hà Nội yêu thích. Ước tính, từ nay đến năm 2030, khoảng 500.000 người sẽ rời trung tâm Hà Nội. Phần không nhỏ trong số này có thể trở thành cư dân Vinhomes.