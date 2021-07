Mạng xã hội ủng hộ ông Trump bị hack ngay sau khi ra mắt

Ứng dụng này do Jason Miller, cựu cố vấn của ông Trump tạo nên.

Ngay sau khi ra mắt vào ngày 4/7, mạng xã hội Gettr, vốn được xây dựng cho những người ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị hack.

"Vấn đề đã được phát hiện và khắc phục chỉ sau vài phút. Kẻ xâm nhập chỉ đổi được tên một số người dùng", Reuters dẫn lời Jason Miller, người chịu trách nhiệm tạo nên ứng dụng này. Ông Miller là cựu cố vấn của ông Trump.

Tài khoản của cựu cố vấn Jason Miller cùng cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đều bị ảnh hưởng. Ảnh: Twitter.

Tài khoản của chính ông Miller cùng cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đều là nạn nhân trong vụ hack. Phần thông tin của các tài khoản đều được đổi thành "JubaBaghdad was here, follow me in twitter :)".

Trên Google Play và App Store, ứng dụng Getter tự quảng cáo là "mạng xã hội không thiên kiến cho mọi người trên thế giới". Ngoài chia sẻ bài viết, mạng xã hội này còn có chức năng đăng tải video hoặc livestream. Vào cuối năm nay, mạng xã hội này sẽ bổ sung tính năng ủng hộ tiền trực tiếp cho những nhà chính trị.

Ông Miller cũng cho biết sau khi ra mắt, Getter đã có khoảng nửa triệu người dùng.

Ngoài những thành viên nội các của ông Trump, những cựu cố vấn tổng thống Mỹ như Steve Bannon cũng gia nhập Gettr. Tuy nhiên, bản thân ông Trump lại không có kế hoạch gia nhập mạng xã hội ủng hộ mình, theo chia sẻ của ông Miller.

"Tất nhiên, chúng tôi vẫn giữ tên người dùng realDonaldTrump cho ông ấy. Việc có gia nhập hay không là tùy vào ông Trump. Ông cũng có nhiều lời đề nghị khác", ông Miller chia sẻ với Wall Street Journal.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị khóa tài khoản trên nhiều mạng xã hội như Twitter, Facebook và YouTube sau vụ việc chiếm giữ đồi Capitol vào đầu tháng 1. Động thái này của các mạng xã hội lớn, vốn trước đó bị ông Trump chỉ trích là một chiều, mở ra cơ hội cho nhiều ứng dụng mới để phục vụ những người ủng hộ ông.

Theo Wall Street Journal, ông Trump đã gặp gỡ đại diện của nhiều ứng dụng khác để tìm kiếm một nền tảng mạng xã hội mới. Tuy nhiên, đến nay cựu Tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra lựa chọn.