Mang thuốc lắc vào vũ trường mừng sinh nhật bạn gái

Ngoài việc tạm giữ hình sự 4 nghi phạm, công an cũng triệu tập, lập hồ sơ xử lý 60 người liên quan hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 1/2, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Võ Ngọc Phi (30 tuổi, trú xã Đại Minh), Phan Văn Kiếm (23 tuổi, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc), Tô Ngọc Linh (33 tuổi, trú xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) và Hồ Nhất Hải (23 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an cũng triệu tập, lập hồ sơ xử lý hơn 60 người liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Lúc 0h ngày 31/1, Công an quận Hải Châu đã đột kích vũ trường New Phương Đông (đường Đống Đa, phường Thuận Phước).

Cảnh sát phát hiện hàng chục người có biểu hiện đã và đang sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an phát hiện Võ Ngọc Phi, Phan Văn Kiếm và một số người liên quan đang tàng trữ trái phép 30,5 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 2 gói ketamin.

Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng xác định 38 trường hợp dương tính với chất ma túy. Công an cũng xét nghiệm ngẫu nhiên đối với một số khách khác đang có mặt tại vũ trường, phát hiện thêm 26 trường hợp khác dương tính với chất ma túy.

64 người liên quan đến chất ma túy được cảnh sát đưa về trụ sở lấy lời khai.

Theo công an, trong số những người bị tạm giữ thì Phi mới chấp hành xong án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy giữa năm 2022.

Sau khi ra tù, người này móc nối với giới "giang hồ", có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy và đang trong diện giám sát của trinh sát.

Hôm 31/1, Phi mang hàng chục viên thuốc lắc vào vũ trường New Phương Đông để mừng sinh nhật bạn gái, nhưng người yêu không đến. Đến 0h cùng ngày, thanh niên 30 tuổi cùng nhóm bạn đang sử dụng ma túy thì bị phát hiện, bắt giữ.

Theo nhà chức trách, New Phương Đông là một trong những vũ trường lớn nhất ở Đà Nẵng. Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng ma túy trái phép tại vũ trường này.