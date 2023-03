Mang khối u gần 10 kg nhưng lại tưởng mình béo

Dù đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật khác nhau, ê-kíp phẫu thuật vẫn bất ngờ với kích thước quá lớn của khối u sau khi được loại bỏ.

Vòng 2 to bất thường của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sáng 28/3, các bác sĩ Bệnh viện K, Hà Nội, cho biết đã mổ bóc tách khối u nặng tới gần 10 kg cho bệnh nhân L.T.P. (65 tuổi, quê tại Nam Định) với chẩn đoán u tử cung.

Trước đó, thấy bụng to bất thường, bà P. chỉ nghĩ do ngồi nhiều và béo nên chủ quan không đi khám. Đến khi có công việc ở Hà Nội, người thân trong gia đình khuyên bà đi kiểm tra vì vùng bụng cứng và to khác thường, nhô cao, người phụ nữ này mới đến Bệnh viện K để khám.

Sau khi siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, kết quả cho thấy bà P. có khối u kích thước đường kính hơn 30 cm chiếm gần toàn bộ ổ bụng. Đây là khối u khổng lồ tại tử cung.

Trao đổi trước mổ, TS.BS Phạm Thị Diệu Hà, Phó trưởng khoa Ngoại phụ khoa, chia sẻ khối u nếu không được mổ sớm sẽ phát triển nhanh, chèn vào các tạng khác trong cơ thể, gây khó khăn trong ăn uống, đại tiểu tiện, nguy cơ suy tim. Hiện trạng trước mổ, bệnh nhân có dấu hiệu khó thở, nguy cơ huyết khối rất cao, tắc mạch phổi, thậm chí có thể gây tử vong.

"Trong mổ, chúng tôi gặp nhiều khó khăn. U quá to, chèn ép các tạng ổ bụng nên mất hết mốc giải phẫu, ranh giới, nguy cơ chảy máu trong mổ nhiều. Nguy cơ suy tim cấp sau mổ cũng được đặt ra, vì vậy từng bước phải thật cẩn trọng, tỉ mỉ", bác sĩ Hà nói.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, ê-kíp đã lấy trọn vẹn tổn thương u tử cung kích thước đường kính khoảng gần 40 cm, nặng 10 kg. Dù đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật khác nhau, ê-kíp phẫu thuật vẫn bất ngờ với kích thước quá lớn của khối u sau khi được loại bỏ.

Hiện tại, bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật và được ra viện vào ngày 28/3.