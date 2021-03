Mạng 5G giúp tối ưu cuộc sống số như thế nào?

Tải một bộ phim chỉ còn tính bằng giây, chơi game hay vào web gần như không còn độ trễ, 5G giúp người dùng tiết kiệm thời gian tối đa khi bước vào cuộc sống số.

Năm 2009, mạng 4G lần đầu tiên được thương mại hóa thành công, trở thành cột mốc mới khi đưa 3G trở thành mạng kết nối “tiền nhiệm”. Lúc bấy giờ, tốc độ mạng 4G nhanh gấp 10 lần so với 3G trong thực tế.

Thế giới số sẽ nhanh hơn 100 lần nhờ 5G

Vài năm sau đó, cả thế giới đã bắt đầu bàn luận về công nghệ mạng 5G với chiều hướng ngày càng hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi hơn nữa. Mạng 5G cung cấp băng thông cực cao, trên lý thuyết có thể nhanh gấp 100 lần so với 4G khi được phát triển đầy đủ.

Sử dụng sóng siêu âm với tần số cao, mạng 5G sở hữu băng thông và tốc độ lớn giúp người dùng không còn phải chờ đợi mỗi khi cần tải dữ liệu. Về lý thuyết, 5G có thể đạt tốc độ đến 10 Gb/s (gigabit mỗi giây), thậm chí cao hơn. Với tốc độ này, một bộ phim dài 2 tiếng có độ phân giải cao, dung lượng tới vài GB chỉ cần 10 giây để tải thành công về smartphone hay máy tính.

Những thiết bị di động 5G hứa hẹn bùng nổ trong tương lai gần.

5G lên ngôi cũng hứa hẹn kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp game. Theo CNET, 5G giảm độ trễ tín hiệu từ 20 ms xuống còn 1 ms, chỉ tương đương thời gian chớp sáng của đèn flash trên máy ảnh. Nhờ 5G, game thủ được hưởng lợi lớn bởi chỉ cần những pha “vẩy headshot” hay cú “nhấn skill” đúng thời điểm là có thể tạo nên lợi thế, giúp phân định thắng thua trong một trận so tài đỉnh cao.

Bên cạnh đó, với tốc độ “ánh sáng”, các thuê bao di động không chỉ lướt web nhanh hơn, mà còn dễ dàng sử dụng các dịch vụ tốn nhiều băng thông và cần tốc độ cao như video call, xem TV trực tuyến, truyền hình trực tiếp…, đồng thời giảm thiểu tình trạng gián đoạn khi xem nội dung.

Với 5G, nguồn năng lượng tiêu tốn trên các thiết bị điện tử sẽ tiết kiệm tới 90% so với mạng 4G, góp phần giải quyết vấn đề thời lượng pin vốn được xem là bài toán nan giải cố hữu. Theo Business Insider, trên cùng diện tích 1 km2, về lý thuyết, mạng 5G có thể kết nối đồng thời đến 1 triệu thiết bị IoT cùng lúc, duy trì kết nối ổn định ngay trên những vật di chuyển với tốc độ 500 km/h, mở ra tương lai tươi sáng cho một cuộc sống thông minh với hàng loạt tiện ích.

Trên đường đua 5G, nhiều “gã khổng lồ” công nghệ đã sớm khẳng định dấu ấn tiên phong. Trong một cuộc thử nghiệm tại phòng thí nghiệm ở Hàn Quốc hồi tháng 3, Samsung cho biết đã kết hợp thành công 40 MHz của tần số 4G và 800 MHz của tần số 5G tính bằng mmWave, giúp thiết bị di động đạt tốc độ dữ liệu lên đến 5,23 Gbps.

Theo ông Ji-Yun Seol - Phó chủ tịch kinh doanh Mạng tại Samsung, đây được xem là kỷ lục mới về tốc độ dữ liệu 5G nhờ khả năng áp dụng phương pháp tiếp cận đồng thời 4G và 5G. Thành công này giúp Samsung tiếp tục tiên phong trên đường đua 5G, đồng thời, thúc đẩy mạng kết nối này phát triển toàn cầu.

Trải nghiệm 5G không đắt đỏ tại Việt Nam

Năm 2020, Việt Nam trở thành nước thứ 5 trên thế giới làm chủ công nghệ 5G, sản xuất được thiết bị hạ tầng 5G, thúc đẩy sự đổ bộ nhiều thiết bị di động toàn cầu nhanh chóng ứng dụng công nghệ này. Với mong muốn ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận sự đổi mới này, một số nhà sản xuất đã trình làng thiết bị di động ứng dụng 5G mà người dùng không cần đầu tư quá đắt đỏ.

Đơn cử, Samsung đưa 5G lên dòng Samsung Galaxy A hướng đến người dùng trẻ để họ sớm tiếp cận công nghệ mới, từ đó thúc đẩy sự sáng tạo và bứt phá năng động. Trong dòng Galaxy A mới ra mắt, 2 tân binh Galaxy A52 và A72 đều có phiên bản 5G với màn hình tần số quét 120 Hz, mang đến trải nghiệm 5G phong phú cho đông đảo khách hàng. Ông Choi Won-Joon - Phó Chủ tịch Điều hành Samsung Electronics - từng chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là đưa sức mạnh 5G đến tay càng nhiều người càng tốt, đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển với những đổi mới tiên phong”.

Galaxy A52 5G phiên bản 5G vừa được Samsung trình làng tại sự kiện Unpacked Galaxy Awesome.

Tiếp nối thành công của A Series, Galaxy A52 5G có màn hình 120 Hz và bộ xử lý Snapdragon 750G 8 nhân tốc độ 2.3 GHz mạnh mẽ, hứa hẹn mang tới những trải nghiệm chơi game, xem phim đỉnh cao và mượt mà cho người trẻ năng động. Gen Z cũng sẽ được thỏa mãn thị giác với màn hình 6,5 inch trên Galaxy A52 và 6,7 inch trên A72, tấm nền Super AMOLED hỗ trợ độ phân giải Full-HD+, độ sáng tối đa 800 nits.

Hướng đến giới trẻ không ngừng sáng tạo và khám phá thế giới, Galaxy A52 tích hợp hệ thống 4 camera sau gồm cảm biến chính 64 MP tích hợp khả năng chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 12 MP, lens macro 5 MP và đo chiều sâu 5 MP. Viên pin của máy có dung lượng 4.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25 W. Nhờ đó, gen Z có thể thoải mái ghi lại những khoảnh khắc để đời bằng sức sáng tạo bất tận, hay học tập và làm việc hết công suất mà chẳng lo “chiến hữu” Galaxy A52 cạn năng lượng.

Trong khi đó, cụm camera của Galaxy A72 được nâng cấp hơn so với điện thoại tiền nhiệm. Hệ thống 4 camera sau của máy gồm camera chính 64 MP, ống kính góc siêu rộng 12 MP, camera macro 5 MP và một ống kính tele 8 MP với khả năng zoom 3x. Ở mặt trước, thiết bị có camera selfie 32 MP. Cung cấp năng lượng là viên pin 5.000 mAh, sạc nhanh 25 W. Ngoài ra, cả Galaxy A52 và A72 hỗ trợ khả năng kháng bụi, nước IP67 - một trong những yếu tố tạo nên điểm nhấn nổi bật so với các model cùng phân khúc. Trong những chuyến trekking vượt núi hay du lịch khám phá, gen Z có thể an tâm với thiết bị đồng hành bền bỉ nằm gọn trong túi áo.

Dòng Galaxy A mới nhiều phiên bản màu sắc hứa hẹn tiếp tục tạo nên cơn sốt với giới trẻ.

Kế thừa thành công từ thế hệ tiền nhiệm, Galaxy A mới theo đuổi chiến lược nâng cấp trải nghiệm, đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo và giải trí cao của giới trẻ với mức giá hợp lý. Khi cộng hưởng nền tảng 5G khả dụng cùng tiềm năng tại Việt Nam, Samsung đang có sẵn trong tay những “quân cờ” thiện chiến để tiếp tục chinh phục giới trẻ và tạo nên cột mốc doanh thu mới trong năm nay.