Mane từ cậu bé bỏ nhà đến biểu tượng của châu Phi

Từ cậu bé đam mê bóng đá đủ để bỏ nhà tới ngôi sao hay bậc nhất Premier League và vị trí thứ tư Quả bóng Vàng châu Âu, Sadio Mane đã đi chặng đường dài.

Southampton hét giá 34 triệu bảng và ban đầu, nó quá cao so với Liverpool. Khi đội bóng này nhận ra việc Coutinho sẽ đến Barcelona tháng 1/2018, họ tự tin hơn và chốt hạ thương vụ.

Tuy nhiên, rắc rối lại một lần nữa ập đến. Mane bị Ronald Koeman cho ngồi dự bị trong trận gặp Norwich tháng 1/2016 sau khi đến họp đội muộn. Các tay săn tin thân cận của Southampton đồn rằng, Mane không chủ đích làm vậy. Lý do là anh lạc đường. Anh không tìm được phòng họp trong khách sạn. Nhưng Koeman không chấp nhận lý do đó.

Năm 2009, Mane thi đấu tại giải vô địch khu vực ở Mbour, cách Dakar 80 km, và được mời đến thử việc cùng hàng trăm đứa trẻ khác. Với đôi giày rách rưới, được khâu lại một cách cẩu thả và mặc một chiếc quần đùi, Mane vào tầm ngắm của Abbou Diatta, tuyển trạch viên kỳ cựu của Học viện Generation Foot. Diatta đã do dự vì Mane quá ít nói. Sau cùng, ông đồng ý cho Mane vào học viện, nhưng anh vẫn được trở về cánh đồng làm việc và thu hoạch cùng gia đình mỗi mùa hè.

Đỗ Hiếu

Four Four Two