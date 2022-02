Màn xuất hiện chớp nhoáng của Liên minh Công lý lập kỷ lục cho DC

Tuần qua, tập cuối mùa đầu tiên của TV series “Peacemaker” đã lên sóng. Tập phim gây bất ngờ vì sự xuất hiện chớp nhoáng của Liên minh Công lý.

Peacemaker là ngoại truyện truyền hình của The Suicide Squad (2021), xoay quanh nhân vật ác nhân cùng tên do John Cena thủ vai. Series nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình. Tỷ lệ phản hồi tích cực của các cây bút về phim hiện là 95% trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm nhận điểm 69/100 từ các cây bút phê bình Metacritic.

Mùa đầu tiên của TV series dài 8 tập, do chính James Gunn, đạo diễn của The Suicide Squad, thực hiện. Tuần qua, tập cuối mùa 1 của Peacemaker đã lên sóng. Tập phim gây chú ý với màn cameo của các thành viên Liên minh Công lý và nhanh chóng xác lập kỷ lục người xem ấn tượng.

Kỷ lục mới của vũ trụ DC

Theo ScreenRant, tập cuối mùa đầu của Peacemaker - lên sóng tuần qua trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max - đã xác lập kỷ lục người xem ấn tượng. Tin tức vừa được James Gunn và John Cena chia sẻ trên Twitter cá nhân vào ngày 18/2.

“Tập cuối Peacemaker đã xác lập kỷ lục tập phim do HBO Max sản xuất có hiệu suất người xem trong ngày lớn nhất lịch sử nền tảng. Tỷ lệ người xem tập cuối Peacemaker đã tăng 44% so với tập đầu tiên. Xin gửi lời cảm ơn tới cộng đồng người hâm mộ không ngừng đông lên theo từng tuần trong mùa phim đầu tiên”, Gunn viết.

Mối quan hệ bằng hữu khác thường giữa Peacemaker và chiến hữu Vigilante mang đến cho series màu sắc hài hước, độc đáo và đậm phong cách hài đen tối của James Gunn.

Về phần mình, John Cena chia sẻ: “Tôi vừa hay tin từ các cộng sự tại HBO Max rằng tập cuối Peacemaker có hiệu suất người xem trong ngày lớn nhất lịch sử nền tảng với tỷ lệ người xem tăng 44% so với tập đầu tiên. Đây là động lực tuyệt vời với chúng tôi và không thể xảy đến nếu không có tất cả các bạn! Tôi thành thật biết ơn. Đã sẵn sàng cho mùa hai bùng cháy!”.

Peacemaker tiếp nối các sự kiện của The Suicide Squad. Peacemaker may mắn sống sót trở về, được thả tự do chỉ để bị ép buộc tham gia nhiệm vụ hiểm nguy kế tiếp. Bạn đồng hành của anh trong nhiệm vụ mới là chú chim cưng Eagly, chiến hữu Vigilante (Freddie Stroma) và các nhân viên từ tổ chức A.R.G.U.S. Sát cánh bên nhau, họ phải ngăn chặn âm mưu thôn tính thế giới của một loài sinh vật từ vũ trụ.

Mới đây, phim đã được bật đèn xanh để sản xuất tiếp phần 2. Chia sẻ về ý tưởng hậu truyện, James Gunn nói: “Tôi vẫn đang nghĩ về nhiều thứ. Trọng tâm của mùa phim đầu tiên là vẽ lại chân dung Peacemaker - anh ta lớn lên trong môi trường như thế nào và lựa chọn con đường ra sao. Toàn bộ cốt truyện về tổ chức Butterfly chỉ là chất liệu phục vụ mục tiêu này”.

“John và tôi không ngay lập tức đồng ý với việc tiếp tục mùa hai bởi chúng tôi muốn đảm bảo những gì được tạo ra thực sự là điều mình tâm huyết. Chính vì thế, đến bây giờ kế hoạch tiếp tục Peacemaker mới được công bố. Chúng tôi cần thời gian để lên kế hoạch về mọi thứ”, nhà làm phim chia sẻ. Gunn nhấn mạnh mình và nam chính John Cena muốn mọi thứ phải thật đúng ý mình

Đằng sau màn xuất hiện của Liên minh Công lý

Trong tập cuối, Peacemaker và đồng đội đã triệt phá thành công hang ổ của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, nhóm không tránh khỏi thương vong. Cảnh cuối phim, khi trận chiến đã tàn, Peacemaker và những người sống sót rút khỏi hiện trường, họ đã chạm mặt Liên minh Công lý. Cuộc gặp gỡ khá lạnh nhạt vì lực lượng tiếp ứng đến quá muộn.

Liên minh Công lý chỉ xuất hiện với bốn thành viên - hai lộ mặt, hai chỉ xuất hiện với cái bóng mờ ảo. Họ gồm Superman, Wonder Woman, Aquaman và Flash. Hai nhân vật lộ mặt là Aquaman (Jason Momoa) và Flash (Ezra Miller) - các siêu anh hùng có phim riêng ra mắt cuối năm nay.

Màn xuất hiện chóng vánh, giữa mịt mù sương khói của Liên minh Công lý ở hồi cuối mùa 1 Peacemaker.

Trên mạng xã hội, quan điểm của khán giả về màn cameo chớp nhoáng rất đa dạng. Họ cảm thấy Gunn thiếu tôn trọng Zack Snyder’s Justice League khi để Aquaman nổi quạu với Flash khi anh chàng đem chuyện “Aquaman ngủ với cá” ra trêu chọc. Số khác tò mò tại sao Batman và Cyborg không xuất hiện cũng như ai là gương mặt thủ vai Wonder Woman và Superman trong cảnh phim.

Theo AV Club, trong bài phỏng vấn với Variety được đăng cuối tuần này, đạo diễn James Gunn đã chia sẻ chi tiết về màn cameo đầy bất ngờ của biệt đội siêu anh hùng. Anh cho biết toàn bộ cảnh phim được âm thầm thực hiện khi chưa có sự cho phép của Warner Bros.

“Bạn biết đấy, chúng tôi không thảo luận trước về cảnh này. Tôi chỉ viết nó vào kịch bản và nộp cho nhà hãng phim. Tôi không nghĩ họ thực sự phát hiện mình vừa thông qua cái gì cho tới khi thấy những cảnh tôi đã quay; hay nói một cách chính xác hơn, tới khi ấy họ mới hay về sự hiện diện của Justice League”, Gunn nói.

Vị đạo diễn tiếp tục: “Rồi sau đó tôi bắt đầu nghĩ về gánh nặng mà cảnh phim này tạo ra, tác động của nó tới vũ trụ điện ảnh DC. Vấn đề lớn tới độ tôi được gặp mặt những lãnh đạo cao nhất của Warner Bros. Nhưng rồi họ cũng cho phép tôi tiếp tục kế hoạch của mình”.

Khi được hỏi vì sao Liên minh Công lý – những người phù hợp nhất để giải quyết vấn đề - lại xuất hiện muộn đến thế trong phim, lúc mọi sự đã đâu vào đấy, James Gunn đáp: “Chúng tôi nào có đủ tiền để cho họ xuất hiện từ đầu trận chiến. Không có cơ hội nào luôn. Thế nên, họ phải xuất hiện thật muộn ở cuối tác phẩm”.

Trong bài phỏng vấn, James Gunn tiết lộ Marvel Studios đã cho phép mình quay các cảnh của Ezra Miller trong Peacemaker giữa lúc thực hiện Guardians of the Galaxy Vol.3. Ngược lại, phần thử vai của Chukwudi Iwuji cho Guardians of the Galaxy Vol.3 cũng được quay với sự giúp đỡ của ê-kíp từ Warner Bros. Gunn là nhà làm phim hiếm hoi gặt hái thành công trong vai trò đạo diễn ở cả hai vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng đình đám DCEU và MCU.