Man United thua Liverpool 0-4

"Quỷ đỏ" thua đậm kình địch Liverpool ở trận đá bù vòng 30 giải Ngoại hạng Anh rạng sáng 20/4 (giờ Hà Nội).

CĐV Manchester United không đặt nhiều kỳ vọng ở chuyến hành quân đến Anfield, nhưng vẫn phải ngán ngẩm khi chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của thầy trò HLV Ralf Rangnick trước kình địch vùng Merseyside.

MU phòng ngự tệ hại và nhận 2 bàn thua chỉ sau 22 phút. "Quỷ đỏ" có gần 70 phút để vớt vát chút danh dự. Tuy nhiên, Bruno Fernandes cùng đồng đội thi đấu hời hợt và để thủng lưới thêm 2 lần ở phút 68 và 85.

Liverpool thi đấu ung dung để giành trọn 3 điểm, qua đó tạm chiếm ngôi đầu của Man City với 2 điểm nhiều hơn (76 so với 74). Trong khi đó, Arsenal không cần thi đấu cũng có vị trí thứ 5 của Man United. "Quỷ đỏ" tụt xuống thứ 6 do kém "Pháo thủ" hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +8).

Salah tỏa sáng với 2 bàn. Tính cả cú hat-trick ở lượt đi, "Vua Ai Cập" trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi 5 bàn vào lưới MU trong một mùa giải.

Ở chuyến hành quân đến Anfield, Man United bất ngờ sử dụng sơ đồ gồm 3 trung vệ (Maguire, Jones, Lindelof). Canh bạc của HLV Ralf Rangnick lại sớm phản tác dụng.

Trong lần hiếm hoi chơi ở vị trí hậu vệ trái ở mùa này, Diogo Dalot trở thành điểm yếu chí mạng của đội khách. "The Kop" liên tục khoét vào vị trí của cầu thủ sinh năm 1999 và thu về 2 bàn thắng trong nửa đầu hiệp một.

Ở bàn thua đầu tiên, Dalot dâng cao và không kịp lùi về. Ở phía trong, Maguire cũng chơi lóng ngóng và bị loại bỏ chỉ bằng một đường chuyền của Mane. Salah thoải mái băng xuống bên cánh phải rồi căng ngang cho Luis Diaz mở tỷ số. Phút 22, hàng thủ "Quỷ đỏ" một lần nữa bị xé toang. Dalot bất lực nhìn Salah dứt điểm hạ De Gea từ cự ly gần.

Khi Cristiano Ronaldo vắng mặt, hàng công MU trở nên vô hại trước những pha pressing rát từ chủ nhà. "Quỷ đỏ" trông chờ vào một vài đường chuyền dài hướng đến vị trí của Marcus Rashford, nhưng tiền đạo người Anh chẳng thể tạo đột biến với những bước chạy rệu rã. Đội khách hoàn toàn chịu trận trong hiệp một cùng những thống kê tệ hại như cầm bóng 24%, 0 cú sút cùng 144 đường chuyền, con số chỉ bằng một phần ba so với chủ nhà.

Sang hiệp 2, MU trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ. Jadon Sancho vào sân và tạo ra chút ít đột biến bằng việc giúp đội khách có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên ở phút 55, nhưng rồi đây cũng là tất cả những gì "Quỷ đỏ" làm được tại Anfield.

MU chỉ có tổng cộng 2 cú sút, trong khi con số của chủ nhà là 14.

Liverpool giữ cự ly đội hình hợp lý để bẻ gãy những pha lên bóng của MU ngay từ giữa sân. Đội hình "Quỷ đỏ" dâng cao trong vô vọng, để rồi trả giá đắt sau sai lầm của cá nhân.

Phút 68, Elanga để mất bóng vào chân Robertson. Hậu vệ trái người Scotland đột phá rồi mở bóng cho Luis Diaz bên cánh trái. Cựu sao Porto chuyền ngang vừa tầm để Mane nâng tỷ số lên 3-0. Phút 84, Hannibal vào sân. Ở ngay pha xử lý đầu tiên, cầu thủ số 46 để mất bóng. Liverpool lại phản công và thu về bàn ấn định tỷ số 4-0 nhờ công của Salah.