Màn trình diễn bùng nổ của ‘ác nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn’

Với vai diễn cô giáo thanh nhạc kiêm giọng ca opera nổi tiếng Cheon Seo Jin trong “Penthouse: War in Life”, Kim So Yeon một lần nữa chứng minh cô là ác nữ xuất sắc của màn ảnh Hàn.

“Cần phải khắc tên Kim So Yeon lên cúp Daesang ngay”, một cư dân mạng tỏ ra phấn khích trước diễn xuất bùng nổ của ngôi sao họ Kim trong tập 15 Penthouse: War in Life (Cuộc chiến thượng lưu). Nhiều năm sau khi được gọi bằng biệt danh “ác nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn” qua vai Heo Young Mi trong Tình yêu trong sáng (2000), Kim So Yeon mới thực sự “bỏ túi” thêm một vai phản diện để đời.

Sang 2 tập gần nhất gồm 16 và 17 của Cuộc chiến thượng lưu, mỹ nhân 40 tuổi tiếp tục tạo ra nhiều khoảnh khắc xuất thần. Điều này giúp cô chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng ngôi sao nổi tiếng tuần qua tại Hàn, theo thống kê của Good Data Corporation.

Kim So Yeon giữ vững phong độ diễn xuất trong suốt chặng đường Cuộc chiến thượng lưu phát sóng. Nhưng nếu phải chọn ra phân cảnh đắt giá nhất của nhân vật Cheon Seo Jin do cô thủ diễn thì có lẽ, đó là trường đoạn Seo Jin ngộ sát cha đẻ ở cuối tập 15.

Trường đoạn 5 phút cho cao trào của một tấn bi kịch

Tấn bi kịch của gia đình họ Cheon được đẩy lên cao trào trong trường đoạn kéo dài 5 phút cuối của tập 15. Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi bố của Cheon Seo Jin phát hiện cô con gái từng khiến ông tự hào có những hành động “bôi tro trát trấu” vào bộ mặt gia tộc như ly hôn với Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon), ngoại tình với Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon). Quá tức giận, ông rút lại quyết định trao ghế chủ tịch tập đoàn Cheong A cho Cheon Seo Jin trước đó.

“Không ai có thể khiến tôi cúi đầu, ngoại trừ bố của tôi”, Cheon Seo Jin từng quả quyết. Và đúng như vậy, đứng trước cơn thịnh nộ của người cha đầy quyền lực, cô chỉ còn cách quỳ xuống cầu xin. Thế nhưng, dù van nài, khóc lóc, gào thét, Seo Jin vẫn không thể xoay chuyển tình thế. Giây phút đó, cả tiền đồ của cô như sụp đổ. Không có ghế chủ tịch tập đoàn Cheong A, Cheon Seo Jin sẽ biến thành kẻ thất bại thảm hại.

Nhân vật Cheon Seo Jin quỳ xuống cầu xin cha ruột khi ông quyết định rút lại quyền thừa kế chức chủ tịch tập đoàn CheongA.

Nỗi ám ảnh về vị trí số một và khao khát chiếc ghế chủ tịch tập đoàn khiến Cheon Seo Jin đánh mất lý trí, để rồi dưới màn mưa hòa quyện nước mắt, cô trút hết phẫn uất, trách móc bố mình về cách cư xử và giáo dục con cái sai trái, khiến cô trở thành kẻ xấu xa và gàn dở như hiện tại.

Song, người cha vốn coi trọng danh dự hơn con cái đã cho Cheon Seo Jin một cú tát. Bí quá hóa liều, ác nữ họ Cheon lao vào giằng lại chiếc cặp của bố mình, nơi chứa tài liệu bổ nhiệm chủ tịch mới (dành cho Cheon Seo Young, em gái Cheon Seo Jin). Màn mưa nuốt chửng tiếng thét điên loạn của người con, tiếng gào bất lực của người cha. Kết quả của trận giằng co là bố của Cheon Seo Jin lên cơn đau tim và ngã xuống cầu thang, chấn thương nặng.

Sự cố ập đến bất ngờ khiến Cheon Seo Jin hoảng hốt, vội vàng đến bên người cha đang trong cơn hấp hối. Cô gào khóc. Nhưng nước mắt nhanh chóng ráo hoảnh khi ý nghĩ tàn nhẫn thoáng qua trong đầu ác nữ. Cheon Seo Jin quyết định bỏ mặc chuyện sống chết của bố để tiêu hủy tài liệu bổ nhiệm chủ tịch mới, nhằm bảo vệ vị trí mà cô thèm muốn bấy lâu.

Vẻ mặt của Cheon Seo Jin trong khoảnh khắc quyết định bỏ mặc người cha đang trong cơn hấp hối.

Và thế là người cha quyền lực của Cheon Seo Jin đã chết trước sự thờ ơ và toan tính của cô con gái mà ông từng tự hào. Còn cô con gái, sau khi vớt vát tiền đồ của mình đã trốn chạy đến một góc không ai hay. Một tấn bi kịch cho nhà họ Cheon.

Diễn xuất bùng nổ đến điên rồ của Kim So Yeon

Trường đoạn kéo dài 5 phút, Kim So Yeon đã lột tả xuất sắc những biến hóa tâm lý của nhân vật Cheon Seo Jin. Cảm xúc đan cài vào nhau và hiển hiện rõ trên khuôn mặt, ánh mắt của "ác nữ".

Cheon Seo Jin không chỉ đấu tranh với bố, mà còn đấu tranh với chính mình ở trường đoạn ngộ sát trên. Thoạt đầu là sợ hãi, run rẩy trước nguy cơ đánh mất tiền đồ và sự uy nghiêm của cha. Sau đó, sự vô tình, bạc bẽo từ bố đã dấy lên nỗi phẫn uất và đau đớn trong cô.

Đặc biệt, trong khoảnh khắc Cheon Seo Jin mặt đối mặt với người cha sắp chết, Kim So Yeon khắc họa trọn vẹn cảm giác nửa bàng hoàng, đau khổ, nửa mừng rỡ, hả hê của nhân vật. Bàng hoàng vì mất đi người thân, đau khổ khi vô tình ngộ sát, mừng rỡ vì chớp được cơ hội bảo vệ vị trí chủ tịch và hả hê khi người cha máu lạnh cuối cùng cũng phải trả giá.

Cảnh đánh đàn gây ám ảnh của nữ diễn viên Kim So Yeon trong Cuộc chiến thượng lưu.

Đắt giá nhất là cảnh quay khép lại tập 15, khi Cheon Seo Jin vừa đánh đàn, gào khóc rồi lại cười như điên dại, vừa độc thoại như để trấn an và thanh minh cho tội ác của mình. Vẻ mặt điên loạn cùng giai điệu dồn dập, đầy hoang mang của bản piano Mazeppa vang lên trong không gian vắng lặng đã khắc sâu thêm xung đột tâm lý của nhân vật này.

Sang đầu tập 16 phát sóng vào ngày 21/12 vừa qua, Kim So Yeon tiếp tục phô diễn khả năng lấy cảm xúc trong tích tắc xuất sắc của mình ở một cảnh one shot (cảnh quay không ngắt). Vừa bước đi dọc hành lang bệnh viện, nhân vật Cheon Seo Jin vừa chuyển nét mặt từ lãnh đạm sang đau khổ cùng cực, từ đôi mắt ráo hoảnh sang ngập tràn nước mắt để giả vờ khóc thương cho người bố chết vì đau tim.

Màn trình diễn xứng đáng đạt giải Daesang

Kim So Yeon nhận cơn mưa lời khen của khán giả sau loạt khoảnh khắc xuất thần. Trên các diễn đàn, cư dân mạng trầm trồ: “Lâu lắm rồi tôi mới nổi da gà vì diễn xuất”, “Tôi gần như đã phải đứng dậy vỗ tay”, “Qua màn hình vẫn có thể cảm nhận được diễn xuất tốt đến mức độ nào”, “Diễn xuất thực sự điên rồ”, “Điên cuồng thật, đến giờ tôi vẫn thấy tim mình đập thình thịch”, “Mức độ này tương đương với Joker của Hàn, thực sự diễn đỉnh”…

Kim So Yeon nhận cơn mưa lời khen cho màn trình diễn xuất thần.

Nhiều người xem còn khẳng định rằng Kim So Yeon đã tự đánh đàn piano để mang đến cảm giác chân thực cho cảnh quay cao trào nói trên.

Cuộc chiến thượng lưu chưa kết thúc, song, phim sớm đã có mặt trong danh sách tác phẩm tranh giải tại Giải thưởng Truyền hình của đài SBS 2020. Ngày 17/12, trailer về giải thưởng đã “nhá hàng” về loạt phim tham dự. Cuộc chiến thượng lưu xuất hiện bên cạnh những tác phẩm đã hoàn tất phát sóng gồm Stove League, Hyena, Dr.Romantic 2, Alice…

Dẫu danh sách đề cử cho giải Daesang chưa được công bố, cư dân mạng không ngần ngại gọi tên Kim So Yeon như là một ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng cao quý ghi nhận cống hiến xuất sắc của diễn viên.

Diễn xuất của Kim So Yeon trong Cuộc chiến thượng lưu được người hâm mộ đánh giá là xứng đáng đạt giải Daesang.

“Cần phải khắc tên của Kim So Yeon lên cúp Daesang ngay”, “Hãy trao cho một mình cô ấy giải Daesang”, “Ứng cử viên đầu tiên cho Daesang diễn xuất năm nay”, “Nếu Kim So Yeon không nhận được Daesang thì tôi sẽ thất vọng lắm”... đó là những bình luận của cư dân mạng trên các diễn đàn phim ảnh kêu gọi SBS đưa Kim So Yeon vào danh sách đề cử Daesang năm nay.

Cuộc chiến thượng lưu phần một đang ở chặng cuối phát sóng. Nhà sản xuất đang tiến hành quay dựng phần 2 của loạt phim. Tin tức về dàn diễn viên tham gia phần mới chưa được công bố. Nhiều người hâm mộ hy vọng ở phần 2, nhân vật Cheon Seo Jin vẫn sẽ do Kim So Yeon đảm nhận.