Đoạn teaser "Easy On Me" dài 21 giây hút gần 10 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày. Đây là báo hiệu cho màn tái xuất bùng nổ của Adele.

Làng nhạc thế giới đã chờ đợi 6 năm cho màn tái xuất của nữ ca sĩ được mệnh danh là "Họa mi nước Anh". Trước đó, Adele dự kiến phát hành album phòng thu thứ 4 từ cuối năm 2020, nhưng trì hoãn vì dịch Covid-19.

Tin đồn Adele trở lại xuất hiện rải rác trong nhiều năm qua, nhưng không thành sự thật. Cho đến khi poster "30" - tiêu đề album mới của Adele - xuất hiện ở Điện Buckingham, tháp Eiffel và bảo tàng Louvre, các fan mới thật sự tin vào màn tái xuất của nữ ca sĩ.

Adele trực tiếp xác nhận điều đó. Easy On Me được phát hành vào ngày 15/10 và là đĩa đơn đầu tiên trong album đang được chờ đợi bậc nhất làng nhạc thế giới.

Adele thông báo tái xuất với diện mạo mới sau giảm cân.

The Guardian viết rằng: "Các fan đã chờ đợi quá lâu cho ngày tái xuất của Adele". Hơn 4 năm qua, Adele mất hút khỏi giới nhạc vì những kế hoạch riêng. Giọng ca sinh năm 1988 đã bất ngờ chia tay đường đua khi sự nghiệp của cô đạt đỉnh từ thành công của Hello, trong album 25.

"Họa mi nước Anh" đi qua biến cố ly dị chồng cũ vào năm 2019, khi cả hai cùng có cậu con trai đã lên 8 tuổi. Gần đây, Adele gây ồn ào từ vụ xác nhận hẹn hò Rick Paul - doanh nhân có tiếng trong giới thể thao Mỹ.

Trong 4 năm, Adele nhấn mạnh cô vẫn giữ ngọn lửa âm nhạc và luyện hát mỗi ngày. Adele quyết giảm cân để tái xuất trong diện mạo mới. "Bạn sẽ thấy một Adele khác kể từ lần gần nhất gặp tôi đấy", nữ giọng ca người Anh bày tỏ.

Một tuần qua, cái tên Adele sôi sục khắp mặt báo Anh và Mỹ. Lý do chính dẫn đến hiện tượng này là việc các fan phải chờ đợi quá lâu cho màn tái xuất của Adele. Ở góc độ khác, Adele luôn là giọng ca hàng đầu, và xứng đáng với sự ủng hộ, chờ đợi mạnh mẽ từ khán giả.

Adele thuộc tuýp ca sĩ sang trọng, ghi dấu ấn nhờ giọng hát đẳng cấp.

"Họa mi nước Anh" từng khuấy đảo làng nhạc thế giới ở cùng thời điểm Taylor Swift, Katy Perry, Rihanna hay Lady Gaga. Adele rất đặc biệt, bởi giới chuyên môn xếp cô đứng ở ranh giới giữa âm nhạc thị trường và sang trọng.

Adele được đào tạo bài bản trong âm nhạc. Các bản hit của cô đủ sức hút để tiếp cận khán giả thị trường, nhưng cũng có yếu tố thuyết phục người làm chuyên môn. Thông điệp trong những ca khúc Adele cất giọng cũng chỉn chu, sang trọng.

Chủ nhân hit Hello từng thắng 15 giải Grammy trong 18 đề cử, bên cạnh vô số giải thưởng quan trọng ở các bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu. Giọng ca sinh năm 1988 từng thắng liên tiếp 6 giải Grammy 2012 từ đỉnh cao của cô - album 21 với 2 bản hit Rolling In The Deep và Someone Like You.

Ca khúc mới của Adele - Easy on Me - được dự đoán dễ dàng chiếm đỉnh bảng xếp hạng Billboard 100 theo đà hiệu ứng hiện tại. Album 30 gần như chắc chắn gặt lấy thành tích cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Vấn đề chỉ là chất lượng của 30 có xứng đáng với kỳ vọng từ làng nhạc?

Ngay lúc này, những thông tin cơ bản của album được giữ kín. Adele giữ nguyên màu sắc hơi hướm ballad, soul, pop để lấy cảm xúc người nghe, hay tạo nét đột phá bằng chất liệu âm nhạc mới vẫn là dấu hỏi.

Album 30 sẽ đáng gờm trong cuộc đua sôi động của thị trường âm nhạc thế giới những tháng cuối năm. Taylor Swift cũng ra mắt album mới. Ed Sheeran đang hoàn tất công đoạn cuối cùng cho album =. Đây hứa hẹn là những cú nước rút cho loạt giải thưởng quan trọng đầu năm 2022.