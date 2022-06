Màn tái hợp bùng nổ Kpop

Hình ảnh 2NE1 xuất hiện với bốn thành viên Dara, Park Bom, CL và Minzy trên sân khấu Coachella 2022 là màn tái hợp đầy bất ngờ.

Theo SCMP, thời hoàng kim của Kpop đã tồn tại hàng thập kỷ với sự xuất hiện của các nhóm nhạc 2NE1, SNSD, 2PM, After School, SHINee, Super Junior, Teen Top, T-ara... từ giữa thập niên 2000.

Giờ đây, dù thế hệ thứ 5 sắp xuất hiện, kỷ nguyên mới được hứa hẹn bằng sản phẩm kinh phí lớn, công nghệ CGI đẹp mắt kết hợp âm thanh hiện đại hơn, người hâm mộ vẫn luôn nhớ về sự cống hiến của những tên tuổi đã đặt nền móng và tạo dựng thành công bước đầu cho nền nhạc pop xứ Hàn.

After School

Chương trình tạp kỹ MMTG phát sóng tháng 6/2021 gây nức lòng người hâm mộ khi đưa những thần tượng Gen 1 và Gen 2 của Kpop trở lại như After School, 2PM, Nine Muses...

Trên sân khấu, After School được cổ vũ nồng nhiệt khi tái hợp và biểu diễn Bang! và Diva - hai bản hit từng làm mưa làm gió, gắn liền với tuổi thơ của khán giả thế hệ 8X, đầu 9X.

Trong khi một số thành viên cũ vắng mặt, Kahi và Bekah đã về Hàn Quốc để chuẩn bị cho màn trình diễn đặc biệt. Dù mang thai 5 tháng, Jungah cũng tham gia để biến cuộc hội ngộ đẫm nước mắt thành hiện thực.

Raina, Jungah, Jooyeon, Bekah và Kahi của After School tái hợp trong show diễn đặc biệt năm 2021. Ảnh: SCMP.

After School được thành lập từ năm 2009 dưới sự quản lý của Pledis Entertainment. Ban đầu, nhóm gồm 5 thành viên, sau đó kết nạp thêm UEE. Tháng 10 năm đó, SoYoung rời nhóm, hai thành viên mới được thêm vào là Raina và Nana. Đến tháng 3/2010, Pledis Entertainment thông báo Lizzy gia nhập nhóm.

Theo SCMP, Kaeun và Raina lần lượt rời nhóm vào tháng 7 và tháng 12/2019 sau khi hết hợp đồng. Tháng 12/2019, E-Young thông báo trên Instagram rằng cô cũng rời nhóm. After School chính thức tan rã.

2PM

Cho dù thành công hay có sức ảnh hưởng lớn đến đâu, khi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, các nhóm nhạc nam chắc chắn phải tạm dừng hoạt động chung. 2PM cũng không ngoại lệ.

JYP Entertainment đã không mất nhiều thời gian đưa 2PM trở lại trên một sân khấu. Năm 2021, 2PM phát hành mini-album Must. Sản phẩm âm nhạc mới cho thấy sự thay đổi rõ rệt cả về hình ảnh lẫn âm nhạc. Tiếp đó, nhóm góp mặt trong chương trình đặc biệt MMTG và trình diễn ca khúc My House.

2PM trở lại với album thứ 7 được đón nhận nồng nhiệt. Ảnh: SCMP.

Jun. K, Nichkhun, Taecyeon, Wooyoung, Junho và Chansung được giới thiệu là thành viên của 2PM, ra mắt từ năm 2008. Họ cùng nhau tận hưởng vinh quang, trải qua những thăng trầm và khó khăn, sự thay đổi thành viên trong nhóm.

Bên cạnh các sản phẩm chung, JYP Entertainment đã tạo điều kiện cho từng chàng trai tung dự án solo.

“Thần tượng dã thú” 2PM trở lại là mối đe dọa của các nhóm nhạc đàn em. Trong thời gian tới, khán giả muốn nhìn thấy sự kết hợp nhiều hơn nữa của các chàng trai thuộc Gen 2 của Kpop.

Infinite

Giống hầu hết nhóm nhạc cùng thời, một số thành viên Infinite đã chia tay công ty quản lý sau khi hết hạn hợp đồng. Tuy không còn đi cùng nhau, rõ ràng sự cống hiến của thành viên từng hoạt động dưới trướng Woollim Entertainment vẫn còn đó. Di sản họ để lại vẫn nguyên vẹn, không thay đổi.

Theo SCMP, năm thành viên Infinite tái hợp năm ngoái, nhân kỷ niệm 11 năm thành lập nhóm. Vào tháng 4, nhóm gây xôn xao khi tụ tập lần nữa trong buổi gặp gỡ người hâm mộ của Sunggyu và diễn lại bản hit Man In Love.

Infinite được đánh giá là nhóm nhạc tài năng, vũ đạo "sắc như dao". Ảnh: @official_ifnt.

Infinite, nhóm nhạc nam thường được công chúng ca ngợi có vũ đạo "sắc như dao", vốn dự định tan rã vào năm 2011, chỉ một năm sau khi nhóm ra mắt. Nguyên nhân xuất phát từ việc công ty quản lý gặp khó khăn tài chính và gần như phá sản.

Trước tình hình đó, nhóm đã cứu công ty khỏi tình trạng cạn kiệt tài chính nhờ sức hút từ Be Mine và các sản phẩm âm nhạc chất lượng.

2NE1

Theo SCMP, hình ảnh 2NE1 xuất hiện với đủ bốn thành viên Dara, Park Bom, CL và Minzy trên sân khấu Coachella 2022 là màn tái hợp gây bất ngờ nhất Kpop. Lần đầu sau 6 năm, họ biểu diễn cùng nhau kể từ Lễ trao giải âm nhạc châu Á Mnet 2015 (MAMA).

Ban đầu, CL xuất hiện trên sân khấu với tư cách khách mời của nhãn hàng 88rising. Sau sân khấu solo Chuck của CL, cả nhóm 2NE1 xuất hiện và hát I am the best. CL tâm sự người hâm mộ luôn mong đợi nhóm tái hợp. Do đó, cô chủ động mời các thành viên cùng biểu diễn trong sự kiện.

"Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt các thành viên. Nhưng khi nhìn thấy chị Park Bom, tôi khóc rất nhiều. Chúng tôi chia tay trong nước mắt và đi thẳng đến sân bay", CL chia sẻ cảm xúc sau show diễn.

2NE1 tái hợp ở đại nhạc hội Coachella hồi tháng 4. Ảnh: Pinterest.

Sau khi tan rã năm 2016, bốn thần tượng luôn giữ quan hệ thân thiết. Người hâm mộ kỳ vọng 2NE1 tái hợp. Tuy nhiên, giới chuyên gia âm nhạc nhận định khả năng này khó xảy ra bởi Dara đã gia nhập công ty quản lý mới trong khi các thành viên còn lại tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp solo.

"Nếu 4 thành viên muốn biểu diễn hoặc phát hành một album dưới tên 2NE1 một cách hợp pháp, họ phải được sự đồng ý trước từ YG Entertainment hoặc chuyển nhượng quyền thương hiệu. Đây là lý do sân khấu của 2NE1 phải được lên kế hoạch như một sự kiện bất ngờ tại Coachella", tờ Hankook Ilbo cho biết.

Kara

Năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 15 năm Kara ra mắt. Nhân dịp này, nhóm gây bất ngờ với ảnh chụp cùng nhau. Đáng ngạc nhiên hơn, đây là lần đầu người hâm mộ nhìn thấy Nicole và Jiyoung cùng với thành viên thế hệ thứ hai, Youngji, chung khung hình.

DSP Media đang thảo luận về khả năng tái hợp của Kara và sẽ sớm thông báo đến người hâm mộ.

Kara là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập bởi DSP Media vào năm 2007. Những thành viên cuối cùng của Kara gồm Gyuri, Seungyeon, Hara và Youngji. Nicole và Jiyoung rời nhóm vào năm 2014, Sunghee nói lời từ biệt 4 năm sau đó.

Kara được kỳ vọng tái hợp trong thời gian tới. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, Kara đã trải qua những thăng trầm tưởng chừng không thể cùng nhau bước tiếp, từ vụ kiện gây chia rẽ nội bộ đến việc thay đổi đội hình. Nhưng dù thế nào đi nữa, nhóm đã để lại những khoảnh khắc khó quên trong lòng khán giả.