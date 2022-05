Màn ngược dòng không tưởng của Real

Real Madrid có DNA Champions League trong huyết quản và với chiến thắng không tưởng trước Man City, họ một lần nữa gửi lời cảnh báo đanh thép tới Mohamed Salah cùng Liverpool.

Highlights Real 3-1 Man City: Cú đúp trong 2 phút Cú đúp của Rodrygo Goes ở phút 90 và 90+1 mở ra màn lội ngược dòng cho Real Madrid trước Manchester City ở bán kết lượt về UEFA Champions League 2021/22.

"Được góp mặt ở 3 trận chung kết Champions League trong 5 mùa gần nhất là điều khó tin. Thành thật mà nói, tôi muốn đối đầu Real Madrid (ở chung kết - PV). Tôi hy vọng Liverpool sẽ đánh bại họ để giành chức vô địch", Mohamed Salah phát biểu sau khi cùng đội nhà vượt qua Villarreal với tỷ số 3-2 ở bán kết lượt về Champions League.

Salah có lý do để muốn phục thù Real. Mùa 2017/18, Liverpool chạm trán Real ở chung kết Champions League. Trận đấu đó, Salah phải rời sân sớm vì chấn thương vai sau pha va chạm với Sergio Ramos. "The Kop" để mất thế trận và phải nhận thất bại cay đắng 1-3.

Tuy nhiên, Real chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi. Bản lĩnh và đẳng cấp ở Champions League là thứ vũ khí lợi hại giúp họ vượt qua mọi nghịch cảnh. Trận thắng Man City ở bán kết lượt về rạng sáng 5/5 (giờ Hà Nội) tiếp tục là một minh chứng.

Real ngược dòng không tưởng.

Real trở về từ cõi chết

Real thật sự chơi không hay còn Man City đã làm chủ trận đấu ở cả hai lượt trận đi và về. Tuy nhiên, không cần chiến thuật phức tạp và có thể thi đấu lép vế so với đối thủ, "Los Blancos" vẫn luôn biết cách vượt qua khó khăn.

Man City sở hữu lối đá hấp dẫn hơn, kiểm soát bóng vượt trội và mang đậm dấu ấn chiến thuật từ một huấn luyện viên (HLV) có phương pháp và sự cầu toàn đến mức ám ảnh là Pep Guardiola. Nhưng đặt cạnh Real, mọi ý đồ chiến thuật có vẻ như không còn ý nghĩa.

Bộ đôi được ví như trái tim của Real, Toni Kroos và Luka Modric, một lần nữa có ngày thi đấu không hiệu quả. Tới phút 90, đội chủ sân Santiago Bernabeu cũng không có nổi một cú sút trúng đích.

Thế nhưng Real biết những gì cần thiết để bật dậy đúng thời điểm. Rodrygo Goes có cú sút trúng đích đầu tiên cho Real và đó là bàn thắng. Nhưng ngay cả khi Rodrygo ghi bàn, Man City vẫn nắm giữ lợi thế lớn bởi họ có bàn dẫn trước do công của Riyhad Mahrez ở phút 73. Thời điểm này, "The Citizen" vẫn dẫn Real với tổng tỷ số 5-4.

Tuy nhiên chỉ trong vòng 1 phút, lưới của Man City rung lên lần thứ hai. Như một định mệnh, Real lại "trở về từ cõi chết". Điều này đã diễn ra ở trận trước đó. Real Madrid có thời điểm tưởng chừng như gục ngã tại thánh địa Santiago Bernabeu. Họ để Chelsea dẫn 0-3 và chỉ có khoảnh khắc thiên tài của Modric mới níu giữ lại hy vọng.

Trước đó nữa, Karim Benzema ghi liền 3 bàn trong hiệp hai để giật lấy tấm vé đi tiếp từ tay PSG.

3 vòng liên tiếp, thầy trò HLV Carlo Ancelotti ngược dòng theo cách không tưởng. Real sở hữu thứ ma thuật không ai có thể giải thích được. Khi trận đấu chưa kết thúc, mọi chuyện điều có thể xảy ra với họ.

Real bản lĩnh và đẳng cấp.

Lời cảnh báo cho Liverpool

Khi tất cả đều nghĩ về trận chung kết toàn Anh thứ ba liên tiếp trong 4 năm, Real không cho phép điều đó xảy ra. "Los Blancos" nhắc nhở "The Citizens" biết rằng họ là đội bóng với bề dày lịch sử và ở đẳng cấp khác biệt tại Champions League.

Lượt đi, Real sống sót rời Etihad với cách biệt chỉ thua một bàn bất chấp nhiều thời điểm bị ép đến nghẹt thở. Có lẽ Pep Guardiola cũng không hiểu tại sao Man City bị loại.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha phát biểu sau trận: "Không thể phủ nhận rằng chúng tôi đã tiến rất gần đến trận chung kết Champions League. Rất gần. Nhưng chúng tôi không thể làm điều đó. Chúng tôi không gặp nhiều vấn đề cho đến khi họ ghi bàn".

Có ý kiến chê Man City quá phung phí cơ hội ở lượt đi. Trong trận tái đấu trên đất Tây Ban Nha, điều này một lần nữa lặp lại. Trước khi Rodrygo ghi bàn, Jack Grealish có hai pha hỏng ăn. Chỉ cần một cú dứt điểm chính xác nữa, có lẽ Man City đã vào chung kết.

Nhưng không thể trách Man City. Họ đã làm tất cả, ghi 4 bàn ở lượt đi và có bàn mở tỷ số lượt về mà vẫn không thể kết liễu đối thủ. Không ai khác, Real cho thấy họ là đội duy nhất có khả năng tránh khỏi một kết cục thảm hại sau những khoảnh khắc khó khăn nhất.

Tựa bài hát "What doesn't kill you makes you stronger" của ca sĩ Kelly Clarkson có vẻ phù hợp nhất để mô tả hình ảnh của Real: Những gì không đánh gục bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn.

Thật vậy, Real có thể mắc hàng tá sai lầm, thua thiệt về mặt con người và lối chơi nhưng họ biết cách tự phục hồi nhiều lần khi đứng trên bờ vực thẳm. Ba lần Real đứng trước "cửa tử" nhưng họ đều trỗi dậy theo cách không ngờ.

Trước mắt Real là một thử thách khác mang tên Liverpool. Đội bóng này có chiều sâu đội hình tuyệt vời và đạt điểm rơi phong độ cực tốt. Đó là lý do Salah rất tự tin và tuyên bố muốn đối đầu Real ở trận chung kết.

Tuy nhiên, có lẽ Salah nên rút lại lời nói sau khi chứng kiến một trận đấu điên rồ khác của Real. Ba lần "chết hụt", Real vẫn sống sót. Và có lẽ họ không còn biết sợ, ngược lại, Salah mới là cầu thủ phải lo lắng.

90 phút sắp tới tại Paris (địa điểm tổ chức trận chung kết - PV), Real sẵn sàng tạo nên một màn trình diễn đỉnh cao khác.