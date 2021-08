Màn kịch lừa đảo của trung úy công an dỏm

Tự nhận mình là trung úy công an, Khánh còn "nổ" có khả năng đấu thầu đất ở, chạy dự án và đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng.

Bành Quốc Khánh (28 tuổi) sinh ra ở huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An). Sau đó, Khánh di cư vào thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) lập nghiệp và có gia đình riêng.

Khoảng đầu năm 2020, Khánh một mình trở về Nghệ An. Anh ta không ở quê nhà mà xuống TP Vinh sinh sống với cuộc sống khá sang chảnh.

Những màn siêu lừa đảo

Nhưng tất cả sự đầu tư đó đều nằm trong kế hoạch của gã đàn ông này. Bởi, ngay từ đầu Khánh đã có ý đồ thực hiện hành vi lừa đảo.

Để hành nghề buôn “nước bọt” Khánh thuê số điện thoại “tứ quý” để sử dụng. Với số điện thoại vip, Khánh lừa đảo 2 người ở Hà Tĩnh, hứa hẹn có khả năng chạy dự án. Tin tưởng, những người này đã chuyển tiền cho Khánh.

Bành Quốc Khánh thời điểm bị bắt và hình ảnh trong sắc phục cán bộ an ninh được gã đưa lên mạng xã hội để “lòe” người khác.

Bành Quốc Khánh còn lập Facebook dùng tên của người cha đã mất để lừa đảo một người đàn ông tên D. ở huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) bằng hình thức lừa bán gỗ mít. Chiêu thức Khánh dùng là sử dụng mạng xã hội nói mình có nguồn gỗ mít tốt, giá rẻ.

Anh D. dù là dân kinh doanh gỗ lâu năm nhưng đã hoàn toàn tin tưởng vào sự lừa đảo của Khánh dù chưa một lần gặp mặt. Người đàn ông này đã 14 lần chuyển cho Khánh 310 triệu đồng.

Anh còn đặt mua trên mạng bộ quần áo công an với cấp bậc trung úy, sau đó tự xưng là cán bộ Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An lừa đảo bà T.T.T. (trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Hình thức mà Khánh lừa đảo là “nổ” có khả năng đấu giá cho bà T. 1 lô đất ở xã Quỳnh Lập. Tin lời của siêu lừa, lại biết Khánh chính là người yêu của con gái mình nên bà T. đã vay mượn, chuyển cho Khánh số tiền mà anh yêu cầu.

Đến khi xã công bố những người đấu giá trúng các lô đất mà không có danh sách mình, bà T. vội hỏi Khánh. Lúc này, siêu lừa đảo lại đưa ra lý do “đã lo lót cho chính quyền, không công bố danh sách công khai vì sợ người khác kiện”. Tưởng thật, người phụ nữ này yên tâm cho đến khi Khánh biệt tích. Biết mình bị lừa, nạn nhân đã làm đơn trình báo công an.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Khánh lừa đảo, chiếm đoạt của 4 nạn nhân là 587 triệu đồng. Bành Quốc Khánh bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còng lưng trả nợ vì tin lời "siêu lừa"

So với thời điểm bị bắt, lần hầu tòa này bị cáo Bành Quốc Khánh trông gầy đi cả chục ký. Về hành vi phạm tội, bị cáo thừa nhận hành vi lừa đảo các bị hại như cáo trạng truy tố. Số tiền có được từ lừa đảo Khánh thuê chung cư ở, thuê ôtô để tạo vỏ bọc cho mình và tiêu xài cá nhân hết.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Khánh thừa nhận bản thân không có việc làm ổn định, chỉ dựa vào tài ăn nói và sự nhẹ dạ cả tin của các nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đã sử dụng chi tiêu cá nhân.

Sau khi bị bắt, Khánh tác động gia đình khắc phục được một phần nhỏ cho các bị hại. Bành Quốc Khánh gửi lời xin lỗi các nạn nhân, đồng thời mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Bành Quốc Khánh lĩnh án 10 năm tù.

Các bị hại đến tham dự tòa chia sẻ vì tin vào những lời siêu ngọt của Khánh mà cứ thế tin tưởng. Có bị hại tin tưởng đến mức dù chưa gặp nhưng đã bán dây chuyền 18 chỉ để đưa tiền cho Khánh. Các bị hại cho hay hiện họ đang phải vay mượn để trả lãi số tiền đã vay để đưa cho Khánh. “Đề nghị tòa xét xử bị cáo đúng theo quy định của pháp luật”, một bị cáo trình bày.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Bành Quốc Khánh 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa cũng buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại (được trừ đi khoản tiền đã bồi thường).