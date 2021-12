Màn kết hợp của bộ tứ SpaceSpeakers vào top 10 BXH #zingchart

Các thành viên của SpaceSpeakers gồm Touliver, Rhymastic, Binz, Soobin lần đầu phát hành sản phẩm chung mang tên “Freaky squad”. Ca khúc đang giữ vị trí thứ 6 #zingchart real-time.

Touliver, Rhymastic, Binz và Soobin cùng hoạt động với tư cách thành viên của SpaceSpeakers từ lâu. Đây là lần đầu tiên bộ tứ phát hành chung sản phẩm âm nhạc mang tên Freaky squad.

Sau khi ra mắt trên Zing MP3, bản rap giữ vị trí thứ 6 #zingchart real-time và đạt gần 1 triệu lượt nghe. Trên mạng xã hội, ca khúc cũng trở thành nền nhạc trào lưu trong các video biến hình.

Freaky squad giữ vị trí thứ 6 #zingchart real-time và đạt gần 1 triệu lượt nghe.

Freaky Squad là bản club banger được sản xuất bởi Touliver. Giai điệu đầy năng lượng với những âm bass trong, sáng, đủ độ nảy, lôi cuốn người nghe.

Phần rap trình bày bởi Rhymastic, Binz, Soobin với ba màu sắc khác nhau. Rhymastic mở đầu tác phẩm với phong cách đanh thép, ngạo nghễ khẳng định bản thân: “Họ gọi anh bậc thầy âm thanh, vua hề ma mãnh của đất Hà thành / Rapper tài thánh, Bắc Nam tung hoành”.

Phân đoạn thể hiện của Soobin vừa cá tính, vừa mượt mà: “Golden Monkey in the jungle, banner treo từng con phố / Âm thanh luôn là căng zớ, making masterpiece from my jumbos”. Trong khi đó, Binz giữ thế mạnh chơi chữ đậm chất thơ: “Bắn em anh đâu dùng súng, sát thương mức độ này, anh chỉ cần dùng thơ”.

Freaky squad đánh dấu lần đầu Touliver, Rhymastic, Binz, Soobin phát hành sản phẩm chung.

Năm nay, Binz và Soobin từng có các sản phẩm khác gây chú ý trên đường đua Vpop. Màn kết hợp Cho mình em của Binz và Đen đạt hạng 4 #zingchart tuần với 21 triệu lượt nghe trên Zing MP3. The playah (special performance) đến từ Soobin và SlimV giữ vị trí thứ 32 #zingchart tuần, thu hút 7 triệu lượt nghe.

Mr Siro cũng tái xuất với nhạc phẩm mới có tựa đề Sông có khúc người có lúc. Bài hát tiến đến vị trí thứ 5 #zingchart real-time. Đây là ca khúc thứ ba của Mr Siro trong năm nay vào top 10 #zingchart, tiếp nối Không muốn yêu lại càng say đắm và Phai nhòa cảm xúc.