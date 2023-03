Màn cược khi làm phim Spider-Man

Tobey Maguire và Andrew Garfield khiến người hâm mộ vỡ òa khi tái xuất vai diễn Người Nhện. Việc tiếp nối hành trình của cả hai là thử thách không hề nhỏ.

Bom tấn Spider-Man: No Way Home (2021) là cơn địa chấn rung chuyển cả thế giới. Việc bộ đôi Tobey Maguire và Andrew Garfield tái xuất với vai diễn thương hiệu góp phần tạo nên thành công cho bộ phim. Các biến thể Người Nhện xuất hiện khiến người hâm mộ kỳ vọng nhiều hơn bởi mọi thứ đều có thể xảy ra trong đa vũ trụ.

Bên cạnh sự phấn khích từ người hâm mộ, bộ phim cũng bảo đảm tính thương mại khi cán mốc 1,9 tỷ USD doanh thu toàn cầu, theo Box Office Mojo. Qua đó thắp sáng ý tưởng cho Marvel và Sony trong việc hoàn thiện hành trình của Tobey Maguire và Andrew Garfield với Spider-Man. Tuy nhiên, vết xe đổ trong quá khứ có thể trở lại bởi dòng phim siêu anh hùng từng trải qua nhiều biến động trong những năm gần đây.

Siêu anh hùng ăn khách hàng đầu Hollywood

Hơn cả một nhân vật truyện tranh, Người Nhện trở thành biểu tượng trong văn hóa đại chúng. Không sở hữu bộ giáp tân tiến như Iron Man hay sức mạnh thần thánh giống Thor, Người Nhện luôn khiến khán giả phấn khích mỗi khi xuất hiện. Sự nghiệp siêu anh hùng của Peter Parker khởi đầu khi bị cắn bởi một con nhện phóng xạ. Chàng trai bỗng sở hữu năng lực ấn tượng như sức mạnh phi thường, khả năng leo tường, hay siêu giác quan.

Trong số đó, năng lực bắn tơ trở thành chủ đề được tranh luận nhiều nhất. Phiên bản Spider-Man của Tobey Maguire từng gắn bó với tuổi thơ của biết bao người, song lại được xây dựng khác với nguyên tác. Thay vì sử dụng thiết bị bắn tơ, đạo diễn Sam Raimi biến chi tiết đó trở thành năng lực của Peter Parker. Được sản xuất bởi Sony, loạt phim do Tobey Maguire thủ vai chính vẫn bùng nổ phòng vé toàn cầu với những con số ấn tượng. Theo đó, Spider-Man (2002) đạt 788 triệu USD , Spider-Man 2 (2004) là 825 triệu USD , Spider-Man 3 cán mốc 894 triệu USD , theo Box Office Mojo.

Tới 2012, thương hiệu Spider-Man trở lại màn ảnh lớn, tài tử Andrew Garfield là gương mặt được Sony gửi gắm cho vai người hùng bắn tơ. Cốt truyện quen thuộc với việc khai thác nguồn gốc nhân vật, dõi theo hành trình trở thành người hùng của Peter Parker khi đối đầu The Lizard (Rhys Ifans thủ vai). Thu về 757 triệu USD , chỉ 2 năm sau, Sony không ngần ngại khi tiếp tục cho ra mắt The Amazing Spider-Man 2. Bộ phim gây nhiều tranh cãi ngay khi ra mắt, song Sony vẫn bỏ túi 708 triệu USD cho hậu truyện Người Nhện.

Bộ 3 diễn viên Spider-Man khuynh đảo phòng vé toàn cầu góp mặt trong cùng một tác phẩm. Ảnh: Nerdist.

Cơn sốt Người Nhện chưa thể hạ nhiệt khi Marvel và Sony có màn kết hợp bùng nổ trong Captain America: Civil War (2016). Spider-Man thủ vai bởi gương mặt trẻ Tom Holland, có màn chào sân trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Kể từ đó Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far from Home (2019) đều gây ấn tượng khi khai thác loạt phản diện đình đám như Vulture hay Mysterio. Trong đó, Spider-Man: Far from Home là phim solo đầu tiên của Người Nhện cán mốc tỷ đô trong lịch sử.

Xuyên suốt giai đoạn 2002-2021, loạt bom tấn có sự góp mặt của Người Nhện được ví như ông hoàng phòng vé toàn cầu. Được hậu thuẫn bởi lực lượng khán giả hùng hậu, bất kể trẻ em hay người lớn đều tỏ ra phấn khích mỗi khi được thấy người hùng hành động. Spider-Man trở thành con gà đẻ trứng vàng cho Sony và Marvel trong gần 2 thập kỷ. Theo thống kê từ trang The Numbers, Người Nhện mang về 8,2 tỷ USD doanh thu toàn cầu cho các dự án độc lập trong những năm qua.

Qua những con số ấn tượng về mặt doanh thu, có thể khẳng định Spider-Man là siêu anh hùng ăn khách nhất mọi thời đại. Giới quan sát cho rằng trong những năm tới, loạt phim Người Nhện vẫn sẽ bảo chứng phòng vé cho Sony và Marvel. Một mảnh đất giàu tiềm năng khai thác và phát triển. Dẫu vậy, vết xe đổ trong quá khứ còn đang kìm hãm tương lai của siêu anh hùng bắn tơ.

Cơ hội hay rủi ro?

Bên dưới vẻ hào nhoáng từ những con số thống kê là không ít lần Người Nhện “hết tơ”. Trở lại năm 2007, thời điểm Spider-Man 3 của Tobey Maguire ra mắt là nỗi thất vọng lớn với người hâm mộ Marvel. Tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình chưa từng có đối với Peter Parker. Sự kịch tính được giảm bớt để nhường chỗ cho những câu chuyện cảm động như Harry Osborn (James Franco) hay Flint Marko/Sand Man (Thomas Haden Church).

Tuy nhiên, Spider-Man 3 bất ngờ vấp ngã bởi nội dung nhồi nhét quá nhiều nhân vật cùng phần tạo hình Venom đáng thất vọng. Theo Screen Rant, đạo diễn Sam Raimi không có ý định sử dụng phản diện Venom. Sau đó, ông chấp nhận thỏa hiệp để làm hài lòng hãng phim, đặc biệt là Chủ tịch Sony khi đó là Avi Arad. Chính sự chắp vá đó khiến Venom không có chiều sâu, đồng thời trở thành thảm họa về hiệu ứng hình ảnh.

Lịch sử từng ghi nhận câu nói của triết gia Hy Lạp cổ đại Heraclitus: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Thế nhưng, Sony thì không ngần ngại khi bước vào vết xe đổ trong The Amazing Spider-Man 2 (2014) do Andrew Garfield đóng chính.

The Amazing Spider-Man 2 hứng chịu phẫn nộ sau khi ra mắt khán giả toàn cầu. Ảnh: The Verge.

Cây bút Kelechi Ehenulo từ Confessions From A Geek Mind nhận định rằng: “Vấn đề chính của The Amazing Spider-Man 2 là việc bộ phim có cốt truyện phức tạp và không cân bằng. Hãng phim không rút ra được bài học từ Spider-Man 3 khi có quá nhiều nhân vật phản diện trong một bộ phim”.

Tới thời điểm hiện tại, cú bắt tay của Marvel và Sony được coi là thành công với phiên bản Spider-Man do Tom Holland thủ vai. Bom tấn Spider-Man: No Way Home cũng sở hữu khối nhân vật đồ sộ bao gồm cả chính diện và phản diện. Dẫu vậy, tác phẩm bứt phá khỏi vết xe đổ trong quá khứ được coi là một trong những phim Người Nhện hay nhất.

Người hâm mộ kỳ vọng tiếp tục được thấy Tobey Maguire đóng vai Người Nhện. Ảnh: Screen Rant.

Khi quá khứ ngủ yên, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào tương lai. Cả hai phiên bản Người Nhện đứng trước cơ hội tái ngộ khán giả trên màn ảnh lớn trong những dự án độc lập. Cánh cửa đa vũ trụ mở ra vô vàn cơ hội tiềm năng để Marvel và Sony tính đến.

Trước đó, đạo diễn Sam Raimi hoàn thành phần kịch bản cho Spider-Man 4 ngay sau khi phần 3 được phát hành. Theo cây bút Felipe Rangel của Screen Rant, nếu Sam Raimi và Tobey Maguire trở lại trong Spider-Man 4 thì kịch bản gốc của bộ phim sẽ cần phải trải qua một cuộc đại tu. Đây sẽ là một canh bạc mà cả Marvel lẫn Sony không thể chơi đùa, Người Nhện có thể “hết tơ” bất kỳ lúc nào nếu không được lên kế hoạch cẩn thận.