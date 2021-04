Man City và Pep giờ đã khác

Sự thay đổi của Pep Guardiola và Man City ở thời khắc quan trọng nhất cuối cùng cũng tạo ra thành quả ngọt ngào tại Champions League.

Sau 5 năm kể từ khi tới Etihad với sứ mệnh nâng tầm đội bóng, Pep Guardiola cuối cùng cũng thành công trong việc đưa Man City vào bán kết Champions League.

Ở những giây phút quan trọng nhất, Pep đã chọn cách suy nghĩ ít lại, tin tưởng nhiều hơn và sau cùng gặt hái được thành quả ngọt ngào.

Thay đổi của Pep

Pep Guardiola quá nổi tiếng với những thay đổi khác người ở các trận đánh quyết định tại Champions League và khiến Man City mang họa.

Mùa trước, ông cất hai tiền vệ sáng tạo Bernardo Silva, David Sila lên ghế dự bị và sử dụng ba cầu thủ thu hồi bóng Fernandinho - Rodri - Ilkay Guendogan ở trận đấu với Lyon, khiến Man City bất ngờ chơi bóng thiếu sáng tạo, từ đó thất bại.

Mùa trước nữa, ông tin dùng Guendogan thay vì Kevin De Bruyne ở trận lượt đi với Tottenham, khiến Man City không thể tạo sức ép đủ để ghi bàn, và thua 0-1.

Điều này lặp đi lặp lại ở nhiều mùa trước đó nữa cả khi dẫn dắt Bayern Munich, khiến nhiều người tin rằng Pep không có đủ sự ổn định lẫn sắt đá ở thời điểm quan trọng để vô địch Champions League. Những ký giả theo sát Pep tin rằng ông "nghĩ quá nhiều" và luôn tự đưa mình vào thế khó.

Phil Foden (phải) tỏa sáng đưa Man City vượt qua Dortmund. Ảnh: Reuters.

Mùa này, câu chuyện không còn như thế. Trước Dortmund ở lượt về, Man City của Pep chỉ thay duy nhất một người trong 90 phút, dù băng ghế dự bị không thiếu những ngôi sao đình đám. "The Citizens" trung thành với sơ đồ 4-3-3 cùng công thức Kevin De Bruyne đá số 9 ảo suốt 90 phút.

Thay đổi duy nhất chỉ đến vào phút 88 khi Raheem Sterling vào thay Riyad Mahrez. Man City hoàn toàn không thay đổi lối chơi. Pep chỉ rút ra một mắt xích và thay mắt xích tương tự vào.

Joao Cancelo, Gabriel Jesus, Ferran Torres hay Fernandinho, những nhân tố Pep sử dụng thường xuyên trong mùa này, đã ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không muốn mạo hiểm.

Kết quả thật ngọt ngào với Man City. Họ thắng thế trên bảng tỷ số, thắng hoàn toàn ở thế trận và các cơ hội. Đội quân của Pep kiểm soát bóng nhiều hơn (61%), sút 17 lần, 2 trong số đó đi trúng khung gỗ, 5 đi trúng đích. Dortmund chỉ sút trúng đích 3 lần. 9 trong 11 cầu thủ Man City đá chính đều thực hiện ít nhất 1 lần dứt điểm.

Các cầu thủ Man City qua người gấp đôi đối thủ (14 so với 7), thắng tranh chấp cũng vậy (13 so với 6), tóm lại là chơi trên chân đại diện tới từ nước Đức, bất chấp việc bị dẫn trước.

Trong thời khắc quan trọng nhất mùa giải, Pep đã chọn cách nghĩ ít lại. Ông tin tưởng vào những lựa chọn của mình hơn. Phil Foden, trong trận đánh lớn nhất sự nghiệp thi đấu còn khiêm tốn tại Champions League, đã ghi bàn. Riyad Mahrez cũng đền đáp ông thầy với cú đá phạt đền chuẩn xác.

Những nhân tố giàu tiềm năng nhưng cũng giàu hậu họa như Sterling, Cancelo đều được Pep cho ít cơ hội thể hiện. Lần đầu tiên trong 5 năm dẫn dắt Man City, Pep mới cầu toàn đến vậy trong việc lựa chọn nhân sự.

"Đó không phải là đội bóng của Pep nữa. Tất cả là nhờ cầu thủ. Năng lực của họ quá tốt. Chính họ mới tạo ra khác biệt", Pep nhấn mạnh với Sky Italy sau trận.

Trước Dortmund, Pep chọn tin vào năng lực của học trò, thay vì sắp xếp những con tính vô hồn trên sa bàn chiến thuật. Sự thay đổi lớn ấy đã mang lại thành quả.

Man City giờ mang đúng nghĩa tập thể. Ảnh: Reuters.

Ứng viên số một Man City

Oddschecker coi Man City là ứng viên số một cho chức vô địch Champions League trong 4 đội lọt vào bán kết. Tỷ lệ cược phổ biến gán với đội bóng của Pep Guardiola là 5/4 (đặt 4 ăn 5). PSG được trao tỷ lên 10/3, với Real Madrid là 4/1. Chelsea được đánh giá thấp nhất với tỷ lệ 9/2.

Sự thay đổi của Pep trên ghế chỉ đạo, chất lượng nhân sự đồng đều và sự đồng lòng là những lý do khiến nửa xanh thành Manchester đang được kỳ vọng sẽ lần đầu nâng cúp bạc Champions League.

Guardian tiết lộ trong phòng thay đồ của sân Etihad, Pep đã dán hai tấm khẩu hiệu lớn với nội dung "Cùng nhau" (Together), "Chiến đấu tới phút cuối cùng" (We fight til the end) và những bức hình Man City gặt hái vinh quang trong quá khứ.

Khi Foden sút tung lưới Dortmund, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City, ngôi sao sinh năm 2000 của Man City đã chạy thẳng tới ôm chầm lấy ông thầy.

Guardian mô tả như sau về tình huống này: "Cú chạy như bay của Foden tới để ôm lấy Pep nhanh chóng trở thành hành động cảm xúc nhất của tập thể Man City. Ý nghĩa của những tấm banner 'Cùng nhau' hay 'Chiến đấu tới phút cuối cùng' trở nên rõ ràng hơn nhiều so với khẩu hiệu sáo rỗng của nó".

Nhiều người ít để ý có lẽ không tin điều này: Đây là lần đầu tiên, cầu thủ ghi bàn của Man City chạy tới ăn mừng với Pep suốt 4 năm nhà cầm quân này dẫn dắt "The Citizens" tại vòng knock-out Champions League.

48 bàn đã được các cầu thủ Man City nã vào lưới đối thủ, nhưng không lần nào người lập công chạy tới chia vui cùng ông thầy. Phần lớn ăn mừng một mình, hoặc ăn mừng trước ống kính phóng viên.

Ngay cả trong chiến thắng được xem là vượt ngưỡng trước Real Madrid mùa 2019/20, chuyện tưởng chừng bình thường này cũng không diễn ra. Phil Foden, người ghi bàn thứ 49 cho Man City tại vòng knock-out Champions League dưới thời Pep, đã làm điều đơn giản đó. Và Man City vào bán kết.

Khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, lần đầu tiên trong nửa thập ký gắn bó với Man City, các máy quay bắt được cảnh Pep mỉm cười mãn nguyện khi một trận tứ kết Champions League kết thúc. Không còn những cái ôm đầu thất vọng như trước Tottenham, cái chống nạnh bất lực trước Lyon, hay cái đầu cúi gằm trước Liverpool, Man City của Pep đã vượt qua chính những bóng ma thất bại đó để vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Âu.

Pep từng thừa nhận chặng đường dẫn dắt Man City của ông sẽ bị coi là "thất bại" (failure) nếu không giành được Champions League. Giờ thì Pep đang có cơ hội hoàn hảo để thay đổi vận mệnh của chính mình và Man City.

Đội hình xuất phát của Dortmund (trái) và Man City ở tứ kết lượt về Champions League 2020/21.