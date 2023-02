Man City có thể xuống chơi ở giải hạng 5

Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh và Wales (EFL) không có nghĩa vụ chấp nhận Man City trong trường hợp CLB chủ sân Etihad bị trục xuất khỏi Premier League.

Man City đối mặt với nhiều vấn đề sau cáo buộc từ ban tổ chức Premier League. Ảnh: Reuters.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cáo buộc Manchester City vi phạm các quy tắc của giải đấu hơn 100 lần trong nhiều năm. Nếu bị tuyên có tội, "The Citizens" có thể bị tước danh hiệu, trừ điểm, phạt tiền và có khả năng bị trục xuất khỏi Premier League - hình phạt nặng nhất.

Theo Telegraph, EFL không có nghĩa vụ chấp nhận Man City trong trường hợp CLB này bị loại khỏi Premier League. Theo quy định, các CLB phải đăng ký để trở thành thành viên EFL sau khi xuống hạng khỏi Premier League vào cuối mùa.

EFL, tổ chức quản lý Championship, League One và League Two, được cho là sẽ không tự động phải chấp nhận "The Citizens" nếu họ bị trục xuất khỏi Premier League. Lý do là chỉ có 72 đội bóng được phép trở thành thành viên của họ. Hay nói cách khác, 72 suất tham dự 3 giải đấu hạng dưới Premier League không có chỗ cho Man City.

Điều đó đồng nghĩa, đội chủ sân Etihad có thể phải bắt đầu lại từ National League, tương đương giải hạng 5 trong hệ thống bóng đá Anh, hoặc thậm chí các hạng đấu thấp hơn. Trong khi tất cả CLB ở các hạng trên đều hoạt động dưới dạng chuyên nghiệp thì National League bao gồm cả CLB chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp.

Đội bóng 6 lần vô địch nước Anh bị cáo buộc "thiếu trung thực về tình hình tài chính của câu lạc bộ”, không “cung cấp đầy đủ chi tiết” về thu nhập của cầu thủ và huấn luyện viên. Man City cũng bị cáo buộc không tuân thủ các quy tắc liên quan đến FFP và không hợp tác trong cuộc điều tra kéo dài hơn bốn năm của ban tổ chức giải đấu.

Tùy vào mức độ án phạt cuối cùng, người ta mới có thể biết Man City sẽ rơi vào tình cảnh nào. Trong trường hợp CLB phải giới hạn về mặt chi tiêu hay bị trừ điểm, điều đó có thể kéo theo sự rời đi của Pep Guardiola và nhiều ngôi sao như De Bruyne hay Haaland. Nhà đương kim vô địch nước Anh sẽ bị kéo lùi về mặt vị thế.

