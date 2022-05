Màn chia tay đầy nước mắt của 2NE1

CL chia sẻ cô khóc nhiều khi 2NE1 kết thúc màn trình diễn ở Coachella 2022 và tiễn các thành viên ra sân bay trở về Hàn Quốc.

Ngày 26/5, tờ Newsis đưa tin CL tham gia chương trình You Quiz on the Block của đài tvN và chia sẻ cảm xúc khi 2NE1 tái hợp sau 7 năm. CL tâm sự để màn trình diễn diễn ra suôn sẻ, cô cùng các thành viên 2NE1 bí mật luyện tập mà không chia sẻ thông tin với bất cứ ai. Vì bản quyền thương hiệu 2NE1 lẫn các ca khúc của nhóm hiện thuộc về YG Entertainment nên nhóm phải giữ bí mật về màn trình diễn.

Nữ rapper tâm sự: "Tôi muốn chuẩn bị một sân khấu bất ngờ. Tôi muốn cố gắng ngay cả khi có thể bị bắt dừng giữa chừng, nhưng may mắn thay, điều đó không xảy ra. Minji đang điều hành một cơ sở dạy vũ đạo. Tất cả thành viên tập trung lúc 23h để lặng lẽ luyện tập. Tôi thậm chí không nói điều đó với công ty quản lý", rapper nói.

CL chủ động đề nghị các thành viên 2NE1 biểu diễn cùng nhau.

"Tôi muốn các thành viên được gặp nhau một lần. Nếu có cơ hội, tôi cũng mong muốn được chào hỏi fan với tư cách thành viên của 2NE1. Lúc đầu, tôi được mời đến Coachella một mình. Tôi cảm thấy các thành viên đứng trước giai đoạn và thử thách mới. Do đó, tôi nghĩ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể làm gì đó cùng nhau. Tôi tự biết ơn vì bản thân đã đủ can đảm”, nữ rapper tiếp tục.

Khi được hỏi các thành viên trò chuyện gì sau khi kết thúc màn trình diễn, CL trả lời: "Mất 40 phút để chúng tôi từ sân khấu đến nơi ở nhưng các thành viên không nói gì với nhau. Dara và Park Bom rời đi vào hôm sau. Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt các thành viên. Nhưng khi nhìn thấy chị Park Bom, tôi khóc rất nhiều. Chúng tôi chia tay trong nước mắt và đi thẳng đến sân bay".

2NE1 biểu diễn tại Coachella 2022.

Thông qua chương trình, Dara gửi lời nhắn tới trưởng nhóm CL. Cô tâm sự: "Nếu được tiếp tục trình diễn cùng nhau, tôi sẽ vui vẻ nói: 'Chà, mọi người đã làm rất tốt'. Nhưng đó có thể là lần cuối cùng. Mọi thứ đã kết thúc và tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình".

Sandara chia sẻ cô xúc động khi thấy CL khóc. Nữ ca sĩ tâm sự đó là cảnh cô không muốn thấy nhưng CL khóc nhiều khi tiễn mình ra sân bay.

2NE1 đã có màn biểu diễn bất ngờ tại Coachella 2022 - lễ hội âm nhạc lớn nhất Mỹ - được tổ chức tại Indio, California, Mỹ ngày 16/4 (giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên các thành viên biểu diễn cùng nhau sau 7 năm.