Mâm Xôi Vàng 2022 hủy giải với Bruce Willis

Ban tổ chức giải Mâm Xôi Vàng đã hủy bỏ giải thưởng với Bruce Willis sau khi gia đình tài tử tiết lộ ông mắc hội chứng bất lực ngôn ngữ.

Ngày 31/3, CNN đưa tin ban tổ chức giải Mâm Xôi Vàng 2022 thông báo hủy giải thưởng Diễn xuất tệ nhất của Bruce Willis đã trao cho tài tử trước đó.

“Sau vài ngày cân nhắc, chúng tôi quyết định hủy giải thưởng Mâm Xôi Vàng dành cho Bruce Willis do hội chứng bất lực ngôn ngữ mà nam diễn viên mắc phải trong thời gian gần đây. Nếu bệnh tình ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng công việc của một nghệ sĩ nào đó, chúng tôi nghĩ rằng việc trao Mâm Xôi Vàng là điều không phù hợp”, đại diện ban tổ chức giải Mâm Xôi Vàng nói.

Bruce Willis mắc hội chứng bất lực ngôn ngữ. Ảnh: AP.

Một ngày trước, gia đình Bruce Willis thông báo tài tử được chẩn đoán mắc chứng bất lực ngôn ngữ và không thể tiếp tục diễn xuất.

“Vì tình trạng sức khỏe không cho phép, sau khi cân nhắc kỹ càng, Bruce buộc phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất mà anh ấy đã tâm huyết cả cuộc đời”, diễn viên Emma Heming Willis - vợ Bruce Willis - thông báo. Người đẹp cho biết đây là khoảng thời gian rất khó khăn với đại gia đình và mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ, ủng hộ từ cộng đồng người hâm mộ.

Vào tháng 2, ban tổ chức Mâm xôi Vàng 2022 tạo riêng một hạng mục đặc biệt cho tài tử. Hạng mục mang tên Diễn xuất tệ nhất của Bruce Willis, gồm 8 đề cử dành cho 8 vai diễn mà tài tử từng đảm nhận trong năm 2021: Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death, Survive the Game, American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock.

Bruce Willis (sinh năm 1955) nổi tiếng ở thập niên 1990 với loạt vai diễn trong phim The Sixth Sense (1996), The Fifth Element (1997), Armageddon (1998)…

Trong những năm gần đây, sự nghiệp diễn xuất của Bruce Willis có dấu hiệu chững lại. Ông thiếu vắng những vai diễn mới ấn tượng trên màn ảnh. Năm 2018, ngôi sao thủ vai chính trong bộ phim hành động, giật gân Death Wish của đạo diễn Eli Roth. Đây là tác phẩm làm lại từ chùm phim cùng tên ra mắt từ thập niên 1970 với Charles Bronson trong vai chính.

Năm 2022, Bruce Willis đã bỏ túi 7 dự án phim mới - 2 đã phát hành, 2 đang chờ ngày ra rạp và số còn lại vẫn ở khâu hậu kỳ.