Mai anh đào nở rộ ở Đà Lạt dịp đầu năm

Cứ độ xuân về, mai anh đào lại có dịp bung nở rực rỡ khắp nơi trên phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng). Mộng Đào Nguyên là khu vực nhiều du khách tìm đến để ngắm sắc hoa lãng mạn này.

Mai anh đào khoe sắc chào năm mới

Khoảng giữa tháng 12 đến tháng 1 hàng năm, đường phố Đà Lạt rợp một sắc hồng nhẹ nhàng. Đó là đặc trưng của mai anh đào, loài hoa đã trở thành nét chấm phá khiến bao du khách mê mẩn. Mai anh đào càng đẹp mong manh trong cái lạnh 14-16 độ C của phố núi. Ở trung tâm thành phố, mai anh đào nở rộ các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Cô Giang, Phó Đức Chính, Nam Hồ... Tuy nhiên, những tòa nhà, khách sạn đang mọc lên từng ngày khiến du khách khó lòng cảm nhận vẻ đẹp thơ mộng của sắc hoa này. Nhiều người tìm đến các khu vực ngoại ô, tìm bình yên trong hình ảnh những căn nhà nhỏ lợp mái tôn nằm bơ vơ, phủ dưới tán cây mai anh đào bung sắc. Trong đó, nổi tiếng nhất phải kể đến vùng LangBiang - mộng Đào Nguyên, nơi rừng hoa xen giữa rừng thông tạo nên bức tranh thiên nhiên vô cùng ấn tượng. Băng qua những ngọn đồi, len lỏi giữ hai bên rừng thông, khung cảnh tách biệt với vẻ nhộn nhịp nơi phố thị hiện ra trước mắt du khách.

Du khách xếp hàng check-in mai anh đào

Mộng Đào Nguyên nằm trong khu vực Lạc Dương, đường xấu và khó đi, nhiều sỏi đá, thách thức tay lái của những người mê xê dịch. Thế nhưng, vẻ đẹp mờ ảo vẫn đủ để du khách bỏ qua khó khăn chinh phục điểm đến này. Anh Trần Quý An (du khách TP.HCM) cho biết nhóm gồm 10 người mất gần 2 tiếng di chuyển mới tới được đây. "Đường đi khó khăn và tốn nhiều công sức, song để chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây thì hoàn toàn xứng đáng", anh An nói. Khoảng 7h sáng, đồi hoa bắt đầu trở nên nhộn nhịp và ngày càng đông đúc hơn. Bên cạnh bạn trẻ đến check-in vui chơi, nhiều cặp đôi cũng cho đây là địa điểm chụp ảnh cưới lý tưởng. Du khách chủ yếu đi xe jeep do địa hình khó di chuyển. Một số người chọn mạo hiểm chinh phục cung đường bằng xe máy, đem theo thức ăn, cắm trại qua đêm. Người dân bản địa tranh thủ dịp hoa nở bán đồ ăn vặt phục vụ du khách.