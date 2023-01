Mai anh đào nở rộ khắp trung tâm Đà Lạt

Những ngày đầu năm mới, sắc hoa mai anh đào rực rỡ đã nhuộm hồng các con đường ở Đà Lạt (Lâm Đồng).

Sắc hồng rực rỡ

Một mùa hoa đặc biệt không thể không nhắc tới ở Đà Lạt dịp cuối năm, đầu xuân là hoa mai anh đào. Thời gian hoa nở rộ thường không cố định mà tùy theo tình hình thời tiết. Năm nay, du khách có thể đón năm mới, tận hưởng không khí mùa xuân và ngắm mai anh đào nở rợp trời vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tiết trời se lạnh cùng nắng vàng dịu nhẹ ngày đầu xuân càng làm nổi bật vẻ đẹp mỏng manh của loài hoa này. Bạn có thể bắt gặp sắc hồng rực rỡ của mai anh đào ở khắp các con phố trên phố núi. Ở trung tâm thành phố, mai anh đào nở rộ những tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Cô Giang, Phó Đức Chính, Nam Hồ... Ngoài ra, các điểm nằm ở khu vực ngoại ô như Mộng Đào Nguyên, dốc Đa Quý, đồi chè Cầu Đất... cũng là những điểm đến lý tưởng để bạn "săn" mai anh đào.

Đi từ Bắc vào Nam để ngắm hoa

Năm nay, đoạn đường Hùng Vương và hướng đi ga Trại Mát là địa điểm được nhiều khách du lịch lựa chọn check-in cùng loài hoa đặc biệt này. Du khách MaiKa Nguyễn (Nha Trang) chia sẻ cô biết đến cung đường hoa mai đào này qua những bài giới thiệu trên mạng xã hội. "Tôi dự định ở Đà Lạt trong 3 ngày và sẽ dành trọn thời gian này để tìm kiếm những góc check-in đẹp cùng với loài hoa này", nữ du khách bày tỏ. Tương tự, vợ chồng du khách Văn Công - Cẩm My (Hưng Yên) cũng biết đến mùa hoa mai anh đào nhờ vào bài chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay lập tức, hai vợ chồng đã đặt vé máy bay vào Đà Lạt để kịp ngắm hoa trong thời gian nở rộ. Chị Cẩm My còn đầu tư thêm một bộ kimono để chụp hình. Ngoài nữ du khách trên, Kim Ngân (du khách Bình Dương) cũng chọn cổ phục, giúp các bức ảnh ấn tượng hơn. Vào mùa mai anh đào, thời tiết ở Đà Lạt khá dễ chịu, trời ít mưa, nắng nhiều, nhiệt độ dao động ở mức 15-24 độ C. Ngoài trang phục giữ ấm, bạn có thể đầu tư thêm một số phụ kiện để có những bức ảnh check-in đẹp hơn.