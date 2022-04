Maguire là nạn nhân trong thất bại của MU

MU có thêm màn trình diễn thảm họa trước Liverpool, và Harry Maguire tiếp tục trở thành cái tên bị chê bai nhiều nhất.

"Ở bàn thua thứ 4, khả năng chuyền bóng và phòng ngự của Maguire thật không thể chấp nhận được. Cậu ấy không đủ tốt cho Man Utd", cựu danh thủ Roy Keane phát biểu sau trận.

Maguire một lần nữa không đảm bảo sự chắc chắn cho Man Utd trước Liverpool ở trận đấu bù vòng 30 Premier League rạng sáng 20/4 (giờ Hà Nội). Tuy nhiên, thật không công bằng nếu chỉ đổ lỗi cho đội trưởng người Anh khi Man Utd giờ là một hệ thống rệu rã, thiếu sức sống.

Maguire chơi không tốt nhưng cũng không dễ cho bất kỳ trung vệ hàng đầu nào đủ khả năng gồng gánh hàng thủ Man Utd hiện tại. Raphael Varane là minh chứng bởi anh cũng chật vật với đội hình "Quỷ đỏ".

Maguire phải lao lên phía trước để dập bóng khi Man Utd khuyến vị trí tiền vệ phòng ngự.

Không thể quy hết trách nhiệm cho Maguire

Trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool chia sẻ trước trận rằng: "Các trận đấu với Man Utd luôn khó khăn nhưng giành chiến thắng với tỷ số 5-0 khá dễ dàng và đơn giản không phải là những gì chúng tôi mong đợi."

Lượt đi, Man Utd thất thủ với tỷ số 0-5. Và lượt về, kết quả không mấy khác biệt. Man Utd để thủng lưới 4 bàn dễ dàng. HLV Ralf Rangnick cố gắng thay đổi lối chơi với hệ thống 5 người ở hàng thủ nhưng không hiệu quả.

Bàn thua đầu tiên là hình ảnh tiêu biểu cho một hàng thủ yếu kém vốn "lặp đi, lặp lại" xuyên suốt thời gian qua. Maguire tự tay mở toang cánh cửa vào khung thành cho đối thủ. Bản hợp đồng 80 triệu bảng dâng lên dập bóng ở khu vực hàng tiền vệ nhưng thiếu quyết liệt. Và khi thủ quân đại diện thành Manchester bị vượt qua, khoảng trống mênh mông xuất hiện ở hàng thủ.

Tình huống này tương tự như khi Man Utd để thua Atletico Madrid thuộc trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Maguire cũng có pha dâng cao giống vậy và đội nhà một lần nữa bị khuyết ở vị trí giữa trung vệ và hậu vệ biên.

Thế nhưng, để quy hoàn toàn trách nhiệm cho Maguire là không chính xác. Cách cựu hậu vệ Leicester City dâng cao và có một sự lưỡng lự khi không thể dập bóng quyết liệt xuất phát từ lỗ hổng trong hệ thống thi đấu của Man Utd.

Họ thiếu một tiền vệ đánh chặn thực thụ ở khu vực giữa sân. Nemanja Matic là mẫu tiền vệ "số 6" điển hình duy nhất trong đội hình nhưng anh đã già, khó có thể theo kịp tốc độ và những pha ban bật của Liverpool.

Paul Pogba thì chưa bao giờ được đánh giá cao ở vai trò hỗ trợ phòng ngự. Khi ấy, Man Utd bộc lộ nhiều khoảng trống trước bộ tứ hàng thủ. Maguire buộc phải làm quá nhiều nhiệm vụ, không thể chuyên tâm vào việc phòng ngự ở phía sau.

Điều đó dẫn đến việc thủ quân Man Utd thường xuyên mắc sai lầm. "Quỷ đỏ" không có "tấm khiên" bảo vệ phía trước và Maguire phải đối mặt với hàng loạt pha hãm thành. Màn trình diễn của cầu thủ này ở tuyển Anh và Man Utd rõ ràng chỉ ra sự khác biệt lớn.

"Quỷ đỏ" hoàn toàn gục ngã và không thể chống cự trước sức ép mạnh mẽ từ hàng công Liverpool.

Trận thua tủi hổ

"Thật đáng xấu hổ, thật đáng thất vọng, thậm chí thật bẽ mặt. Chúng tôi phải chấp nhận rằng Liverpool đang đi trước chúng tôi 6 năm. Khi Jurgen Klopp đến, họ bắt đầu thay đổi và nâng lên tầm cao mới. Đó là điều cần xảy ra với Man Utd trong những kỳ chuyển nhượng tiếp theo", Ralf Rangnick thừa nhận sau trận đấu.

Man Utd không thể hiện được hình ảnh của một đội bóng lớn. Họ dễ dàng gục ngã và tinh thần trở nên rệu rã. Trước Norwich City, Man Utd thắng 3-2 nhưng đó là khoảnh khắc xuất thần của Cristiano Ronaldo. "Quỷ đỏ" không thể áp đặt lối chơi lên đội bóng xếp cuối giải.

Với cách chơi như vậy, Man Utd khó có thể chống cự trước Liverpool. Trong 90 phút, Man Utd chỉ tung ra 2 cú sút và 1 lần đưa bóng đi trúng đích. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Man Utd là 28%.

Thống kê cho thấy tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của Liverpool là 2,08, so với chỉ 0,1 của Man Utd. Tỷ lệ tạo ra cơ hội nguy hiểm (xThreat) của Man Utd là 0,58 so với 2,48 của đối thủ. Man Utd chỉ có 1 cú sút trong vùng cấm so với 11 pha dứt điểm của Liverpool.

Tỷ lệ hoàn tất các pha lên bóng của Liverpool là 92,1% so với 75,1% của Man Utd. Hay nói cách khác, những pha tổ chức tấn công của Man Utd dễ dàng bị bẻ gãy.

Trong một trận đấu mà Man Utd lép vế toàn diện về lối chơi lẫn con người, mọi phân tích đều không còn nhiều ý nghĩa. "Quỷ đỏ" chắc chắn cần sự thay đổi. Để thua Liverpool với tổng tỷ số 0-9 sau 2 lượt trận mùa này là điều khó chấp nhận.

Chưa bao giờ Man Utd thể hiện bộ mặt bạc nhược đến vậy. Trong sự bất lực, HLV Rangnick thốt lên rằng: "Sẽ có một cuộc đại tu đội hình ở đây. 6, 7 hoặc có thể 10 cầu thủ mới sẽ cập bến Old Trafford".

Việc Man Utd bổ sung nhân sự là cần thiết nhưng làm thế nào Man Utd chơi tốt, thay đổi tư duy chơi bóng là điều không dễ. Đó là nhiệm vụ khó khăn và rất đáng để chờ đợi HLV tiếp theo của CLB làm gì chỉ sau một mùa hè.

Trước khi trận đấu diễn ra, Sky Sports dẫn tin từ báo chí Anh cho hay, Man Utd có ý định tước băng đội trưởng của Maguire và thay thế bằng Antonio Rudiger. Thế nhưng điều đó có mang lại hiệu quả hay không thì cần thời gian kiểm chứng.

Người ta dễ dàng đổ lỗi cho Maguire mỗi khi Man Utd thất bại, nhưng rõ ràng "Quỷ đỏ" không có tính hệ thống. Chất lượng nhân sự kém, ở đây thấy rõ nhất là vị trí tiền vệ trụ, cũng như việc HLV thay đổi liên tục khiến hàng thủ CLB không có sự ổn định.

Maguire chỉ là bề nổi của bức tranh tổng thể. Đẩy anh đi khó giải quyết được vấn đề trừ khi Man Utd có cuộc cải tổ toàn diện vào mùa hè. Không phải ngẫu nhiên HLV Gareth Southgate vẫn tin tưởng Maguire ở tuyển. Man Utd cần có một hệ thống hoạt động tốt hơn để Maguire có thể phát huy giá trị.