MagicBrows - nghệ thuật điêu khắc chân mày phá cách

Với kết cấu sợi bất quy tắc, kỹ thuật MagicBrows mang đến nghệ thuật điêu khắc chân mày ấn tượng nhưng vẫn tạo được đường nét hài hòa, tự nhiên cho gương mặt.

MagicBrows là nghệ thuật điêu khắc chân mày do Hương Trà Beauty phát triển. Phương pháp này hướng đến kỹ thuật điêu khắc chân mày sáng tạo và phá cách. Tuy theo đuổi phong cách điêu khắc khác biệt nhưng MagicBrows vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao, mang đến gương mặt sắc nét và hài hòa hơn cho khách hàng.

Để phát triển thành công kỹ thuật điêu khắc chân mày mang hơi hướm nghệ thuật, Hương Trà Beauty đã dành không ít thời gian để nghiên cứu và thử nghiệm.

CEO của Hương Trà Beauty.

Không đi theo những mẫu đang thịnh hành hay một kiểu kết cấu sợi nhất định, tại Hương Trà Beauty, mỗi khách hàng sẽ được phác thảo và thực hiện theo hình dáng chân mày khác nhau sao cho phù hợp hài hòa một cách tự nhiên với gương mặt.

Kỹ thuật MagicBrows – thiết kế sợi bất quy tắc.

Chị Hương Trà, CEO của Hương Trà Beauty cho biết: “Khi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ, bên cạnh tiêu chí đẹp, khách hàng còn rất coi trọng độ an toàn và đảm bảo màu xăm giữ được lâu dài. Do đó, tôi nỗ lực mang đến chất lượng dịch vụ tốt, ứng dụng nhiều công nghệ mới và kỹ thuật hiện đại. Tiêu chuẩn an toàn luôn được Hương Trà Beauty đề cao, nhằm đảm bảo cả tính thẩm mỹ và sức khỏe cho khách hàng.

Kỹ thuật điêu khắc chân mày MagicBrows tại Hương Trà Beauty.

Theo CEO Hương Trà, MagicBrows đảm bảo đáp ứng tốt 2 tiêu chuẩn là đẹp và tự nhiên đồng thời mang đến sự phá cách trong thiết kế sợi chân mày. Lấy cảm hứng từ những sợi chân mày mọc không theo đường lối, MagicBrows tạo nên điểm nhấn độc đáo nhưng hài hòa với tổng thể gương mặt.

Chia sẻ về sự thành công của MagicBrows, Master Hương Trà cho biết chị vô cùng hào hứng và ngày càng đam mê hơn với nghệ thuật làm đẹp hướng đến vẻ đẹp tự nhiên.

“Với Hương Trà, nghệ thuật là không giới hạn, không rập khuôn. Chúng tôi luôn khao khát được biến ý tưởng thành tác phẩm tự nhiên, hài hòa với gương mặt bằng những kết cấu sợi đa dạng. Chúng tôi xem mỗi thiết kế chân mày như một tác phẩm nghệ thuật. Sẽ không có gì vui bằng khi mỗi tác phẩm mình tạo ra được khách hàng đón nhận và yêu thích. Mỗi một kỹ thuật đều có những thử thách và cơ hội để Hương Trà được dấn thân, cống hiến và trải nghiệm”, CEO Hương Trà chia sẻ.