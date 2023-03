Mafia xả súng, đe dọa Messi

Siêu thị thuộc quyền sở hữu của Antonella Roccuzzo (vợ Messi) bất ngờ bị 2 kẻ lạ mặt tấn công và để lại lời nhắn đe dọa.

Messi bị đe dọa ở quê nhà.

Theo Reuters, ngày 2/3 (giờ địa phương), hai kẻ lạ mặt đi xe máy đã bắn 14 phát đạn vào siêu thị tại Rosario, Argentina và để lại thông điệp đe dọa: “Này Leo Messi. Bọn tao đang đợi mày trở về. Javkin (thị trưởng thành phố Rosario) sẽ không bảo vệ mày được đâu”.

Vụ việc không gây ra thiệt hại về người. Theo người dân địa phương, tình trạng này đã xảy ra một thời gian dài nhưng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn.

Nguyên nhân vụ xả súng được cho là do có tin đồn Newell's Old Boy sẽ là bến đỗ tiềm năng nếu Messi rời PSG. Điều này khiến người hâm mộ quá khích của các CLB đối địch với Newell's Old Boy không hài lòng.

“Sự việc này thật điên rồ. Nó phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của đội bóng với Messi. Thật đáng tiếc nếu những vụ việc thế này khiến Messi cùng các cầu thủ tài năng không trở về Argentina chơi bóng”, HLV của Newell's Old Boy, Gabriel Heinze nhấn mạnh.

Tổng thống Argentina, Alberto Fernandes cũng lên tiếng cho biết: “Thật khủng khiếp. Ngay khi biết tin, tôi đã liên lạc với thị trưởng Rosario, cùng chánh văn phòng để tìm phương án giải quyết. Chúng tôi đang nỗ lực ngăn chặn điều này, nhưng rõ ràng cần mạnh tay và khẩn trương hơn nữa. Bởi bạo lực và tội phạm luôn là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng tại Rosario”.

Không những vậy, Bộ trưởng An ninh Quốc gia, Anibal Fernandez cũng tuyên bố sẽ đảm bảo an toàn cho Messi, nếu cầu thủ này yêu cầu quyền giám hộ cá nhân khi trở về Argentina. “La Pulga” có thể sẽ hội quân cùng “La Albiceleste” để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Panama và Curacao vào ngày 23/3 và 28/3 tại Argentina.

Vụ xả súng xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Lionel Messi được FIFA vinh danh là Cầu thủ nam hay nhất năm 2022. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, "El Pulga" giành giải này. Thành tích của anh đã ngang với Robert Lewandowski và Cristiano Ronaldo (cùng 2 lần).

Hoạt hình Mbappe bị lu mờ bởi Messi Bleacher Report vừa đăng tải đoạn phim biếm họa ngắn về lễ trao giải FIFA The Best 2022, nơi Lionel Messi một lần nữa vượt qua Kylian Mbappe để giành chiến thắng.