Madonna kỷ niệm 40 năm sự nghiệp âm nhạc

Nữ ca sĩ Madonna tổ chức tour diễn mang tên "Celebration" để kỷ niệm sự nghiệp âm nhạc 40 năm của mình.

Madonna công bố tour diễn kỷ niệm 40 năm sự nghiệp âm nhạc. Ảnh: Page Six.

Page Six đưa tin ngày 17/1, nữ hoàng nhạc Pop Madonna tiết lộ đang trong quá trình chuẩn bị cho chuyến lưu diễn Celebration vào cuối năm nay. Chuyến lưu diễn được tổ chức để kỷ niệm 40 năm sự nghiệp âm nhạc của mình.

Chủ nhân giải thưởng Grammy sẽ trình diễn loạt bản hit kể từ khi ra mắt năm 1983 có thể kể đến như Like a Virgin, Material Girl, Like a Prayer, Vogue , Music hay Hung Up.

“Tôi mong muốn có thể trình diễn càng nhiều ca khúc càng tốt với hy vọng mang đến cho người hâm mộ buổi hòa nhạc mà họ mong đợi”, Madonna chia sẻ với Page Six.

Madonna đang trong quá trình chuẩn bị cho chuyến lưu diễn kỷ niệm Celebration. Ảnh: Page Six.

Nữ hoàng nhạc Pop mới chỉ quay lại với sự nghiệp âm nhạc khi hợp tác cùng Warner Music Group khoảng một năm trở lại đây. Phía công ty cho biết họ đang có kế hoạch phát hành một số sản phẩm âm nhạc của Madonna trong những năm tới.

Madonna và Warner Music Group sẽ đồng sản xuất các phiên bản mở rộng cho loạt album của nữ ca sĩ. Cùng với đó là phát hành một số ca khúc thuộc phiên bản giới hạn cho các sự kiện cụ thể. Theo đó, Finally Enough Love: 50 Number Ones là album remix đầu tiên đánh dấu màn hợp tác giữa đôi bên được phát hành hồi tháng 8/2022.

Lần cuối Madonna tham gia lưu diễn để quảng bá cho album Madame X trong giai đoạn 2019-2020. Trước đó, Sticky & Sweet Tour của Madonna được ghi nhận là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất từ ​​trước đến nay do một nữ nghệ sĩ tổ chức.