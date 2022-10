Madonna gây sốc vì đăng ảnh khoe ngực trần

Loạt ảnh khoe ngực trần được Madonna đăng tải trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản cuốn sách "Sex". Sau đó, nữ ca sĩ đã xóa các ảnh này.

Ngày 29/10, Madonna gây sốc khi đăng tải loạt ảnh khoe ngực trần lên Instagram Story nhằm kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản cuốn sách Sex. Theo Page Six, nữ hoàng nhạc pop đang ngày càng tự do thể hiện bản thân.

Trong bức ảnh đầu tiên, Madonna mặc áo corset màu vàng đồng và đi tất lưới, để lộ toàn bộ vòng một. Nữ ca sĩ 64 tuổi che phần đầu ngực bằng một số biểu tượng cảm xúc.

Ở bức hình thứ hai, phần ngực được Madonna che bằng dòng trạng thái “Went from Candy to Money”. Ngay sau đó, cô cũng đăng tấm hình chụp phần dưới của bộ corset da màu đen. Tuy nhiên, hai bức ảnh cuối hiện bị xóa khỏi Instagram của Madonna.

Ảnh được Madonna đăng tải lên Instagram.

Trong suốt sự nghiệp, giọng ca Like a Virgin luôn cố gắng truyền tải nhiều thông điệp về tình dục. Năm 1992, Madonna ra mắt cuốn sách có tựa đề Sex, chứa nhiều chủ đề nhạy cảm như ảnh khỏa thân của chính cô hay những bức hình liên quan đến tình yêu đồng giới. Cuốn sách bán được hơn 150.000 bản chỉ sau vài ngày ra mắt. Cùng năm đó, Madonna phát hành album Erotica xoay quanh chủ đề tình dục.

Madonna tự nhận mình là người truyền cảm hứng, giúp phụ nữ cởi mở hơn về các vấn đề nhạy cảm. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho rằng mình đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các sản phẩm âm nhạc chứa nội dung khiêu dâm được đón nhận.

“Bây giờ thì Cardi B có thể thoải mái hát WAP (một hit với ca từ nhạy cảm), Kim Kardashian có thể tạo dáng trên bất kỳ trang bìa tạp chí nào với cái mông trần và Miley Cyrus có thể 'come in like a wrecking ball' (nhắc tới MV khỏa thân Wrecking Ball của Miley). Mọi người không cần cảm ơn tôi đâu”, Madonna viết trên Instagram cá nhân.

Phát ngôn của Madonna ngay lập tức khiến Cardi B phẫn nộ. Nữ rapper gọi Madonna là "nỗi thất vọng". Tuy nhiên, cả hai đã nhanh chóng hòa giải.