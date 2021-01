Macaulay Culkin ủng hộ xóa ông Trump khỏi 'Ở nhà một mình 2'

Diễn viên 41 tuổi ủng hộ việc xóa hình ảnh ông Donald Trump khỏi một cảnh trong phim "Ở nhà một mình 2" sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol.

Sau vụ bạo loạn do nhóm người ủng hộ ông D.Trump gây ra tại Điện Capitol hôm 6/1, đông đảo nghệ sĩ đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành động kích động bạo lực với những cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử của ông Trump.

Diễn viên Macaulay Culkin cũng bày tỏ sự ủng hộ về việc xóa hình ảnh ông Donald Trump khỏi một cảnh trong phim Ở nhà một mình (Home Alone 2).

Tổng thống Trump xuất hiện trong Home Alone 2. Ảnh: Fox/Disney.

Cụ thể, khi một khán giả của bộ phim bình luận: "Yêu cầu thay thế ông Trump trong Home Alone 2 bằng Macaulay Culkin, 41 tuổi', nam diễn viên đã thể hiện sự đồng tình: "Ủng hộ".

Home Alone 2: Lost in New York (1992) kể về hành trình của Kevin McAllister (Macaulay Culkin đóng) "đơn thương độc mã" xoay sở tại New York sau khi lên nhầm chuyến bay và thất lạc khỏi gia đình trong kỳ nghỉ Giáng Sinh.

Trong phim, ông Donald Trump xuất hiện chớp nhoáng khi đóng vai một vị khách chỉ đường cho Kevin ở sảnh khách sạn Plaza. Tuy chỉ có một câu thoại, vị chính khách kéo dài phân cảnh bằng động tác quay đầu, nhìn nhân vật chính đăm chiêu. Được biết vào thời điểm quay phim, D.Trump chính là chủ của khách sạn Plaza.

Hồi tháng 12/2019, trong cuộc nói chuyện với một số binh lính nhân dịp Giáng sinh, ông Trump chia sẻ: "Năm nào cũng có nhiều người nhắc đến bộ phim, đặc biệt là lũ trẻ con vào lễ Giáng sinh. Nhưng Home Alone 2 là một bộ phim hay. Thời đó, tôi còn trẻ. Và thật vinh dự khi được tham gia tác phẩm".