Macau khó vực dậy ngành công nghiệp sòng bạc

Dù được mở cửa trở lại, doanh thu của các sòng bạc tại Macau khó quay về thời hoàng kim khi số lượng khách du lịch giảm mạnh.

Theo SMCP, chính quyền Macau đã cho phép các sòng bạc mở cửa trở lại sau 2 tuần đóng cửa. Đây là lần đóng cửa vì dịch Covid-19 đầu tiên kể từ giai đoạn tháng 2/2020.

Ông Stephen Lau - Chủ tịch Power of the Macau Gaming Association (tổ chức đại diện trong ngành giải trí này) - dự đoán công suất hoạt động của các sòng bạc sẽ giảm mạnh thời gian tới do thiếu vắng khách hàng. Hiện chính quyền thành phố cũng chưa đưa ra kế hoạch, điều kiện hoạt động của các sòng bạc.

Bất chấp việc được mở cửa trở lại, 6 đơn vị kinh doanh sòng bạc có phép của Macau có khả năng tiếp tục tiêu tốn hàng triệu USD mỗi ngày khi không có khách du lịch.

Kể từ tháng 3, doanh thu của các sòng bạc đã giảm hơn 50%/tháng do sụt giảm khách chơi. Nhìn chung 6 tháng đầu năm, doanh thu của các sòng bạc giảm khoảng 46%.

Các sòng bạc tại Macau đã phải đóng cửa 2 lần vì dịch Covid-19. Ảnh: Reuters.

Theo Wall Street Journal, hơn 90% khách du lịch đến Macau là người đại lục. Do đó, việc chính phủ Trung Quốc duy trì chính sách chống dịch khắt khe ảnh hưởng mạnh đến nguồn thu của thành phố.

Dự kiến, sòng bạc và các doanh nghiệp khác phải đáp ứng điều kiện bao gồm giới hạn số lượng nhân viên ở mức 50% so với bình thường và khử trùng thường xuyên. Ngoài ra, người dân không được thực hiện các hoạt động yêu cầu bỏ khẩu trang trong thời gian dài, chẳng hạn như ăn uống trong nhà trừ khi có phòng riêng cho mỗi người. Hoạt động ăn uống trong nhà hàng vẫn bị cấm.

Citigroup dự báo các sòng bạc có thể thiệt hại khoảng 49 triệu USD trong tháng 7, mức thu hàng tháng thấp nhất trong thời kỳ đại dịch. Ngoài ra, giá cổ phiếu của các sòng bạc cũng lao dốc mạnh do hoạt động kinh doanh kém khả quan ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư.

Nguồn thuế nộp từ các sòng bạc chiếm tới 80% thu ngân sách của Macau. Theo ước tính của các nhà phân tích Morgan Stanley, ngành công nghiệp trò chơi của thành phố có thể chỉ đạt doanh thu 7 tỷ USD trong năm nay, giảm 35% so với năm ngoái và 81% so với mức trước đại dịch vào năm 2019.

"Chúng tôi là thành phố phụ thuộc vào du lịch nhất trên thế giới. Chúng tôi không có ngành công nghiệp nào khác", ông Glenn McCartney, phó giáo sư tại Đại học Macau, cho biết.

JPMorrgan ước tính hầu hết sòng bạc chỉ có thể tồn tại từ 9 tháng đến 2 năm nếu không có nguồn thu.