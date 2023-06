Mắc ung thư hạ hầu do thói quen tưởng bình thường nhưng cực kỳ gây hại

Uống sữa đậu nành là thói quen tốt, giúp ngăn ngừa lão hóa, bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể, nhưng dùng sai cách có thể dẫn tới ung thư hạ hầu.

Uống sữa đậu nành nóng là một trong những nguyên nhân gây ung thư hạ hầu của bệnh nhân 50 tuổi. Ảnh: VTC.

Thông thường, nói về các nguyên nhân gây bệnh ung thư, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thuốc lá, rượu bia, ăn trầu…

Mới đây, theo chia sẻ của bác sĩ Ngô Chiêu Khoan (Wu Zhao Kuan) đang làm việc tại khoa Tai - Mũi - Họng của một bệnh viện, ông từng gặp bệnh nhân 50 tuổi không có thói quen hút thuốc lá, uống rượu nhưng lại bị ung thư hạ hầu.

Trong quá trình thăm khám và tìm hiểu thói quen sinh hoạt, vị bác sĩ mới biết bệnh nhân có sở thích uống sữa đậu nành nóng. Theo ông, uống sữa đậu nành nóng là một trong những nguyên nhân gây ung thư hạ hầu của bệnh nhân này.

Ông nhắc nhở những người có thói quen uống đồ nóng phải cẩn thận. Đặc biệt nếu nhiệt độ trên 65 độ C, nguy cơ gây ung thư có thể tăng lên nhiều.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp đồ uống nóng trên 65 độ C vào nhóm chất gây ung thư loại 2A. Trước đây, kết quả một cuộc nghiên cứu của nước Anh cũng phát hiện uống đồ uống nóng trên 60 độ C trong thời gian dài có tỷ lệ gây ung thư cao gấp đôi so với uống đồ uống ở nhiệt độ thấp.

Dấu hiệu sớm của ung thư hạ hầu:

Đau họng kéo dài, khó nuốt

Cảm giác có dị vật ở cổ, không thoát ra được

Có u ở cổ

Ung thư hạ hầu là một trong những căn bệnh nguy hiểm. Chúng ta cần đảm bảo thiết lập các thói quen ăn uống và chế độ dinh dưỡng đúng cách để phòng tránh căn bệnh này.