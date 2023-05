Ma túy giấu trong quà biếu tuồn qua sân bay Tân Sơn Nhất

Tội phạm lợi dụng đường hàng không để vận chuyển ma túy từ châu Âu về TP.HCM và các tỉnh lân cận, phần lớn qua sân bay Tân Sơn Nhất dưới hình thức quà biếu.

Thông tin trên được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) nêu ra tại Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo Phương án nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam, ngày 9/5.

Cục C04 cho hay ma túy còn được vận chuyển từ Campuchia qua tuyến biên giới Tây Nam, tập trung ở các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp và đang dịch chuyển sang Bình Phước, An Giang. Một cung đường khác là từ Lào qua các tỉnh bắc miền Trung rồi tập kết ở địa phương giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Số ma túy được vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam. Ảnh: Hải quan TP.HCM.

Để vận chuyển hàng cấm, tội phạm thành lập các công ty bình phong để hoạt động mua bán hoặc cất giấu ma túy trong người, trong phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm, đồ mỹ nghệ, máy móc, hàng hóa... rồi đóng thành kiện hàng, gửi xe khách xuyên Việt từ nước ngoài tuồn vào Việt Nam. Nếu trót lọt, một phần ma túy được tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, phần còn lại tiếp tục chuyển đi tiêu thụ tại Australia, Đài Loan, Nhật Bản…

Ở trong nước, hoạt động tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, dịch vụ nhạy cảm, trong các khu chung cư, nhà cao tầng, biệt thự biệt lập gia tăng. Đây là những lý do khiến tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó lường.

Cũng theo Cục C04, tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam hoạt động manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng bằng vũ khí nóng, hoặc đâm xe vào cảnh sát để chạy trốn.

Sau hơn một năm đấu tranh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP.HCM, Cần Thơ, Cà Mau và 6 tỉnh trên tuyến Tây Nam đã phát hiện 4.077 vụ, bắt giữ hơn 8.700 người liên quan, 93 bị can truy nã. Đáng chú ý, các lực lượng thu giữ trên 1,8 tấn ma túy các loại, 37 khẩu súng, lựu đạn...

Ngoài ra, cơ quan chức năng thống kê riêng trong 3 tháng đầu năm nay, các lực lượng phát hiện, khám phá và bắt giữ 10 vụ cùng 21 người liên quan đến các vụ vận chuyển ma túy qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Tổng số tang vật thu giữ là trên 590 kg ma túy.