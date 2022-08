Ma Dong Seok hóa chiến binh diệt côn trùng khổng lồ

Ma Dong Seok đóng nam chính trong loạt phim cải biên dựa trên webtoon nổi tiếng “HIVE”.

Hôm 11/8, Starnews đưa tin Ma Dong Seok đảm nhận vai nam chính trong HIVE. Đây là loạt phim trên nền tảng trực tuyến đầu tiên của tài tử 51 tuổi.

Dựa trên webtoon cùng tên của Kim Kyu Sam, HIVE lấy bối cảnh hậu tận thế, nơi một loài côn trùng khổng lồ xuất hiện và hủy diệt nền văn minh. Phim do Kwak Kyung Taek và Lee Khan đồng đạo diễn.

Ma Dong Seok có ngoại hình cao lớn cùng cá tính giống nguyên tác.

Trong HIVE, Ma Dong Seok thủ vai Dogman, một chiến binh dũng mãnh có nhiệm vụ tiêu diệt lũ côn trùng khổng lồ. Với ngoại hình rắn rỏi hợp nguyên tác, cùng tài năng đã được công nhận, Ma Dong Seok được kỳ vọng sẽ không làm người hâm mộ bộ truyện thất vọng. Sau khi hoàn thành The Outlaws 3 và The Outlaws 4, anh sẽ tham gia HIVE đầu năm sau.

Ngoài các phim trong nước, Ma Dong Seok từng đóng siêu anh hùng trong phim Marvel Eternals.

Với kinh phí hơn 20 tỷ won (khoảng 15,4 triệu USD ), mùa đầu tiên bao gồm 6 tập. Phim dự kiến có sự đột phá về hình ảnh, khi kết hợp VFX (kỹ xảo) và real-time engine (tính năng nổi bật cho phép người xem tương tác với môi trường 3D).

Ma Dong Seok (hay Don Lee) sinh năm 1971, là diễn viên Mỹ gốc Hàn. Anh bắt đầu nghiệp diễn từ năm 2005, chuyên đảm nhận các vai gai góc, mạnh mẽ. Một số phim tiêu biểu của anh gồm Train To Busan, The Outlaws, Eternals… Ngoài vai trò diễn viên chính, Ma Dong Seok còn tham gia sản xuất các tác phẩm ăn khách như The Roundup, The Outlaws,…