Lying flat - triết lý của những người muốn bỏ mặc tất cả để nằm yên

Người ủng hộ lying flat bao gồm nhiều thanh niên tại Trung Quốc, những người đang phải làm việc trong văn hóa 996.

Lying flat /ˈlaɪ.ɪŋ flæt (danh từ): Nằm yên

Định nghĩa:

Lying flat là bản dịch tiếng Anh của thuật ngữ "tang ping" tại Trung Quốc. Thuật ngữ này dùng để mô tả thái độ hời hợt, bàng quan với cuộc sống. Hiện nay, "tang ping" được dùng để chỉ những người trẻ trong xã hội hiện đại có lối sống lãnh đạm, coi thường sự cạnh tranh, không muốn theo đuổi lý tưởng sống.

Theo Sixth Tone, lying flat hay tang ping lần đầu xuất hiện trên một diễn đàn ở Trung Quốc vào năm 2016 nhưng sau đó bị xóa. Đến tháng 4/2021, thuật ngữ này "sống lại" nhờ một bài đăng của Luo Huazhong - một công nhân nhà máy.

Luo đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Nằm yên là chân lý" nhằm kể về cuộc sống thoải mái từ khi anh nghỉ việc ở nhà máy. Luo cũng đính kèm bức ảnh anh nằm yên theo đúng nghĩa đen. Dù phải sống tiết kiệm hơn, Luo lại cảm thấy thoải mái và không còn gánh nặng công việc.

Trước khi bị xóa, bài đăng của Luo trở nên "viral" trên mạng xã hội Trung Quốc và truyền cảm hứng cho nhiều người khác.

Những người ủng hộ phong trào nằm yên chủ yếu là thanh niên Trung Quốc - những người phản đối cuộc sống chuyên nghiệp đang phải chịu áp lực khi làm việc trong văn hóa 996 (làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, mỗi tuần làm 6 ngày). Tuy nhiên, nằm yên lại bị giới chức coi là một phong trào phản văn hóa.

Ứng dụng của lying flat trong tiếng Anh:

- “Lying flat” essentially means doing the bare minimum to get by, and striving for nothing.

Dịch: Nằm yên về cơ bản có nghĩa là làm ít nhất có thể để kiếm sống và không phấn đầu vì điều gì.

- Lying flat is a state of mind, I feel that many things are not worthy of my attention and energy.

Dịch: Nằm yên là một kiểu tâm trạng, tôi cảm thấy nhiều thứ không còn xứng đáng với sự quan tâm và năng lượng của mình.