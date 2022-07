Lý Hiện tụt dốc danh tiếng

Sau 3 năm, Lý Hiện mới có bộ phim truyền hình đóng chính lên sóng, nhưng dự án "Nhân sinh nếu lần đầu gặp gỡ" lại bị gỡ bỏ.

Sina đưa tin bộ phim Nhân sinh nếu lần đầu gặp gỡ do Lý Hiện đóng chính, đột ngột bị dừng phát sóng vào tối 18/7. Phim vốn ấn định chiếu trên đài Hồ Nam, nhưng đến giờ chiếu nhà đài lại lên sóng phim khác. Đáng nói trước giờ chiếu 2 tiếng, đài truyền hình Hồ Nam vẫn còn tiến hành quảng bá cho tác phẩm.

Đến 22h, nền tảng video Iqiyi đăng sáu tập đầu bộ phim. Nhưng khoảng một tiếng sau, cả sáu tập đều bị gỡ và chỉ giữ trailer. Trên Sina, đoàn làm phim cho biết tác phẩm bị gỡ vì trục trặc kỹ thuật, chưa có lịch phát sóng mới.

Phim mới bị gỡ bỏ khiến những người hâm mộ vừa tiếc nuối, vừa lo lắng cho sự nghiệp của anh. Nam diễn viên không thành công khi lấn sân sang mảng điện ảnh, ba năm qua, anh cũng không có phim đóng chính ra mắt.

Danh tiếng tụt dốc

Theo Sina, bộ phim Cá mực hầm mật (tên khác Thân ái nhiệt ái) là dự án gây tiếng vang trong năm 2019. Nhờ đó Lý Hiện đổi đời, trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất giới giải trí Hoa ngữ, được mệnh danh là "bạn trai tháng 7", trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái.

Tuy nhiên, sau thành công của phim, Lý Hiện không tham gia những dự án truyền hình ngôn tình thần tượng, dễ tạo thiện cảm cho người xem, dễ lên sóng để củng cố danh tiếng. Nam diễn viên chuyển sang phát triển ở địa hạt điện ảnh.

Lý Hiện tham gia các phim như Xích Hồ thư sinh, chỉ đạt điểm chất lượng trên Douban là 4,8/10, Lời giải đáp (The Enigma of Arriva) đạt 4,7/10. Dự án Tiệm đồ cổ trung cục bản điện ảnh có điểm chất lượng cao hơn là 5,9/10, song dự án do Lôi Giai Âm, Tân Chỉ Lôi đóng chính, Lý Hiện vào vai nam thứ, phim chỉ đạt doanh thu 430 triệu NDT.

Trong đó, các bộ phim điện ảnh khác là Luyến khúc 1980 (Lullaby 1980), Hình cảnh Trung Quốc, Ba chữ cái đóng máy đã lâu nhưng vẫn phải xếp kho. Lý Hiện không có thành tích nổi trội ở mảng điện ảnh. Những dự án có doanh thu cao, tài tử chỉ đóng vai rất nhỏ.

Phim khó lên sóng khiến danh tiếng tài tử tụt dốc. Ảnh: Weibo.

Theo Sina, Lý Hiện nỗ lực muốn chứng minh bản thân, nhưng do lựa chọn con đường đi khó khăn. Anh chưa đủ khả năng đóng chính trong các dự án lớn, còn những phim nhỏ lại không thu hút người xem, được sản xuất thiếu chỉn chu. Do đó, nam diễn viên vừa không đạt được thành tích, vừa đánh mất độ nổi tiếng có được từ phim Cá mực hầm mật.

Ở mảng truyền hình, Lý Hiện có đóng chính trong phim Kiếm vương triều, nhưng tạo hình cổ trang của anh bị đánh giá thấp, nội dung phim kém thu hút, do đó dự án chiếu xong không gây tiếng vang.

Phim Nhân sinh nếu lần đầu gặp gỡ vốn rất được mong chờ, khi Lý Hiện kết hợp Xuân Hạ, ảnh hậu Kim Tượng trẻ tuổi, được đánh giá cao về tài năng. Tuy nhiên dự án lại bị gỡ bỏ ngay trước giờ lên sóng.

Theo một số blogger thạo tin giải trí, tác phẩm bị cơ quan chức năng yêu cầu kiểm duyệt lại vì tình tiết nhạy cảm liên quan đến nhân vật lịch sử.

Loạt ảnh và video giới thiệu phim được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao với hình ảnh đẹp, chỉn chu. Phim được kỳ vọng trở thành tác phẩm chất lượng cao trong năm 2022. Do đó, việc phim bị dừng phát sóng với lý do không rõ ràng gây tiếc nuối.

Bên cạnh đó, vai diễn Lương Hương của Lý Hiện, vốn là nam chính, được xếp đứng đầu danh sách dàn diễn viên. Tuy nhiên, sau khi bị gỡ bỏ, phim đã qua chỉnh sửa, nhân vật Lương Hương bị cắt nhiều đất diễn. Nhà sản xuất đã đẩy vai diễn của Ngụy Đại Huân lên đầu.

Trên mạng xã hội, từ khóa "Đau lòng cho Lý Hiện" nhận được nhiều bình luận của khán giả. Phim được kỳ vọng đưa nam diễn viên trở lại thời kỳ đỉnh cao danh tiếng.

Sự nghiệp lận đận 8 năm mới có vai diễn nổi tiếng

Lý Hiện sinh năm 1991, học cùng khóa với Dương Tử tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Thế nhưng so với người bạn sớm thành danh, sự nghiệp Lý Hiện gian nan hơn nhiều.

Nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp từ năm 2011, nhưng sau 8 năm, anh mới chỉ đóng khoảng 10 phim truyền hình, 10 phim điện ảnh. Trong đó có nhiều vai diễn khách mời hoặc nhân vật phụ không đáng kể.

Tên tuổi Lý Hiện chỉ được biết tới nhiều hơn sau khi tham gia bộ phim Pháp y Tần Minh năm 2016. Đây được đánh giá là một trong những tác phẩm thể loại hình sự, phá án hay nhất của Trung Quốc trong năm đó. Nhân vật của Lý Hiện hài hước, trọng nghĩa giúp anh bước đầu xây dựng danh tiếng. Nhưng điều đó chưa đủ để giúp Lý Hiện đọng lại trong trí nhớ của khán giả.

Có ngoại hình cao ráo, thu hút, khả năng diễn xuất khá tốt, nhưng phải mất 8 năm lăn lộn trong làng giải trí, Lý Hiện mới vụt sáng nhờ vai diễn Hàn Thương Ngôn trong Cá mực hầm mật.

"Lý Hiện có nhiều yếu tố của một nghệ sĩ dễ đạt được thành công, điều anh còn thiếu là vai diễn phù hợp và Thần Gun trong Cá mực hầm mật đã đem cơ hội đổi đời cho nam diễn viên", trang Sina bình luận.

Lý Hiện từng là hình mẫu bạn trai quốc dân, nam diễn viên nổi nhất năm 2019. Nhưng hào quang của anh chẳng kéo dài lâu. Ảnh: Weibo.

Nhờ thành công của phim, trang cá nhân của Lý Hiện mỗi ngày có thêm một triệu lượt theo dõi. Chỉ trong một tháng chiếu phim, Weibo của anh đã tăng lên hơn 16 triệu người yêu thích. Điều này giúp Lý Hiện trở thành một trong những nghệ sĩ "chạm tay là bỏng" trong làng giải trí Trung Quốc.

Nam diễn viên trở thành khách mời của nhiều chương trình, sự kiện, đồng thời còn lên trang bìa của các tạp chí thời trang danh tiếng... Trường hợp Lý Hiện khá giống Ngô Cẩn Ngôn năm 2018, khi cô thành công với tác phẩm Diên Hy công lược.

Thế nhưng, hiện tại, Lý Hiện đã không còn là cái tên có sức hút, được các nhà sản xuất ưu ái, anh đứng sau những mỹ nam như Cung Tuấn, Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến.

Theo Sina, cơ hội vực lại sự nghiệp của Lý Hiện nằm ở bộ phim Đi đến nơi có gió đóng cùng Lưu Diệc Phi. Đóng cặp với thần tiên tỷ tỷ là cơ hội để Lý Hiện nhận được sự quan tâm của công chúng.