Lý Hiện lao đao vì Xuân Hạ

Lý Hiện có bốn tác phẩm đóng chung cùng Xuân Hạ nguy cơ không thể lên sóng bởi nữ diễn viên vướng bê bối, gần như bị "phong sát".

Lý Hiện và Lưu Diệc Phi trong phim "Đi đến nơi có gió".

Theo Sina, nữ diễn viên Xuân Hạ đã bị khóa tài khoản mạng xã hội vì vi phạm chính sách về "pháp luật và các quy định liên quan". Bên cạnh những khán giả tiếc nuối cho sự nghiệp của nàng Ảnh hậu Kim Tượng 9X tài năng, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại về phía Lý Hiện - nam diễn viên có tới 4 bộ phim đóng chung với Xuân Hạ.

2023 sóng gió

Bốn tác phẩm Lý Hiện hợp tác với Xuân Hạ gồm Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, Ba chữ, Thôn Ngô có tình người, Luyến khúc. Theo Sina, đây là một sai lầm trong quá trình quy hoạch sự nghiệp của Lý Hiện.

Xuân Hạ là Ảnh hậu Kim Tượng, diễn xuất tốt, có khí chất đặc biệt, nhưng việc hai diễn viên đóng cặp quá nhiều cũng sẽ khiến khán giả nhàm chán. Hiện tại, Xuân Hạ gần như bị cấm hoạt động nghệ thuật, các dự án khó có thể lên sóng. Công sức Lý Hiện đã bỏ ra coi như "đổ sông đổ biển".

Nhân sinh nếu lần đầu gặp gỡ vốn ấn định chiếu trên đài Hồ Nam, nhưng đến giờ chiếu nhà đài lại lên sóng phim khác. Đến 22h cùng ngày, nền tảng video Iqiyi đăng 6 tập đầu bộ phim. Khoảng một tiếng sau, 6 tập phim đều bị gỡ và chỉ giữ trailer. Hiện tại, với tình trạng của Xuân Hạ, dự án có nguy cơ bị xếp kho vĩnh viễn.

Đầu năm 2023, Lý Hiện trở lại màn ảnh nhỏ sau 3 năm vắng bóng với tác phẩm Đi đến nơi có gió, đóng cặp với Lưu Diệc Phi. Việc trở thành bạn trai màn ảnh của "thần tiên tỷ tỷ" là cơ hội lớn với Lý Hiện bởi danh tiếng của Lưu Diệc Phi đứng đầu trong giới giải trí Trung Quốc.

Tuy nhiên, bộ phim không đạt thành tích như mong đợi. Rating của phim khoảng 0,4%, chỉ số truyền thông ngày càng thụt lùi.

Lý Hiện và Lưu Diệc Phi.

Hình tượng nhân vật chàng trai thôn quê tháo vát, tính tình hào sảng do Lý Hiện đóng bị nhận xét là bắt chước "tổ trưởng Hong" Hong Du Sik (do Kim Seon Ho thể hiện) trong phim Điệu Chachacha làng biển.

Diễn xuất của anh lộ nhiều điểm yếu. Các cảnh quay tình cảm của nam diễn viên và đàn chị Lưu Diệc Phi cũng không đem lại cảm giác xao xuyến cho khán giả. Do đó, về tổng thể, vai diễn Tạ Chi Dao không thực sự thành công.

Bước đi sai lầm

Lý Hiện sinh năm 1991, học cùng khóa với Dương Tử tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Từ giai đoạn khởi đầu, sự nghiệp của nam diễn viên khá lận đận. Trong 8 năm, anh chỉ đóng khoảng 10 phim truyền hình, 10 phim điện ảnh. Trong đó, nhiều vai là khách mời hoặc nhân vật phụ không đáng kể.

Đến tháng 7/2019, khi bộ phim Cá mực hầm mật (tên khác Thân ái nhiệt ái) lên sóng, sự nghiệp của Lý Hiện mới bước sang trang mới.

Vào thời điểm đó, nam diễn viên là ngôi sao 9X nổi tiếng và được yêu thích bậc nhất tại Trung Quốc, bên cạnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Anh được xưng danh là "bạn trai tháng 7" mà ai cũng muốn hẹn hò, có mặt trong top 30 nghệ sĩ trẻ dưới 30 tuổi xuất sắc do Forbes bình chọn.

Theo Sina, nếu tiếp tục đóng các bộ phim thần tượng ngôn tình, Lý Hiện sẽ củng cố được địa vị và danh tiếng của mình trong giới giải trí giống như Tiêu Chiến hay Dương Tử.

Tuy nhiên, Lý Hiện sau đó lựa chọn chuyển sang phát triển ở địa hạt điện ảnh, đồng thời liên tục tham gia các bộ phim truyền hình quốc dân.

Đáng tiếc, những dự án điện ảnh của Lý Hiện không thành công, với điểm chất lượng trên Douban trung bình. Xích Hồ thư sinh chỉ đạt 4,8/10 điểm, Lời giải đáp (The Enigma of Arriva) đạt 4,7/10. Dự án Tiệm đồ cổ trung cục bản điện ảnh có điểm chất lượng cao hơn là 5,9/10. Song dự án này do Lôi Giai Âm và Tân Chỉ Lôi đóng chính, Lý Hiện vào vai nam thứ. Phim chỉ đạt doanh thu 430 triệu NDT.

Danh tiếng của Lý Hiện bị giảm khi mất ba năm không có phim gây chú ý. Ảnh: Sina.

Sina bình luận Lý Hiện muốn chứng minh bản thân, thể hiện khả năng diễn xuất không cần dựa vào độ nổi tiếng, nên anh lựa chọn con đường đi khó khăn. Song nam diễn viên chưa đủ khả năng đóng chính các dự án lớn, còn những phim nhỏ lại được sản xuất thiếu chỉn chu, không thu hút người xem.

Hiện tại, Lý Hiện còn có một dự án truyền hình nữa chưa lên sóng là Khi những vì sao tỏa sáng, đóng chung với nữ diễn viên Nhậm Mẫn. Anh cũng không phải cái tên được nhà sản xuất ưu ái lựa chọn vào các dự án có kinh phí lớn. Đây là hệ quả từ những bước đi sai lầm trong sự nghiệp của Lý Hiện.