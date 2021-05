Lý Hải: 'Tôi muốn phần sau của Lật mặt sẽ hay hơn phần trước'

Đạo diễn Lý Hải tâm sự từ khi bước sang lĩnh vực phim ảnh, anh luôn thách thức bản thân, không lặp lại thành công cũ.

Lật mặt: 48h là phần thứ 5 trong series Lật mặt của Lý Hải. Khi công chiếu, phim thu hút sự quan tâm của công chúng yêu điện ảnh. Poster hiệu ứng 3D là một trong những điểm nhấn của hoạt động quảng bá phần mới này.

Đạo diễn Lý Hải và chị Lý Thanh Phong - đại diện đơn vị thiết kế sản phẩm 2D thành poster 3D cho Lật mặt: 48h.

Tạo được tiếng vang với các sản phẩm có yếu tố hành động và series phim ca nhạc Trọn đời bên em, Lý Hải tiếp tục chứng minh thực lực khi sản xuất phim điện ảnh.

“Tôi luôn thích làm điều gì đó mới mẻ, chăm chút sản phẩm, cái sau phải hay và tốt hơn cái trước để mình không giậm chân tại chỗ. Mỗi phần phim Lật mặt đều là nội dung mới, series này không phát triển dựa theo từng phần. Tôi muốn thử thách bằng việc viết kịch bản mới hoàn toàn cùng một thể loại khác biệt”, anh tâm sự.

Poster tranh 3D cho phim Lật mặt: 48h ở buổi công chiếu phim tại TP.HCM.

Trong nỗ lực góp phần giúp điện ảnh Việt phát triển, Lý Hải không ngừng tìm kiếm sự sáng tạo. Một trong những yếu tố đó là áp dụng công nghệ tranh 3D trên poster phim.

Anh chia sẻ: “Điện ảnh thế giới áp dụng tranh 3D vào phim rất nhiều, tại Việt Nam lại hiếm. Đây là lần đầu tiên series Lật mặt làm poster ứng dụng công nghệ 3D cho khán giả được chiêm ngưỡng. Poster 3D lần này đặc biệt hơn vì khán giả được thấy hồn của nhân vật, mang lại cảm giác chân thực. Vì thế ở buổi công chiếu, tôi không chỉ đặt poster phim bằng tranh 3D, mà còn cho cả các nhân vật trong phim. Khi khán giả nhìn vào poster tranh 3D đó, biểu cảm và thần thái của nhân vật sẽ được thấy rõ. Tại TP.HCM, mọi người đến rạp phim CGV SC VivoCity và Galaxy Quang Trung sẽ thấy poster Lật mặt: 48h ứng dụng công nghệ 3D”.

Chị Lý Thanh Phong - Giám đốc Công ty TNHH Thadan 3DX Global, đơn vị thiết kế chuyển thể từ poster tranh 2D sang 3D cho phim của Lý Hải - chỉ ra điểm khác biệt so với tranh thông thường: “Nhìn vào tranh 2D, bạn khó thấy được chiều sâu của bức tranh. Nhưng khi sử dụng công nghệ 3D, chúng ta thấy khoảng cách giữa các vật thể rất sâu và được xếp từng lớp, hình ảnh sống động mang lại trải nghiệm thực tế hơn. Nếu bạn muốn quảng bá, tranh 3D sẽ mang lại hiệu quả vì nó gây ấn tượng cho mọi người”.

Chị Lý Thanh Phong giải thích cho khách hàng về công nghệ 3D đã ứng dụng cho poster Lật mặt: 48h.

Chị Lý Thanh Phong cho biết cơ duyên hợp tác với Lý Hải đến từ sự đồng điệu trong sáng tạo. Tuy vậy, quá trình thực hiện poster phim bằng công nghệ 3D cũng lận đận không kém do phim 2 lần huỷ chiếu vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên phải làm lại toàn bộ.

Sau khi hoàn thành poster phim, nhân viên của công ty Thadan 3DX Global bày tỏ sự phấn khích: “Chúng tôi tạo được hiệu ứng mới trên thị trường Việt Nam nên mọi người rất sung sướng. Khi chúng tôi mang đến buổi công chiếu, vợ chồng Lý Hải rất hài lòng. Thậm chí, các diễn viên trong phim cũng không ngờ có thể làm được hiệu ứng khói lửa chân thực đến vậy”.

Theo chị Phong, tại Việt Nam, Thadan 3DX Global là đơn vị tiên phong áp dụng công nghệ tranh 3D và có kỹ thuật thành công.

Nhớ lại hành trình 10 năm mày mò học hỏi, chị Phong cho biết: “Những năm qua, tranh 2D phát triển mạnh mẽ khiến thị trường in ấn cạnh tranh khốc liệt và bão hoà dần. Với kinh nghiệm 20 năm trong nghề in ấn, chồng tôi khát khao làm điều gì đó mới mẻ, độc đáo để khai phá thị trường. Trong một lần vợ chồng tôi du lịch ở Trung Quốc, anh vô tình biết đến công nghệ in 3D nên quyết định sẽ đến đây học. Vì đây là tâm huyết của chồng, tôi ủng hộ dù mức học phí cao”.

Tuy nhiên, chị Phong kể ông xã chỉ học được kiến thức căn bản để hiểu tranh 3D là như thế nào. Khi anh ngỏ ý muốn tham quan xưởng in, họ từ chối vì không muốn tiết lộ kỹ thuật. Trở về Việt Nam, chồng chị Phong tiếp tục nghiên cứu và tự mày mò thông qua Internet.

Trong một lần may mắn, họ gặp một người thầy ở Israel và mời người này về Việt Nam dạy nghề. Đến nay, doanh nghiệp vẫn liên tục nghiên cứu, học hỏi để ngày càng nâng cấp kỹ thuật tạo hình ảnh 3D.

“Showroom của chúng tôi ở 82-84-86 Thạch Lam, quận Tân Phú, TP.HCM là nơi anh hoàn thiện kỹ năng và bắt đầu ra mắt thị trường in 3D vào đúng mùa dịch Covid-19 trong năm 2020. Tôi có thể khẳng định Thadan 3DX Global là công ty duy nhất có kỹ thuật in 3D với khổ 1m2 x 2m4”, chị cho biết.