Lý Hải: 'Tôi lỗ nhiều tỷ đồng khi hủy chiếu phim'

Lý Hải chia sẻ sau hai lần hoãn chiếu "Lật mặt: 48h", anh mất hơn 10 tỷ đồng. Tương tự, Ngô Thanh Vân nói cô không lường hết con số thiệt hại.

Ngày 8/2, TP.HCM tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, rạp chiếu phim... trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, các phim Việt như Lật mặt: 48h, Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả đã thông báo hoãn lịch chiếu Tết.

Đáng chú ý, Lật mặt: 48h đã trải qua hai lần hoãn chiếu vì dịch. Theo đạo diễn Lý Hải, phim của anh chịu thiệt hại 10 tỷ đồng sau những lần dời lịch.

Phim của Lý Hải lần thứ hai bị hủy chiếu

Trao đổi với Zing, Lý Hải cho biết anh bàng hoàng khi nhận được thông tin rạp phim ở TP.HCM phải đóng cửa từ 12h ngày 9/2 trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nam đạo diễn tâm sự sau hai lần hoãn chiếu, phim mất hơn 10 tỷ đồng cho chi phí truyền thông, quảng bá, chưa kể khoản đầu tư vốn sản xuất khi phim bị kéo dài lịch chiếu suốt 2 năm.

"Mỗi lần hoãn chiếu, phim mất 5- 7 tỷ đồng . Chi phí in ấn tài liệu truyền thông đều không thể sử dụng lại vì những thông tin đã cũ. Tuy nhiên, tôi động viên mình là trong cái rủi lại có cái may. May mắn ở chỗ phim Lật mặt: 48h chưa ra rạp vào dịp Tết, nên có thể cứu vãn sau khi dịch được kiểm soát. Nếu ra rạp thời điểm này thì bung bét hết. Thậm chí, nếu phim chiếu được 2, 3 ngày mà có thông báo hoãn chiếu thì cũng coi như xong", Lý Hải cho biết.

Lý Hải kể anh thiệt hại 10 tỷ đồng sau hai lần hoãn chiếu phim. Ảnh: Bá Ngọc.



Anh kể khi nhận được thông tin rạp phim đóng cửa vì dịch, Ngô Thanh Vân nhắn tin cho anh với nội dung: "Em về quê đón Tết đây. Tạm biệt anh".

Theo Lý Hải, 4 phim dự tính chiếu vào Tết Nguyên đán năm nay đều là những tác phẩm chất lượng, được đầu tư lớn. Nam đạo diễn không đặt vấn đề cạnh tranh, chỉ muốn cả 4 bộ phim đều đạt doanh thu cao khi công chiếu.

Đạo diễn Lật mặt đánh giá TP.HCM là thị trường lớn của bộ phim. Vì thế nếu hệ thống rạp ở TP.HCM đóng cửa, anh buộc phải hoãn chiếu phim. Sau những lần dời lịch chiếu, phim có nguy cơ giảm doanh thu 50-70%.

"Covid-19 ảnh hưởng đến tất cả mọi ngành, không chỉ riêng điện ảnh. Vì thế, những người làm phim như chúng tôi phải chấp nhận. Bây giờ, tôi chỉ mong phim của mình thu hồi lại vốn là mừng rồi", Lý Hải nhấn mạnh.

Minh Hà - vợ Lý Hải - chia sẻ sắp tới, vợ chồng anh sẽ đưa các con về quê đón Tết.

"Những ngày qua, vợ chồng tôi đưa các con đi đón Tết sớm. Trước đó, cả hai nghĩ rằng khi phim ra rạp từ ngày mùng 1 Tết, sẽ không có thời gian dành cho các con. Thế rồi, dịch bùng phát, rạp phim đóng cửa, phim hoãn chiếu đột ngột. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải về quê đón Tết. Chắc hẳn đây sẽ là một cái Tết dài hơn so với mọi năm", chị tâm sự.

Chưa xác định thời gian công chiếu trở lại

Tương tự Lật mặt: 48h, Trạng Tí phiêu lưu ký cũng trải qua một lần hoãn chiếu vào tháng 4/2020. Ngô Thanh Vân từ chối chia sẻ về chi phí thiệt hại sau lần hoãn chiếu.

"Tôi không thể tính toán hết về mặt thiệt hại. Tôi chỉ thông báo con số đầu tư phim lên đến 43 tỷ đồng và chưa dừng lại. Nhà làm phim nôn nóng đưa phim đến với khán giả. Tuy nhiên, sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng là điều quan trọng. Chúng tôi tuân thủ theo chỉ thị của Chính phủ", cô nói.

Dàn diễn viên phim Trạng Tí phiêu lưu ký. Ảnh: Bá Ngọc.

Nhà sản xuất sinh năm 1979 đánh giá khả năng thu hồi vốn của bộ phim vẫn là dấu chấm hỏi.

"Trước đây, tôi có tham vọng làm Trạng Tí phiêu lưu ký trong nhiều phần. Nhưng hiện tại, tôi sợ nhà đầu tư không có sự kiên nhẫn như mình", cô cho biết.

Về dự định chiếu phim trở lại, Lý Hải không đưa ra mốc thời gian cụ thể. "Bây giờ, tôi chỉ có mong muốn lớn nhất là dịch bệnh được đẩy lùi sớm. Tôi tin tưởng nhà nước và Chính phủ sẽ có biện pháp để kiểm soát được tình hình", Lý Hải chia sẻ.

Tính đến chiều 9/2, phim Bố già của Trấn Thành chưa có động thái gì kể từ khi có thông báo rạp phim đóng cửa trước diễn biến của dịch.