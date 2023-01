Lý giải sức hút của 'The Glory'

* Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Genre: Kịch tính

Director: Ahn Gil Ho

Cast: Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon.

Rating: 9/10

Silenced (2011) và Hope (2013) là những tác phẩm dấy lên làn sóng dư luận khi thể hiện góc khuất của xã hội Hàn Quốc trong các vấn đề bạo hành vị thành niên.

Tương tự, The Glory (Tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) tiếp tục vẽ nên bức tranh tăm tối của xã hội hoa lệ xứ Kim chi. Phim khắc họa sâu sắc vấn nạn bạo lực học đường và nói lên tiếng lòng, mong muốn của nạn nhân lẫn dư luận về hình phạt cho kẻ thủ ác.

Ngoài ra, tác phẩm có sức ảnh hưởng to lớn đến công tác phòng chống nạn bạo lực học đường. Theo tờ Sports Donga, tại Thái Lan nổi lên xu hướng “Thai The Glory” nhằm lên án những nghệ sĩ từng bị cáo buộc bạo lực trong thời gian còn đi học.

Chuyện phim theo kế hoạch trả thù ấp ủ suốt 20 năm của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) với những bạn học đã có hành vi bạo lực với cô. Xuyên suốt thời thanh xuân, nữ chính bất lực trước lời dè bỉu, xâm hại từ bạn đồng trang lứa và cả giáo viên. Cô quyết định thôi học và âm thầm lên phương án báo thù.

Trong những tập đầu, tác phẩm giới thiệu những phương thức tra tấn của nạn bạo lực học đường. Dong Eun bị nhóm Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) khống chế, áp máy uốn tóc vào tay gây bỏng. Ngoài ra, nhóm bắt nạt còn xâm phạm nơi ở của nữ chính, gây sức ép, hạ thấp nhân phẩm nạn nhân.

Đối với những nạn nhân của bạo lực học đường, nỗi đau thể chất có thể vơi đi trong thời gian ngắn, nhưng vết thương lòng mãi không tàn theo năm tháng. Vì thế, Moon Dong Eun đã lặng lẽ lập kế hoạch trả đũa nhóm bạn cũ trong suốt 20 năm.

Biên kịch Kim Eun Sook cóp nhặt từ những vụ án có thật trong thực tế để viết nên nội dung The Glory. Theo Wikitree, cảnh nhóm bạn bạo hành nạn nhân được dựa trên câu chuyện có thật tại Hàn Quốc vào năm 2006. Thủ đoạn do hung thủ sử dụng vẫn là dùng máy uốn tóc hành hạ người khác. Đồng thời, kẻ thủ ác tống tiền nạn nhân.

Bên cạnh đó, Eun Sook có đôi lời chia sẻ với tựa đề phim: “Họ bị đánh mất danh dự và nhân phẩm của bản thân khi bị bạo hành. Vì thế, tôi đặt tên phim là The Glory, như một sự động viên tinh thần đến những người bị hại và cảm giác thỏa mãn đến với những gì mà hung thủ phải trả giá”.

Minh tinh xứ Hàn gây bất ngờ với khán giả khi hóa thân thành nạn nhân của bạo lực học đường. Nhân vật của cô mang cá tính trầm lặng, trái ngược với hình tượng tiểu thư, ngọt ngào trước đây của Song Hye Kyo. Nhiều fan muốn xem hình ảnh “lột xác” của cô. Theo TDI, sự tò mò của người hâm mộ vô tình đẩy lượng tìm kiếm, lượt xem của The Glory tăng cao trong những ngày đầu.

Mặt khác, Song Hye Kyo thể hiện tâm huyết với vai diễn qua việc cô nỗ lực giảm cân trong 2 tháng để phù hợp thể hình nhân vật. Trong phân đoạn cởi đồ trước mặt Joo Yeo Jung (Lee Do Hyun), nữ chính The Glory gây sốc khán giả với thân hình gầy gò cùng những vết sẹo bỏng chằng chịt. Thậm chí, nữ diễn viên sinh năm 1981 bị người hâm mộ miệt thị với ngoại hình mới.

Nữ diễn viên chia sẻ đây là lần đầu tiên cô phải lãnh trọn một cú tát trên trường quay. Trước khi sang cảnh tiếp theo, Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon nghỉ ngơi và chườm đá lên vết sưng.

Bên cạnh nữ chính, tuyến phụ nhận nhiều lời tán dương từ phía nhà phê bình và người xem. Lim Ji Yeon vào vai phản diện chính của phim. Ngôi sao 32 tuổi có màn thể hiện xuất sắc trong vai trò ác nữ lạnh lùng, xem đàn ông và kẻ yếu thế là con cờ trong tay mình. Park Yeon Jin của Lim Ji Yeon thể hiện cá tính độc đoán, trịch thượng của mình với những người có xuất thân thấp hèn và cả các thành viên trong hội bạn.

Phản diện của The Glory gây ám ảnh cho khán giả bởi cá tính độc ác, tàn bạo. Ảnh: WowKeren.

Diễn xuất của minh tinh người Hàn giúp cô từng bước phát triển con đường sự nghiệp. Trước đây, Lim Ji Yeon thường gắn liền với biệt danh “nữ hoàng phim nóng”. Qua The Glory, cô cùng Song Hye Kyo bước ra khỏi hình tượng cũ, gắn liền nhiều năm với bản thân.

“Phản diện phim là yếu tố then chốt để khiến The Glory càng gay cấn về sau, góp phần đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau”, cây viết Yoo Ji Hye bình luận trên tờ Sports Donga.

Kim Hieora trong vai Lee Sa Ra, một trong những thành viên góp phần bắt nạt Moon Dong Eun từ nhỏ. Cô có người cha làm mục sư nhưng lại theo lối sống trụy lạc, buông thả. Lớn lên, cô trở thành một họa sĩ có tiếng, nhưng chìm trong cơn nghiện. Đôi mắt sưng tấy, biểu cảm thất thường của nữ diễn viên được đánh giá cao. Với diễn xuất nhập tâm, Kim Hieora ghi điểm với khán giả bởi những lần “thèm thuốc” đến đáng sợ của cô.

