Lý do Yoona (SNSD) đóng cặp với Lee Jong Suk

Những phẩm chất tốt đẹp của nhân vật Go Mi Ho khiến Yoona quyết định tham gia dự án "Big Mouth" và đóng cặp với Lee Jong Suk.

Ngày 12/7, Soompi hé lộ lý do Yoona (SNSD) tham gia bộ phim truyền hình Big Mouth. Yoona cho biết sự tự tin, trí thông minh của Go Mi Ho là lý do cô nhận vai diễn.

“Sự tự tin và khôn ngoan mà Go Mi Ho thể hiện trong quá trình giải quyết các vụ án làm tôi rung động”, Yoona trả lời.

Yoona chia sẻ vai diễn Go Mi Ho khiến cô suy nghĩ. “Tôi thấy Go Mi Ho là người mạnh mẽ. Khi cô ấy tham gia vào các cuộc chiến để bảo vệ gia đình, sự mạnh mẽ bên trong Go Mi Ho lại càng lớn hơn. Dù nguy hiểm đến đâu, cô cũng vẫn chiến đấu đến cùng”, Yoona giải thích.

Yoona trong vai Go Mi Ho. Ảnh: Soompi

Thành viên nhóm SNSD nói thêm: “Cô ấy là người lý trí, biết suy đoán nguyên nhân của vụ án dựa trên tình huống cụ thể và luôn tin vào những gì mình làm. Đây là nhân vật lý tưởng”.

Yoona tiết lộ cô đặc biệt tập trung vào cách thể hiện nhân vật qua dáng điệu, cử chỉ.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi nghĩ Go Mi Ho là tuýp người hay giữ cảm xúc trong lòng. Vì vậy tôi đã cố thể hiện nội tâm của nhân vật này bằng nhiều cách khác nhau, ngay cả khi những cảm xúc đó giống nhau”.

Theo lời Yoona, đây là lần đầu cô đóng vai y tá. Do đó, Yoona thường tham khảo ý kiến nhân viên y tế nơi cô quay phim để hiểu hơn về công việc này.

Tổ sản xuất của Big Mouth nhận xét về nhân vật Go Mi Ho: “Go Mi Ho là người cứng đầu, luôn làm theo những gì mình nghĩ. Mọi người hãy đặt niềm tin vào Yoona khi cô ấy đảm nhiệm vai diễn này”.

Big Mouth là bộ phim có đề tài pháp lý, kể về Park Chang Ho - luật sư hạng ba tình cờ phụ trách một vụ án giết người rồi vô tình đào sâu vào sự thật bị che giấu.

Những điều kỳ lạ xảy ra trong vụ án buộc anh phải lựa chọn giữa việc trở thành ác nhân để bảo vệ gia đình hay chỉ bảo vệ bản thân mình trong một thế giới đầy âm mưu, dục vọng.

Trong phim, Yoona vào vai Go Mi Ho, vợ của Park Chang Ho (Lee Jong Suk thủ vai). Khi còn trẻ, Go Mi Ho nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch, nổi bật và được nhiều chàng trai để ý.

Tuy nhiên, tất cả đều bị Go Mi Ho từ chối. Thay vào đó, cô lựa chọn Park Chang Ho vì tin vào giá trị con người của anh, ngay cả khi anh chỉ là luật sư hạng ba, ít khi thắng kiện.

Khi Park Chang Ho bị buộc tội là kẻ lừa đảo, Go Mi Ho vẫn đặt niềm tin vào anh. Cô quyết định cùng chồng thu thập các bằng chứng để chứng minh anh vô tội, đồng thời chứng minh việc cô lựa chọn Park Chang Ho là đúng.

Big Mouth sẽ lên sóng từ ngày 29/7.