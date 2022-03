Lý do trang phục được may riêng có giá cao

Steven Hitchcock, người thiết kế cho Thái tử Charles, mất khoảng 90 giờ để cắt và may đồ bằng tay.

Có nhiều ý kiến khác nhau về câu hỏi điều gì tạo nên sự sang trọng đích thực cho món đồ. Nhìn chung, mọi người đều đồng ý rằng sản phẩm xa xỉ được chế tác bằng tay, đẹp tinh xảo và có chất lượng cao.

Giới mộ điều cho rằng giá trị của trang phục nằm ở vấn đề món đồ đó là hàng độc nhất, được làm theo thông số kỹ thuật riêng của cá nhân. Ví dụ, bộ vest được đặt làm riêng cho một quý ông đáp ứng tất cả tiêu chí đó.

Bộ quần áo vải tweed của nhà may Savile Row Huntsman. Ảnh: Handout.

Bộ quần áo may sẵn được thiết kế để phù hợp với nhiều đối tượng người tiêu dùng nhất có thể, có nghĩa là hiếm khi một ai đó có thể mặc chúng vừa vặn hoàn hảo. Ngược lại, hàng đặt trước được đặt may theo mẫu, tạo ra sự đặc biệt cho khách hàng cụ thể.

Thợ may bậc thầy sẽ phác thảo và mài dũa dần mẫu áo này sau khi đo số đo cơ thể của khách hàng, đồng thời quan sát tư thế và dáng người của họ để phát hiện ra những khuyết điểm. Từ đó, nhà thiết kế tìm ra cách để che giấu chúng một cách tốt nhất.

Khi khách hàng mua chiếc váy thời trang cao cấp, họ cúi đầu trước tầm nhìn thẩm mỹ của nhà thiết kế. Tuy nhiên, khi một bộ đồ được đặt may, khách hàng có thể tự do lựa chọn trong số rất nhiều cách thức bao gồm đường cắt, vải, lớp lót, các chi tiết và cấu trúc. Một thợ may có kinh nghiệm sẽ hướng dẫn khách hàng đưa ra những lựa chọn thận trọng, mang lại bộ quần áo đẹp nhất cho khách hàng đó.

Thương hiệu thời trang Ermenegildo Zegna cung cấp dịch vụ may đo. Ảnh: Handout.

Theo SCMP, một bộ suit đặt riêng chất lượng hàng đầu thuộc loại nổi tiếng được sản xuất tại Savile Row ở London (Anh) được cắt bằng tay một cách nghệ thuật và điều chỉnh cẩn thận trong quá trình lên đến năm phụ kiện, đảm bảo nó tôn lên vóc dáng và tư thế của khách hàng - bất kể họ có tăng chiều cao hay bị gù, vóc dáng mảnh mai hoặc cơ bắp.

Những bộ vest này thường được làm bằng vải có giá ít nhất là 130 USD /m, với những chất liệu cao cấp hơn vải có sẵn. Bộ vest đặt may riêng có thể mất tới 90 giờ để thực hiện và mọi quá trình đều được làm bằng tay.

Bộ suit đặt riêng được làm cẩn thận để tôn lên vóc dáng của khách hàng và che đi những khuyết điểm của họ. Ảnh: Gieves & Hawkes.

Điều này giúp giải thích tại sao giá của những bộ quần áo đặt làm riêng tốt nhất có thể dao động trong khoảng 19.000- 65.000 USD .

Chi phí cao nhưng thực tế lại thể hiện giá trị tuyệt vời. Không giống như bộ quần áo may sẵn sản xuất tại nhà máy có tuổi thọ ngắn, bộ quần áo đặt may có chất lượng đủ để nó có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nhà may hàng đầu người Anh - Steven Hitchcock - người đã may trang phục cho Thái tử Charles cho biết: "Một số người nói rằng hàng đặt may rất đắt, nhưng bộ quần áo đó sẽ tồn tại hơn 20 năm. Chia chi phí cho 20 năm và về cơ bản bạn đã có một món hời".