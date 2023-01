Lý do thông báo tái hôn của Song Joong Ki bùng nổ mạng xã hội

Song Joong Ki là ngôi sao hàng đầu tại Hàn Quốc và có thu nhập cao. Do đó, mọi động thái, đặc biệt chuyện riêng tư của anh luôn được chú ý.

Ngày 30/1, Song Joong Ki bất ngờ thông báo kết hôn. Nam diễn viên cũng cho biết bạn gái người Anh Katy Louise Saunders đang mang thai. Theo Dispatch, hai người mới chuyển đến sống tại biệt thự ở Itaewon trị giá 20 tỷ won (hơn 16 triệu USD ).

Song Joong Ki tâm sự vợ anh là người thông minh, nhân hậu và luôn sống hết mình. Ngôi sao sinh năm 1985 hạnh phúc và biết ơn khi chuẩn bị chào đón sinh mệnh mới. Anh hy vọng cùng vợ xây dựng một tổ ấm hạnh phúc trọn đời.

Thông báo trên lập tức phủ sóng truyền thông lẫn mạng xã hội Hàn Quốc. Người hâm mộ quốc tế, trong đó có Việt Nam cũng bất ngờ trước tin vui Song Joong Ki đưa ra.

Thông tin bùng nổ truyền thông, mạng xã hội

Tin tức Song Joong Ki kết hôn với Katy Louise Saunders cùng những bài viết liên quan đang giữ 3 vị trí đầu tiên mục Tin tức được xem nhiều nhất ngày mảng giải trí trên cổng thông tin Naver.

Phản ứng của cha mẹ Song Joong Ki trước tin vui của con trai hay tiểu sử, thông tin cá nhân của Katy Louise Saunders cũng đang chiếm nhiều vị trí khác trong danh sách. Song Joong Ki cùng vợ đang xuất hiện ở trang chủ của nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc.

Trên diễn đàn Theqoo, một trong những bài viết về Song Joong Ki thu hút gần 100.000 người đọc với hàng trăm bình luận. Hầu hết khán giả gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Song Joong Ki đồng thời tò mò về gương mặt con của hai người.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Song Joong Ki và vợ đang chuẩn bị hôn lễ. Tuy nhiên, thời gian cụ thể chưa được hai người thông báo. Song Joong Ki đã đưa cha mẹ vợ tới ở cùng trong biệt thự ở Itaewon trị giá 20 tỷ won để tiện chăm sóc Katy Louise Saunders.

Song Joong Ki đã đăng ký kết hôn. Ảnh: l'intervista.

Trong thông báo đưa ra trưa 30/1, Song Joong Ki hết lời khen ngợi vợ. Nam diễn viên tâm sự: "Tôi nguyện dành phần còn lại với Katy Louise Saunders, người đã ở bên, ủng hộ, chăm sóc và dành thời gian quý báu cho tôi. Cô ấy có một trái tim nhân hậu và luôn sống hết mình. Cô ấy là người khôn ngoan và tuyệt vời đến mức đáng ngưỡng mộ. Nhờ cô ấy, tôi đang trở thành người tốt hơn". Hai người công khai hẹn hò vào tháng 12/2022.

"Hôm nay, chúng tôi đi đăng ký kết hôn để bắt đầu cuộc sống vợ chồng dựa trên sự tin tưởng và tình yêu sâu sắc. Chúng tôi sẽ nhìn về một hướng và cùng nhau bước đi. Tôi xin chân thành cảm ơn những người hâm mộ đã ủng hộ. Đặc biệt, tôi sẽ cố gắng bay cao hơn nữa với tư cách một diễn viên”, anh chia sẻ thêm.

Ngôi sao hạng A luôn được công chúng quan tâm

Một trong những lý do khiến tin tức về đời tư của Song Joong Ki được chú ý là địa vị của anh tại ngành giải trí Hàn Quốc. Sau nhiều bộ phim thành công, Song Joong Ki đã trở thành ngôi sao hạng A với khối tài sản khổng lồ. Song Joong Ki được biết đến là ông trùm bất động sản sở hữu nhiều cao ốc tại Seoul và Hawaii, Mỹ. Theo chương trình giải trí Year-round Plus của đài KBS 2TV phát sóng ngày 12/1, Song Joong Ki sở hữu tổng tài sản bất động sản trị giá 50 tỷ won.

Chương trình Entertainment Company Live của đài KBS tiết lộ thù lao quảng cáo mỗi năm tại Hàn Quốc của Song Joong Ki là một tỷ won. Tại Trung Quốc, nam diễn viên nhận 3,5 tỷ won cho các hoạt động quảng cáo trong vòng hai năm.

Song Joong Ki từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Song Hye Kyo. Ảnh: Star News.

Song Joong Ki sinh năm 1985 và kết hôn với nữ diễn viên Song Hye Kyo vào năm 2017. Thời điểm đó, tin tức hai ngôi sao kết hôn gây chấn động không kém hiện tại.

Lý do là Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều là ngôi sao hạng A tại Hàn Quốc. Lễ cưới hoành tráng nhưng riêng tư của hai ngôi sao càng thu hút sự quan tâm, tò mò của công chúng. Tuy nhiên, khoảng 2 năm sau đó, họ ly hôn.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của Song Joong Ki và Song Hye Kyo không mấy êm đẹp bởi xung quanh có quá nhiều tin đồn chưa được xác thực. Đường ai nấy đi nhiều năm và không bao giờ nhắc tới người cũ nhưng Song Joong Ki lẫn Song Hye Kyo vẫn được quan tâm ở khía cạnh đời tư. Công chúng luôn tò mò sau Song Hye Kyo, Song Joong Ki sẽ yêu ai, lấy ai và ngược lại. Đó là một trong những lý do khiến tin tức Song Joong Ki tái hôn với bạn gái người Anh bùng nổ trên truyền thông lẫn mạng xã hội.

Bên cạnh đó, xuất thân của Katy Louise Saunders cũng là yếu tố khiến chuyện tình cảm của Song Joong Ki được quan tâm hơn cả. Thay vì nên duyên với người Hàn Quốc, Song Joong Ki kết hôn với cô gái người Anh. Cô từng dạy tiếng Italy cho Song Joong Ki trước khi anh quay phim Vincenzo. Cách họ quen biết sau đó phát triển mối quan hệ thường được người hâm mộ so sánh với những câu chuyện ngôn tình.

Katy Louise Saunders hơn Song Joong Ki một tuổi. Cô có gương mặt đẹp, cuốn hút và từng làm diễn viên. Theo Newsis, Katy Saunders sinh năm 1984 tại London, Anh, tốt nghiệp Đại học Bocconi. Cô bắt đầu sự nghiệp thông qua bộ phim phát sóng năm 2002 Hành trình mang tên tình yêu.

Năm 2004, Katy Louise Saunders nổi tiếng nhờ vai diễn Valentina trong bộ phim What will be of us của Giovanni Veronesi. Sau đó, cô tiếp tục tham gia I want you do Luis Prieto đạo diễn hay các phim The Lizzie McGuire Movie, The Borgia (2006), Third Person (2013)… Sau năm 2018, nữ diễn viên dừng đóng phim.

Trước đó, Song Joong Ki nhiều lần chọn Miranda Kerr làm hình mẫu lý tưởng và cho biết anh thích phụ nữ gợi cảm. Sau khi hoàn thành Hậu duệ mặt trời, nam diễn viên đưa thêm tiêu chí thông thái để lựa chọn bạn đời.

Vóc dáng gợi cảm của Katy Louise Saunders. Ảnh: l'intervista.

Sport Khan cho biết Katy Louise Saunders có những đặc điểm phù hợp với mẫu người lý tưởng của Song Joong Ki. Xuất thân là người mẫu, cô sở hữu chiều cao 1,73 m, nặng 55 kg với vẻ đẹp khỏe khoắn, vóc dáng gợi cảm. Trong bài đăng ngày 30/1, Song Joong Ki cũng khen ngợi vợ là người khôn ngoan, hiểu biết.

Đặc biệt, theo Sports Khan, Katy Saunders đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ thông qua nhiều hoạt động khác nhau, chẳng hạn diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình truyền hình. Giá trị tài sản ròng của cô ước tính vào khoảng 1,8 tỷ won ( 1,5 triệu USD ).

Với việc kết hôn cùng diễn viên người Anh, Song Joong Ki xây dựng gia đình đa văn hóa và có thể hưởng nhiều phúc lợi từ chính phủ Hàn Quốc theo Đạo luật hỗ trợ gia đình đa văn hóa được ban hành tháng 5/2020.