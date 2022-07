Lý do tài tử 'Top Gun' và Leonardo DiCaprio chưa từng đóng chung phim

Tom Cruise và Leonardo DiCaprio được khán giả ủng hộ hợp tác chung trong phim bom tấn. Trải qua nhiều thập kỷ, mong muốn đó vẫn chưa xảy ra.

Thành công của Top Gun: Maverick nâng sự nghiệp Tom Cruise lên đỉnh cao mới. Hình ảnh của anh trong phim gợi cho khán giả nhớ về vai diễn phi công từng được Leonardo DiCaprio thể hiện cách nay 18 năm.

Đại tá Pete "Maverick" Mitchell (Cruise) có thể giống chàng kỹ sư hàng không vũ trụ Howard Hughes (DiCaprio đóng trong phim tiểu sử The Aviator) ở việc cầm lái chuyên cơ. Nhưng thực ra, hai nhân vật hai số phận với câu chuyện cuộc đời khác hẳn nhau.

2022 có lẽ là năm của Tom Cruise, trong khi DiCaprio đã tỏa sáng vào năm ngoái với bộ phim toàn sao Don't Look Up. Sắp tới, Cruise sẽ trở lại thương hiệu Mission: Impossible còn người đồng nghiệp thông báo hợp tác với đạo diễn Martin Scorsese ở tác phẩm tội phạm Killers of the Flower Moon.

Cây bút Daniel Rugunya của The Things đặt ra câu hỏi: Thay vì luân phiên tỏa sáng, tại sao hai tài tử không cùng nhau tạo nên sự bùng nổ phòng vé để đời?

Những góc nhìn khác nhau

Câu hỏi "Leonardo DiCaprio và Tom Cruise đã đóng chung bộ phim nào chưa?" trên trang web hỏi đáp trực tuyến Quora nhận rất nhiều ý kiến bàn luận.

Quan điểm của Rick Barton - một chuyên gia phim - được đánh dấu nổi bật với gần 1 triệu lượt xem. Thành viên này viết: "Tôi cho rằng Tom và Leo là những kẻ thù chuyên nghiệp, hai kẻ săn mồi đỉnh cao vì mục đích chung ở Hollywood. Thẳng thắn mà nói, họ dường như ngầm xem nhau là đối thủ".

Barton lập luận theo kiểu "một nước không thể có hai vua" - DiCaprio và Cruise sở hữu ngai vàng riêng và sẽ không chịu lép vế trước người kia. Hơn nữa, họ đều hưởng đặc ân của nhà sản xuất (không cần casting, thỏa thuận cát-xê cao...) nên chắc chắn, nếu Cruise và Leo đóng chung phim, ê-kíp phải rất đau đầu trong việc tính toán sự xuất hiện của hai ngôi sao.

"Không cần biết Avengers: Endgame đã phá vỡ bao nhiêu kỷ lục phòng vé, Bohemian Rhapsody thắng bao nhiêu giải Oscar, Chris Hemsworth và Rami Malek sẽ không bao giờ đạt tới độ kiểm soát tốt trong sự nghiệp như Tom và Leo - hai ngôi sao đã thành công từ thương hiệu cá nhân", trích chia sẻ tiếp theo của Barton.

Tom Cruise và Leonardo DiCaprio tại sự kiện EE British Academy Film Awards 2016 ở London, Anh. Ảnh: Getty.

Còn thành viên Alex Robinson phân tích rằng rõ ràng hướng đi của DiCaprio và Cruise khác nhau. Do đó, họ không hợp tác chung cũng dễ hiểu.

"Leo chỉ chọn những vai chính kịch, nhiều sức nặng trong phim có khả năng được đề cử Oscar. Mặt khác, Tom vô duyên với tượng vàng Oscar. Anh ấy chủ yếu đóng phim hành động như Mission Impossible, Jack Reacher... đòi hỏi khả năng đánh đấm nhiều hơn", Robinson nêu ý kiến.

Thành viên khác tên Anderson Dourado căn cứ vào cách làm việc, thói quen quát mắng nhân viên, yêu sách của Cruise trên phim trường và đưa ra phỏng đoán: "Tôi nghĩ Tom yêu cầu không diễn viên nào được át vía anh ấy, dù là trong bất kỳ cảnh quay nào".

Để củng cố quan điểm cá nhân, Dourado dẫn chứng trường hợp Annabelle Wallis từng bị Cruise xem thường trong The Mummy (2017). Cụ thể, Cruise yêu cầu chạy một mình trong các cảnh phim mà không cần bạn đồng hành theo sát. Wallis đã nài nỉ nhiều lần mới nhận được cái gật đầu của tài tử.

Trong khi đó, Gil Eyal - cựu CEO của trang web Mobli, người từng làm việc với DiCaprio - cho biết ấn tượng về tài tử là sự tốt bụng, thông minh. Eyal tin rằng các nhà làm phim thích hợp tác với Leo hơn Cruise.

Hai lần lỡ duyên

Trước khi trở thành siêu sao, Leonardo DiCaprio đã tìm kiếm cơ hội tham gia bộ phim lãng mạn kinh dị Interview with the Vampire (1994) cùng Tom Cruise và Brad Pitt. Thế nhưng, vai Leo muốn đóng đã thuộc về Christian Slater.

Những tưởng Once Upon a Time in… Hollywood sẽ là màn kết hợp đầy hấp dẫn của DiCaprio và Cruise sau hai thập kỷ lỡ duyên. Đến cuối cùng, người hâm mộ vẫn không có dịp chiêm ngưỡng khoảnh khắc hai ngôi sao chạm mặt nhau trên màn ảnh rộng.

Theo The Things, vai Cliff Booth ban đầu được nhắm cho Tom Cruise, nhưng sau đó nhân vật do Brad Pitt thể hiện.

Bản tóm tắt nội dung cốt truyện Once Upon a Time in… Hollywood trên IMDb viết: "Một diễn viên truyền hình mờ nhạt và người đóng thế đã nỗ lực để đạt được danh danh tiếng và thành công vào cuối thời hoàng kim tại Hollywood năm 1969".

Diễn viên truyền hình mờ nhạt là Rick Dalton, Cliff Booth là người đóng thế cho Dalton. Dưới con mắt của đạo diễn Quentin Tarantino, ông phải tìm ra cặp bài trùng ăn ý nhất nhập vai vào hai nhân vật này. Tarantino cảm thấy Leonardo DiCaprio và Brad Pitt là sự kết hợp hoàn hảo, thay vì đặt DiCaprio cạnh tên Tom Cruise.

Như vậy, có thể thấy ngôi sao Mission: Impossible không phải chọn lựa ưng ý của đạo diễn "quái kiệt".

Leonardo DiCaprio và Brad Pitt hợp tác ăn ý trong siêu phẩm của "quái kiệt" Quentin Tarantino. Ảnh: Esquire.

"Tôi cân nhắc 8 cặp diễn viên khác nhau cho hai vai diễn Rick Dalton - Cliff Booth. Người nhận được cái gật đầu dĩ nhiên là ứng cử viên số một trong lòng tôi", Tarantino chia sẻ trong podcast năm 2019.

The Things nhận định rằng Once Upon a Time in... Hollywood là bằng chứng lớn nhất cho thấy vị thế của các ngôi sao không phải yếu tố cản trở khả năng hợp tác giữa họ. DiCaprio và bạn diễn Brad Pitt - gã khổng lồ khác của Hollywood - hoàn toàn phù hợp với nhân vật và không làm giảm sự chú ý của nhau.

"Màn hóa thân đỉnh cao của họ đã được Viện Hàn lâm công nhận. Tại lễ trao giải Oscar, Pitt được xướng tên chiến thắng hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc và DiCaprio cũng xuất hiện trong đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc", tờ báo viết.

Mặc dù chưa bao giờ (và nhiều khả năng không bao giờ) DiCaprio hay Cruise nhắc tới chuyện hợp tới với nhau, song chia sẻ của Quentin Tarantino cũng như phân tích từ chuyên gia trong ngành và khán giả đã cho thấy những góc nhìn khác nhau của vấn đề.

Và cho dù có hợp tác với nhau hay không, Cruise và người đồng nghiệp đều đã gặt hái thành công rực rỡ trên con đường sự nghiệp.