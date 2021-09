Lý do Subaru Forester được lòng người dùng Việt

Với loạt trải nghiệm ấn tượng, tính năng và công nghệ an toàn, Subaru Forester có thiết kế đơn giản nhưng vẫn khẳng định được vị thế trong lòng người dùng Việt.

Là mẫu xe luôn được đánh giá tốt trong phân khúc SUV hạng trung cao cấp, Subaru Forester biết cách "lấy lòng" người dùng nhờ ưu điểm về chất lượng, sự an toàn và thoải mái suốt hành trình, cũng như loạt ưu đãi thường xuyên được tung ra.

Không ngừng nâng cao trải nghiệm

Từ khi ra mắt thị trường Việt Nam đến nay, Subaru Forester nổi bật trong phân khúc nhờ khả năng vận hành và mức độ an toàn, đem lại trải nghiệm lái mượt mà và ổn định cho người dùng.

Ở 3 phiên bản (gồm 2.0 i-L, 2.0 i-S và 2.0 i-S EyeSight), xe có phần thân cao hơn, các đường gấp mạnh mẽ ở hai bên, cùng sự tinh chỉnh ở các chi tiết lưới tản nhiệt, đèn pha và đèn đuôi..., đem lại vẻ ngoài hoàn thiện và mạnh mẽ hơn. Người dùng tại thị trường Việt Nam có 7 lựa chọn màu sắc ngoại thất (gồm đen, trắng, xám, bạc, đồng, xanh dương, xanh mạ) và 2 màu nội thất (đen, xám).

Thiết kế của Subaru Forester hướng đến tổng thể mạnh mẽ, cứng cáp và thể thao.

Không chỉ gây ấn tượng với vẻ bề ngoài, phần ghi điểm của Subaru Forester 2021 là không gian trong xe rộng rãi - đủ chỗ cho 5 người trưởng thành ngồi thoải mái, cùng khoang hành lý lên đến 520 lít - thuộc hàng lớn nhất phân khúc . Nội thất xe cũng được điều chỉnh về chất liệu và chi tiết để tạo cảm giác cao cấp, sang trọng hơn.

Đặc biệt, xe được trang bị đến 3 màn hình với những chức năng khác nhau, cùng đầy đủ tiện ích như điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cổng kết nối cho hàng ghế sau... Tất cả đem đến trải nghiệm thoải mái cho cả tài xế và người đồng hành dù di chuyển trong đô thị hay trên các cung đường trường.

Khoảng sáng gầm cao và khả năng di chuyển tốt trên hầu hết địa hình là ưu điểm lớn của mẫu Forester.

Với khoảng sáng gầm 220 mm, hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng SAWD cho tất cả phiên bản và nền tảng khung gầm toàn cầu của Subaru, Forester có thể dễ dàng di chuyển trên hầu hết địa hình một cách linh hoạt, vững chắc và êm ái. Khung gầm này cũng đem lại cảm giác lái tốt hơn, giảm độ rung và tiếng ồn.

Bảo chứng từ thương hiệu Nhật

Forester là mẫu đạt tiêu chuẩn xe an toàn cao do Viện Bảo hiểm an toàn cao tốc Mỹ (IIHS) trao tặng, cũng như đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của các tổ chức uy tín trên thế giới như Euro NCAP, NHTSA, IIHS, JNCAP... Mẫu xe có đầy đủ công nghệ an toàn hiện đại, từ chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp đến camera 360 độ, mã hóa khóa động cơ, cảnh báo xe chạy ngang phía sau. Khóa lắp ghế trẻ em, khóa trẻ em ở cửa sau cũng là tính năng hữu ích cho các gia đình có con nhỏ.

Đặc biệt, Forester được trang bị thêm gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến Eyesight thế hệ 3. Đây là gói 6 chức năng an toàn nổi bật đến từ Subaru, gồm: Phanh tự động phòng tránh va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC, kiểm soát bướm ga trước va chạm, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo đảo làn và cảnh báo xe khi phía trước đã khởi hành. Các chức năng này hỗ trợ đắc lực cho người lái, nhất là trên các tuyến đường trường.

An toàn - giá trị cốt lõi của thương hiệu Subaru - được củng cố với công nghệ EyeSight trên xe Forester.

Có thể thấy, sự nhất quán trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo cả độ bền bỉ, an toàn cũng như vận hành, trải nghiệm lái... khiến Subaru chiếm được cảm tình của người dùng Việt. Với Forester, mẫu SUV này có thể chưa phổ biến và không khiến người đối diện choáng ngợp từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đã tạo dựng được một lượng fan riêng, trung thành và ngày càng phát triển.

Sở hữu những tính năng cao cấp nhưng giá bán lại khá phù hợp ở hiện tại, Subaru Forester hứa hẹn đem lại cho người dùng những giá trị xứng đáng, được bảo chứng bởi thương hiệu đến từ xứ mặt trời mọc.