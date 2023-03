Lý do 'Siêu lừa gặp siêu lầy' đè bẹp phim có Lê Dương Bảo Lâm, Midu

Dời lịch chiếu là quyết định đúng đắn của ê-kíp “Siêu lừa gặp siêu lầy”. Phim ghi nhận mức doanh thu cao trong mùa đầu năm, đè bẹp đối thủ “Khi ta hai lăm” của đạo diễn Luk Vân.

Chiều 19/1, chỉ 3 ngày trước lịch ấn định, đạo diễn Võ Thanh Hòa thông báo dời lịch chiếu phim Siêu lừa gặp siêu lầy của mình. Theo thông báo của nhà sản xuất, tác phẩm sẽ đẩy lịch ra rạp sang ngày 24/3.

Quyết định đột ngột của Võ Thanh Hòa khiến khán giả bất ngờ. Lý giải cho điều này, nam đạo diễn tiết lộ mong muốn phim có thời điểm ra mắt phù hợp và điều kiện tiếp cận khán giả tốt hơn. Trước đó, anh khẳng định không ngại cạnh tranh với phim của Trấn Thành tại rạp.

Mất đi một đối thủ, cuộc đua phim Tết bớt phần náo nhiệt. Nhà bà Nữ cứ như vậy mà mặc sức vơ vét doanh thu. Phải tới khi Ant-man and the Wasp: Quantumania nhà Marvel ra mắt, đứa con tinh thần của Trấn Thành mới chính thức ngã ngựa.

“Siêu lừa gặp siêu lầy” dời lịch chiếu: Lợi nhiều hơn hại

Việc lùi lịch chiếu ít nhiều gây thiệt hại với phía nhà sản xuất phim. Bởi lẽ, các công đoạn marketing hay PR đều đã được hoàn tất trước đó. Hầu hết kế hoạch quảng bá hay ấn phẩm truyền thông phải làm lại từ đầu, khiến tổng chi phí tăng cao.

Tuy nhiên, quyết định này chắc chắn là nước đi được cân nhắc kỹ càng. Mục đích của nó, không gì khác ngoài việc đảm bảo an toàn cho doanh thu phim. Rất khó để Siêu lừa gặp siêu lầy có cửa thắng nếu ra rạp cùng thời điểm với Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2. Xét trên khía cạnh truyền thông, cả Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2 đều vượt trội so với phim của Võ Thanh Hòa.

Thực tế chứng minh, sự nhạy bén trong việc nhìn nhận thị trường đã đem lại thành công cho phim. Siêu lừa gặp siêu lầy đẩy lịch khởi chiếu lên ngày 3/3 thay vì 24/3 như đã thông báo trước đó. Tính đến nay, sau một tuần ra mắt, tác phẩm này gặt hái doanh thu hơn 52 tỷ đồng . Đây là mức tăng trưởng rất ấn tượng với phim Việt.

Anh Tú và Mạc Văn Khoa "song kiếm hợp bích" trong phim mới của Võ Thanh Hòa.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Võ Thanh Hòa cho biết trong ngày 8/3, Siêu lừa gặp siêu lầy đã bán được hơn 140.000 đầu vé trên khoảng 3.500 suất chiếu, dắt túi hơn 10 tỷ đồng . Theo số liệu mới nhất của Box Office Vietnam, chỉ trong sáng ngày 9/3, bộ phim thu về thêm 1,237 tỷ đồng , bỏ xa tất cả đối thủ còn lại.

Đáng nói, phim của Võ Thanh Hòa còn vượt qua cả Quantumania – một tác phẩm đến từ nhà Marvel đình đám. Cuối tuần qua, Siêu lừa gặp siêu lầy ghi nhận mức doanh thu hơn 24 tỷ đồng , dẫn đầu phòng vé. Trong khi Quantumania xếp thứ 2 với doanh thu vỏn vẹn 3,75 tỷ đồng , chỉ bằng khoảng 15% so với doanh thu của phim Võ Thanh Hòa.

Mặc dù xét trên tổng doanh thu, Quantumania đã gặt hái hơn 60 tỷ đồng tại rạp Việt. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, việc phim Marvel bị phim Việt vượt mặt là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

"Khi ta hai lăm" thoi thóp

Do chính Võ Thanh Hòa chấp bút, Siêu lừa gặp siêu lầy thuộc thể loại hài/hành động với motif heist/caper (trộm cướp). Chuyện phim kể về gã trộm tên Khoa (Mạc Văn Khoa) vô tình gặp và xin gia nhập băng nhóm của gã lừa đảo tên Tú (Anh Tú). Nếu Khoa là một kẻ nghiệp dư, vụng về thì Tú lại là một gã xảo quyệt, mưu mô. Bộ đôi liên tục hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Tên tuổi đạo diễn và sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng là những yếu tố giúp Siêu lừa gặp siêu lầy gây được chú ý. Võ Thanh Hòa không còn là một cái tên xa lạ với khán giả tại rạp Việt. Sinh năm 1989, anh bắt đầu nghiệp diễn khi còn rất trẻ, từng góp mặt trong những phim nổi tiếng như Hương dẻ, Chuyện tình bên dòng kênh Xáng, Con gà trống hay Cánh đồng bất tận,... Rẽ hướng sang làm đạo diễn, tên tuổi của anh một lần nữa được khẳng định sau thành công của Bệnh viện ma, Ông ngoại tuổi 30, Chị Mười Ba, Nghề siêu dễ và Chìa khóa trăm tỷ,...

Siêu lừa gặp siêu lầy dường như "không có đối thủ" tại rạp.

Trở lại với Siêu lừa gặp siêu lầy, đây là dự án được Võ Thanh Hòa ấp ủ 5 năm trước khi đủ kinh phí bấm máy. Dàn diễn viên được anh lựa chọn là những gương mặt không xa lạ trong showbiz Việt: Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Trung Lùn hay kể cả là cái tên đang lên như Ngọc Phước. Đây không phải một dàn cast toàn sao hạng A, nhưng ít nhiều là những tên tuổi có sức hút truyền thông nhất định. Chưa kể, Siêu lừa gặp siêu lầy còn gây tò mò nhờ các chiến dịch quảng bá. Từ trailer, poster tới tạo hình nhân vật đều thu hút sự quan tâm của khán giả.

Ra rạp cùng lúc với phim Võ Thanh Hòa, tác phẩm của Luk Vân tỏ ra lép vế hơn hẳn. Phim xoay quanh Tuệ Lâm (Midu), quản lý của nhóm nhạc nam The Air. Bất ngờ, giọng ca chính qua đời khiến tương lai cả nhóm rơi vào bế tắc. Đương lúc chán nản, Tuệ Lâm bị cử sang Hàn Quốc công tác. The Air cũng chấp nhận rã nhóm, tìm kế mưu sinh tự do. Ngày trở về nước, Tuệ Lâm nhận ra mình đã bị lừa. Cô rủ Mạnh Hùng (Lê Dương Bảo Lâm) nghỉ việc, cùng nhau gây dựng công ty giải trí mới. Cả hai tìm cách “hồi sinh” The Air năm xưa. Đồng thời, cô tuyển thêm thành viên Thiên Bảo (Phú Thịnh), thay thế vị trí còn trống trong nhóm nhạc.

Trước sức nóng của Siêu lừa gặp siêu lầy, Khi ta hai lăm “mất hút” tại phòng vé. Cuối tuần qua, bộ phim chỉ thu về hơn 1,1 tỷ đồng , thoi thóp ở vị trí thứ 6 trong BXH dù mới ra mắt. Tính đến chiều ngày 9/3, phim của Luk Vân mới đút túi khoảng 2 tỷ đồng , không bằng “số lẻ” doanh thu phim của Võ Thanh Hòa. Với tình hình hiện tại, Khi ta hai lăm phải rút rạp sớm là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Vì sao Võ Thanh Hòa đại thắng Luk Vân?

Ra mắt cùng thời điểm, việc Khi ta hai lăm bại trận trước Siêu lừa gặp siêu lầy gây nhiều thắc mắc.

Dễ thấy, thời điểm khởi chiếu có lợi cho cả hai. Hiện tại, không có nhiều đối thủ nặng ký gây áp lực cho bộ đôi này. Cả Nhà bà Nữ, Chị chị em em 2 đều giảm nhiệt do ra mắt đã lâu. Những phim ngoại mới ra rạp không nhiều, chủ yếu là hoạt hình/siêu nhân. Đây vốn không phải khẩu vị của số đông thượng đế ra rạp.

Kịch bản và diễn xuất tệ - hai yếu tố biến Khi ta hai lăm trở thành "thảm họa".

Trong khi đó, những bộ phim chất lượng cao như Missing (Mất tích) chưa tạo được tiếng vang. Bom tấn Quantumania của Marvel cũng trở thành “bom xịt” khi bất ngờ sụt giảm mạnh doanh thu ngay tuần thứ 2 phát hành. Thành thử, bộ đôi Khi ta hai lăm và Siêu lừa gặp siêu lầy dường như không chịu sức ép cạnh tranh tại rạp.

Vậy, đâu là lý do khiến đa số khán giả ra rạp chọn xem phim của Võ Thanh Hòa?

Câu trả lời chính là sự khác biệt giữa concept kịch bản, bên cạnh các khâu quảng bá. Khi ta hai lăm gặp nhiều vấn đề trong việc phát triển câu chuyện nhóm nhạc và showbiz – những khía cạnh khá kén người xem tại Việt Nam. Chưa kể, đường dây kịch bản rất lỏng lẻo, nội dung phim nửa vời, nhạt nhẽo. Dự án chỉ mang tính chất debut (giới thiệu) nhóm nhạc, rất khó “chạm” tới người xem. Chưa kể, diễn xuất của những “diễn viên tay ngang” thuộc hàng thảm họa. Midu hay Lê Dương Bảo Lâm cũng chưa làm tròn vai.

Trong khi đó, kịch bản của Võ Thanh Hòa dù không đột phá nhưng chỉn chu hơn, “dễ xem, dễ cảm” hơn. Anh lựa chọn một chủ đề thú vị, khi những phi vụ lừa đảo, trộm cắp luôn có sức hút không nhỏ với người xem. Nam đạo diễn còn cài cắm những mảng miếng hài xuyên suốt phim, dễ tạo nên tiếng cười – yếu tố mang giá trị lan tỏa, truyền miệng mạnh mẽ. Ngoài ra, tác phẩm được anh đầu tư mạnh về phần nhìn, từ bối cảnh cho tới tạo hình nhân vật. Đây là điều mà Luk Vân làm khá qua loa trong Khi ta hai lăm.

Dù không thật sự nổi bật, những yếu tố tinh tế mà Võ Thanh Hòa lựa chọn “đúng nơi, đúng chỗ” bỗng biến Siêu lừa gặp siêu lầy trở nên sáng giá. Với đà này, việc anh có thêm một bộ phim trăm tỷ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.