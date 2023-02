Lý do 'See tình' của Hoàng Thùy Linh gây sốt toàn cầu

Giai điệu "See tình" đang lan tỏa ở nhiều quốc gia. Bài hát nổi tiếng nhờ melody bắt tai, điệp khúc cuốn hút và vũ đạo dễ nhảy theo.

See tình, đặc biệt đoạn điệp khúc đang lan truyền trên mạng xã hội. Không chỉ ở Việt Nam, ca khúc nổi tiếng ở nhiều quốc gia khác, đặc biệt là châu Á. Hàng loạt người nổi tiếng Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ… thời gian qua cover hoặc nhảy theo giai điệu bài hát. Những bản cover của Lee Seung Hoon (nhóm Winner), nữ diễn viên Chúc Tự Đan, diva Đài Loan Thái Y Lâm… khiến sức hút của See tình đã và đang vượt khỏi lãnh thổ.

Bùng nổ See tình

See tình ra mắt cách đây 11 tháng và nhiều lần xuất hiện trên truyền hình hay mạng xã hội quốc tế kể từ đó. Thời điểm đó, DTAP - nhóm sáng tác, sản xuất ca khúc - cho biết muốn khán giả đón nhận bài hát một cách đơn giản, thoải mái. Với DTAP, See tình không mang theo nhiều toan tính và có lẽ vì thế nhóm cũng không dự đoán trước việc bài hát nổi tiếng đến vậy.

Chia sẻ với Zing, DTAP tâm sự họ hạnh phúc và biết ơn khi See tình vẫn được đón nhận sau gần một năm ra mắt.

Trong trận đấu bóng chuyền gần đây, vận động viên chuyên nghiệp Lee Da Hyeon đã nhảy trên nền nhạc của ca khúc See tình bản remix để ăn mừng sau khi đối thủ đánh bóng ra ngoài. Đoạn video ghi lại phần thể hiện của Lee Da Hyeon sau đó lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc và đạt lượt xem lớn.

Một video tổng hợp màn ăn mừng của Lee Da Hyeon cùng những khoảnh khắc đáng nhớ khác trong trận đấu hiện đạt 917.000 lượt xem. Video thậm chí đạt gần 37 triệu lượt xem trên một nền tảng khác.

Seunghoon và Shindong nhảy theo giai điệu của See tình. Ảnh: Fansite.

Trước đó, hai ngôi sao Kpop nổi tiếng là Seunghoon (Winner), Shindong (Super Junior) cũng nhảy trên nền nhạc See tình. Tuy nhiên, họ thực hiện vũ đạo Sorry Sorry (Super Junior) thay vì các động tác gốc trong bài hát của Hoàng Thùy Linh.

Video ghi lại màn trình diễn của các ngôi sao có lượng fan đông đảo trên khắp thế giới khiến hiệu ứng lan truyền của See tình càng thêm bùng nổ. Bằng chứng là hàng loạt tài khoản mạng ở khắp mọi nơi trên thế giới sau đó gia nhập trào lưu nhảy vũ đạo Sorry Sorry trên nền nhạc See tình.

Ở Trung Quốc, See tình đã xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình khác nhau. Nữ diễn viên nổi tiếng Chúc Tự Đan từng nhảy trên nền nhạc bài hát trong chương trình phát sóng tháng 9/2022. Nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình như Angelababy, Vương Diệu Khánh hưởng ứng theo tiết mục của nữ diễn viên.

Bài hát cũng được phát trong chương trình Xin chào thứ 7, Thanh xuân hoàn du ký với sự tham gia của Vương Hạc Đệ, Hà Cảnh, Trương Nghệ Hưng, Uông Đông Thành... Họ hào hứng nhảy theo điệu nhạc Việt Nam.

Mới đây, diva Đài Loan Thái Y Lâm cũng đăng video cùng bạn bè nhảy See tình. Trang của cô thậm chí chú thích: "Show đầu tiên của chị trong năm mới là màn nhảy theo Hoàng Thùy Linh với ca khúc bùng nổ thời gian qua”.

Diễn viên Chúc Tự Đan biểu diễn See tình trong một chương trình truyền hình.

Hai diễn viên Thái Lan Santa Pongsapak Oudompoch, Earth Katsamonnat cũng từng nhảy trên giai điệu của See tình. Bài hát này thậm chí được phát ở một đại học tại Bangkok, Thái Lan và được hàng trăm sinh viên tại đây thích thú nhảy theo.

Eric Tai - cầu thủ người Philippines - liên tục cover vũ đạo tại nhiều giải đấu lớn hay bài hát được dùng để múa lân ở Malaysia… Điều đó chứng tỏ bài hát không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan mà nhiều địa điểm khác.

Sau khi bài hát nổi tiếng trên mạng xã hội, nhiều khán giả nước ngoài tìm đến MV gốc. Họ bày tỏ sự yêu mến với sản phẩm của Hoàng Thùy Linh và DTAP.

“Tôi là người Hàn Quốc. Khó khăn lắm mới tôi mới tìm được bản gốc. Được nghe bản gốc thật sự rất vui. Tôi đã nghe bài này rất nhiều qua các video ngắn. Mọi người trên toàn thế giới đang tìm hiểu về âm nhạc này”, “Cô ấy có giọng hát rất hay. Trước đó, tôi gần như không biết cô ấy. Giờ đây, tôi mới biết bản gốc hay hơn bản phối remix rất nhiều. May mắn Internet cho phép bạn nghe nhạc từ khắp nơi trên thế giới”, “Bài hát này đang lan truyền ở Ấn Độ. Lời bài hát hấp dẫn và trang phục sặc sỡ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe một bài hát tiếng Việt”, “Tôi ở Đài Loan và không hiểu những gì ca sĩ đang hát nhưng giai điệu đã in sâu vào trái tim tôi”, là những bình luận mới xuất hiện dưới MV của Hoàng Thùy Linh.

Lý giải sức hấp dẫn

See tình nổi tiếng hơn sau khi được phát hành thêm bản remix với đoạn drop bắt tai do nhà sản xuất Cukak thực hiện. Bản remix này hiện đạt 35 triệu lượt xem. So với bản gốc, bản remix có giai điệu bắt tai, sôi nổi và dễ tạo trend hơn. Bản phối được thực hiện theo công thức quen thuộc của nhiều ca khúc cùng thể loại nhạc điện tử khác khi có đoạn drop hấp dẫn.

Sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội cho phép những đoạn video chỉ dài khoảng 15-30 giây cũng là yếu tố thúc đẩy thành công của See tình.

See tình của Hoàng Thùy Linh đang gây sốt. Ảnh: NVCC.

Có thể nói thành công của bài hát đến từ công thức làm nhạc đơn giản, quen thuộc cùng điệu nhảy không quá khó, thậm chí ai cũng có thể dễ dàng nhảy theo và bệ phóng từ nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, phần ca từ của See tình cũng đơn giản với nhiều câu cảm thán ngắn gọn, gần gũi với đời thường như “điên lắm”, “uầy uầy”, “chết em rồi”... Đoạn điệp khúc chơi chữ thú vị: "Tình đừng tình toan toan tính toan / Tình mình tình tang tang tang tình" hay “Tình đừng tình toan toan tính / Toang tình mình tình tan tan tan tình” càng khiến khán giả tò mò, quan tâm tới bài hát này. Khán giả nước ngoài cũng có thể hát, nhảy theo mà không cần hiểu nghĩa câu từ.

Trong bản gốc, See tình mang màu sắc retro, hơi hướm disco pop kết hợp ngũ cung ở phần điệp khúc. Nhờ đó, giai điệu vừa vui tươi, hiện đại vừa bay bổng. Các thành viên DTAP chia sẻ ở See tình, nhóm không muốn bài hát bị ám màu bởi những ca khúc cũ.

Trong khi đó, giới thiệu về See tình, Hoàng Thùy Linh cho biết cô muốn mang tới khán giả những gì đơn giản, không toan tính và đẹp nhất. "Âm nhạc phải đi cùng hình ảnh. Một bài hát khi nghe không thấy hình ảnh gì, tôi sẽ không chọn. Nhưng ngay lần đầu nghe See tình, tôi đã tưởng tượng đến một tình yêu đẹp dù lứa tuổi nào cũng biết", cô nói.

DTAP là người sáng tác ca khúc See tình.

Lý giải thành công của See tình, DTAP chia sẻ với Zing: “Khi sống trong cảm xúc thật nhất, đó là lúc bản thân tự tin và thoải mái nhất. See tình ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Chúng tôi không hề toan tính ở sản phẩm này và mọi thứ đến một cách rất tự nhiên".

Trên chuyên trang đánh giá âm nhạc Pitchfork, album Link được đánh giá với số điểm cao là 7,2. Chuyên trang đánh giá với Link, bao gồm ca khúc See tình, Hoàng Thùy Linh trở nên đặc biệt hơn khi chứa đựng nguồn cảm hứng từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

“Tựa đề là một cách chơi chữ từ ‘si tình’. Ca khúc mang giai điệu disco-funk sôi động giống Funk Wav Bounces của Calvin Harris. Đoạn điệp khúc gợi lại màu sắc đặc trưng của Kpop với những câu luyến láy, từ tượng thanh. Bản phối giống nightcore hơn là vinahouse của Việt Nam. Tuy nhiên, hãy lắng nghe kỹ và bạn sẽ nghe thấy biến thể của từ ‘tình’ giống các từ phụ thường được sử dụng trong bài hát dân gian truyền thống”, Pitchfork nhận định.

Sự kết hợp đầy vui tươi giữa yếu tố hiện đại và truyền thống trong ca khúc được chuyên trang đánh giá cao.